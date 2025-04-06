Экономика России успешно справилась с санкциями, заявила Матвиенко
Матвиенко: российская экономика успешно справилась с санкционным давлением
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Российская экономика успешно справилась с санкционным давлением, РФ смогла обогнать по темпам развития страны, вводящие против нее санкции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Против России введено беспрецедентное количество ограничительных мер, но антироссийские репрессии не работают. Наша экономика успешно справилась с давлением, сумела перестроиться, найти новые рынки и обогнать по темпам развития тех, кто вводит санкции", - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Сенатор отметила, что сами инициаторы санкций "столкнулись с инфляцией, ростом цен на энергоносители и рецессией". Она назвала введение незаконных санкций бумерангом, который "неизбежно возвращается".
"А вот вернуть доверие и уважение (странам Запада - ред.) будет теперь кратно сложнее", - резюмировала Матвиенко.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.