Матвиенко назвала Россию надежным партнером для желающих сотрудничать стран
Матвиенко: Россия остается надежным партнером, несмотря на незаконные санкции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Россия стремится к восстановлению полноценного доступа своей сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, страна остается надежным партнером, несмотря на незаконные санкции, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"В рамках российско-американских контактов по украинской проблематике наша страна стремится к восстановлению полноценного доступа российской сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок. Несмотря на беспрецедентное бесчеловечное санкционное давление, Россия остается надежным партнером", - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Экспертная встреча представителей России и США состоялась 24 марта в саудовском Эр-Рияде. Российскую сторону на них представляли глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. На сайте Кремля 25 марта было опубликовано заявление по итогам встречи российской и американской экспертных групп в Эр-Рияде. В нем сообщается, что в соответствии с договоренностью президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа российская и американская стороны условились обеспечить реализацию черноморской инициативы, включающей обеспечение в Черном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путем досмотра таких судов, но договоренность вступит в силу только после выполнения ряда условий, одним из которых является снятие санкционных ограничений с Россельхозбанка.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.