https://ria.ru/20250406/matvienko-2009653408.html

Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран

Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран - РИА Новости, 06.04.2025

Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран

Россия стремится к восстановлению полноценного доступа своей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, страна остается надежным партнером, несмотря на... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:37:00+03:00

2025-04-06T15:37:00+03:00

2025-04-06T15:37:00+03:00

россия

сша

черное море

владимир путин

валентина матвиенко

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совет федерации рф

межпарламентский союз

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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия стремится к восстановлению полноценного доступа своей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, страна остается надежным партнером, несмотря на незаконные санкции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В рамках российско-американских контактов по украинской проблематике наша страна стремится к восстановлению полноценного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Несмотря на беспрецедентное бесчеловечное санкционное давление, Россия остается надежным партнером", - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза. Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009651667.html

https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650699.html

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сша

черное море

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, черное море, владимир путин, валентина матвиенко, григорий карасин, совет федерации рф, межпарламентский союз, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)