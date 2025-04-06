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Матвиенко призвала отменить санкции против парламентариев - РИА Новости, 06.04.2025
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15:22 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009651825.html
Матвиенко призвала отменить санкции против парламентариев
Матвиенко призвала отменить санкции против парламентариев - РИА Новости, 06.04.2025
Матвиенко призвала отменить санкции против парламентариев
Все страны должны отменить любые санкции и ограничительные меры против парламентариев всего мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:22:00+03:00
2025-04-06T15:22:00+03:00
валентина матвиенко
межпарламентский союз
совет федерации рф
в мире
россия
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Все страны должны отменить любые санкции и ограничительные меры против парламентариев всего мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Коллеги, считаю важным совместно отстаивать принципы свободного диалога, высказать общий призыв к полной отмене любых санкций и запретов в отношении парламентариев!" - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза. Парламентарий отметила, что законодателям доверена историческая миссия - "обеспечить условия для равноправного, честного, учитывающего национальные интересы взаимодействия". В этом, добавила она, заключается значимая роль Межпарламентского союза. "Некоторые государства и их объединения продолжают прибегать к использованию в политических целях нелегитимных односторонних санкций, утверждению права силы, а не силы права", - констатировала политик.
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009651667.html
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валентина матвиенко, межпарламентский союз, совет федерации рф, в мире, россия
Валентина Матвиенко, Межпарламентский союз, Совет Федерации РФ, В мире, Россия
Матвиенко призвала отменить санкции против парламентариев

Матвиенко призвала отменить санкции против парламентариев всех стран

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Все страны должны отменить любые санкции и ограничительные меры против парламентариев всего мира, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Коллеги, считаю важным совместно отстаивать принципы свободного диалога, высказать общий призыв к полной отмене любых санкций и запретов в отношении парламентариев!" - сказала она в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Вчера, 15:20
Парламентарий отметила, что законодателям доверена историческая миссия - "обеспечить условия для равноправного, честного, учитывающего национальные интересы взаимодействия". В этом, добавила она, заключается значимая роль Межпарламентского союза.
"Некоторые государства и их объединения продолжают прибегать к использованию в политических целях нелегитимных односторонних санкций, утверждению права силы, а не силы права", - констатировала политик.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Вчера, 15:04
 
Валентина МатвиенкоМежпарламентский союзСовет Федерации РФВ миреРоссия
 
 
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