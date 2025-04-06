https://ria.ru/20250406/sanktsii-2009655083.html

Экономика России успешно справилась с санкциями, заявила Матвиенко

Экономика России успешно справилась с санкциями, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025

Экономика России успешно справилась с санкциями, заявила Матвиенко

Российская экономика успешно справилась с санкционным давлением, РФ смогла обогнать по темпам развития страны, вводящие против нее санкции, заявила председатель РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:51:00+03:00

2025-04-06T15:51:00+03:00

2025-04-06T15:51:00+03:00

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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Российская экономика успешно справилась с санкционным давлением, РФ смогла обогнать по темпам развития страны, вводящие против нее санкции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Против России введено беспрецедентное количество ограничительных мер, но антироссийские репрессии не работают. Наша экономика успешно справилась с давлением, сумела перестроиться, найти новые рынки и обогнать по темпам развития тех, кто вводит санкции", - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза. Сенатор отметила, что сами инициаторы санкций "столкнулись с инфляцией, ростом цен на энергоносители и рецессией". Она назвала введение незаконных санкций бумерангом, который "неизбежно возвращается". "А вот вернуть доверие и уважение (странам Запада - ред.) будет теперь кратно сложнее", - резюмировала Матвиенко. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009653408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

цены на нефть, россия, москва, валентина матвиенко, владимир путин, совет федерации рф, межпарламентский союз