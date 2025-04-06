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Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран - РИА Новости, 06.04.2025
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15:37 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009653408.html
Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран
Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран - РИА Новости, 06.04.2025
Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран
Россия стремится к восстановлению полноценного доступа своей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, страна остается надежным партнером, несмотря на... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:37:00+03:00
2025-04-06T15:37:00+03:00
россия
сша
черное море
владимир путин
валентина матвиенко
григорий карасин
совет федерации рф
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия стремится к восстановлению полноценного доступа своей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, страна остается надежным партнером, несмотря на незаконные санкции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В рамках российско-американских контактов по украинской проблематике наша страна стремится к восстановлению полноценного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Несмотря на беспрецедентное бесчеловечное санкционное давление, Россия остается надежным партнером", - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза. Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009651667.html
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россия, сша, черное море, владимир путин, валентина матвиенко, григорий карасин, совет федерации рф, межпарламентский союз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, США, Черное море, Владимир Путин, Валентина Матвиенко, Григорий Карасин, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран

Матвиенко: Россия остается надежным партнером, несмотря на незаконные санкции

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия стремится к восстановлению полноценного доступа своей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, страна остается надежным партнером, несмотря на незаконные санкции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"В рамках российско-американских контактов по украинской проблематике наша страна стремится к восстановлению полноценного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Несмотря на беспрецедентное бесчеловечное санкционное давление, Россия остается надежным партнером", - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко
Вчера, 15:20
Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Европа снова подводит планету к краю пропасти, заявила Матвиенко
Вчера, 15:04
 
РоссияСШАЧерное мореВладимир ПутинВалентина МатвиенкоГригорий КарасинСовет Федерации РФМежпарламентский союзФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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