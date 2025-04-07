https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009862243.html

В Калининграде стартовал международный слет потомков Героев ВОВ

В Калининграде стартовал международный слет потомков Героев ВОВ - РИА Новости, 07.04.2025

В Калининграде стартовал международный слет потомков Героев ВОВ

Международный слет потомков-победителей "Внуки Победы. Калининград" объединил добровольцев из 47 регионов РФ и двух стран, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 07.04.2025

2025-04-07T17:24:00+03:00

2025-04-07T17:24:00+03:00

2025-04-07T17:24:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

калининградская область

россия

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алексей беспрозванных

елена дятлова

волонтеры победы

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Международный слет потомков-победителей "Внуки Победы. Калининград" объединил добровольцев из 47 регионов РФ и двух стран, сообщили в пресс-службе всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы". "Седьмого апреля в городе Калининград стартовал международный слёт потомков-победителей "Внуки Победы. Калининград", который объединил 100 добровольцев из 47 регионов России и двух стран. В рамках слёта потомки Героев пройдут образовательную и культурную программу, а также сопроводят памятные и праздничные мероприятия, приуроченные к 80-летней годовщине штурма Кёнигсберга", - говорится в сообщении. Организаторами слета стали "Волонтеры Победы", а также правительство Калининградской области при поддержке министерства молодежной политики региона и местного ресурсного центра добровольчества. В день запуска мероприятия с приветственным словом к участникам обратился губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. "Знаю, что среди тех, кто сейчас находится в зале, есть те, чьи деды навечно остались лежать в этой земле, чьи-то бабушки и дедушки познакомились во время Восточно-Прусской операции и создали новые семьи, кто-то остался жить здесь и строить новую жизнь, кто-то вернулся домой в родные регионы, но точно осталась память о подвиге – в мемориалах и памятниках, в семейных архивах, в названии улиц, в названии городов Калининградской области. Сейчас именно вы помогаете сохранить нашу историческую память, которая не только про события прошлого и факты - она про ценности и традиции, про живую связь поколений и созидательный труд", - приводятся в сообщении слова Беспрозванных. С приветственными словами также выступили председатель законодательного собрания области Андрей Кропоткин, а также глава администрации Калининграда Елена Дятлова. В свою очередь директор Роспатриотцентра Елена Беликова напомнила, что Росмолодежь планирует провести в честь 80-летия Великой Победы 150 тематических мероприятий. В ходе запуска слета заместитель исполнительного директора "Волонтеров Победы" Артемий Киселев рассказал о серии проектов "Внуки Победы". "С 2018 года мы реализуем проект "Внуки Победы", и за это время он успел побывать в разных городах и даже за границей, в Сербии. Мы собирали потомков победителей в Волгограде, Санкт-Петербурге, Курске и Севастополе. Каждый раз, когда участники приезжают на слёт "Внуков Победы", они привозят с собой личные истории, которые находят отклик в наших сердцах. Это не просто поездка, чтобы увидеть город и поучаствовать в мероприятии - это, в первую очередь, семейные архивы и воспоминания. Я знаю, что многие из вас привезли с собой фронтовые письма, которые наши бойцы писали домой, отправляя весточки с этой земли. Эти письма - память о победе над фашизмом. Наш долг - эту память сохранить", - приводятся в сообщении слова Киселева. В частности, во время слета участники в течение четырех дней смогут закрепить знания о ходе Восточно-Прусской операции вместе с федеральными экспертами и историками, посетить места боевой славы, отдать дань памяти погибшим героям и встретиться с живыми участниками штурма Кенигсберга.

https://ria.ru/20250407/kaliningrad-2009856326.html

https://ria.ru/20250407/osvobozhdenie-2009806972.html

https://ria.ru/20250404/kenigsberg-2009413630.html

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