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"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко
Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:20:00+03:00
2025-04-06T15:20:00+03:00
2025-04-06T15:20:00+03:00
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валентина матвиенко
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В мире есть четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов. Очевидно, что однополярная система, "мир одного суверена", эксклюзивные претензии отдельных стран на культурную, идейную и ценностную гегемонию не способны дать человечеству ни справедливость, ни развитие", - сказала Матвиенко в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза. Политик отметила, что большинство присутствующих в современном мире проблем - "следствие непреодоленного колониального наследия, неравенства стран и народов, однополярного диктата вместо демократического равноправия". "Стремление группы государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира стало первопричиной кризисов в сфере продовольствия, энергетической безопасности, привело к ограничениям в доступе к финансовым ресурсам, к неравному представительству в международных структурах и, конечно, к региональным конфликтам", - констатировала парламентарий, отметив, что однополярный мир обречен уступить место "подлинно демократической, многополярной модели мироустройства".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз
В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко
Матвиенко: в мире сформировался запрос на равноправие и уважение интересов стран
ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"В мире есть четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов. Очевидно, что однополярная система, "мир одного суверена", эксклюзивные претензии отдельных стран на культурную, идейную и ценностную гегемонию не способны дать человечеству ни справедливость, ни развитие", - сказала Матвиенко
в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза
.
Политик отметила, что большинство присутствующих в современном мире проблем - "следствие непреодоленного колониального наследия, неравенства стран и народов, однополярного диктата вместо демократического равноправия".
"Стремление группы государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира стало первопричиной кризисов в сфере продовольствия, энергетической безопасности, привело к ограничениям в доступе к финансовым ресурсам, к неравному представительству в международных структурах и, конечно, к региональным конфликтам", - констатировала парламентарий, отметив, что однополярный мир обречен уступить место "подлинно демократической, многополярной модели мироустройства".