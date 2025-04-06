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"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
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15:20 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009651667.html
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко
Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:20:00+03:00
2025-04-06T15:20:00+03:00
в мире
валентина матвиенко
совет федерации рф
межпарламентский союз
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В мире есть четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов. Очевидно, что однополярная система, "мир одного суверена", эксклюзивные претензии отдельных стран на культурную, идейную и ценностную гегемонию не способны дать человечеству ни справедливость, ни развитие", - сказала Матвиенко в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза. Политик отметила, что большинство присутствующих в современном мире проблем - "следствие непреодоленного колониального наследия, неравенства стран и народов, однополярного диктата вместо демократического равноправия". "Стремление группы государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира стало первопричиной кризисов в сфере продовольствия, энергетической безопасности, привело к ограничениям в доступе к финансовым ресурсам, к неравному представительству в международных структурах и, конечно, к региональным конфликтам", - констатировала парламентарий, отметив, что однополярный мир обречен уступить место "подлинно демократической, многополярной модели мироустройства".
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в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз
В мире, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз
"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко

Матвиенко: в мире сформировался запрос на равноправие и уважение интересов стран

© Фото : пресс-служба СФПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : пресс-служба СФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"В мире есть четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов. Очевидно, что однополярная система, "мир одного суверена", эксклюзивные претензии отдельных стран на культурную, идейную и ценностную гегемонию не способны дать человечеству ни справедливость, ни развитие", - сказала Матвиенко в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза.
Политик отметила, что большинство присутствующих в современном мире проблем - "следствие непреодоленного колониального наследия, неравенства стран и народов, однополярного диктата вместо демократического равноправия".
"Стремление группы государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира стало первопричиной кризисов в сфере продовольствия, энергетической безопасности, привело к ограничениям в доступе к финансовым ресурсам, к неравному представительству в международных структурах и, конечно, к региональным конфликтам", - констатировала парламентарий, отметив, что однополярный мир обречен уступить место "подлинно демократической, многополярной модели мироустройства".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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В миреВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМежпарламентский союз
 
 
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