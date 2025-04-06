https://ria.ru/20250406/matvienko-2009651667.html

"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко

"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025

"Мир одного суверена" перейдет к многополярной модели, заявила Матвиенко

Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:20:00+03:00

2025-04-06T15:20:00+03:00

2025-04-06T15:20:00+03:00

в мире

валентина матвиенко

совет федерации рф

межпарламентский союз

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ТАШКЕНТ, 6 апр - РИА Новости. Четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов стран уже сформировался в мире, однополярная система не способствует развитию человечества, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "В мире есть четкий запрос на равноправие и взаимное уважение интересов. Очевидно, что однополярная система, "мир одного суверена", эксклюзивные претензии отдельных стран на культурную, идейную и ценностную гегемонию не способны дать человечеству ни справедливость, ни развитие", - сказала Матвиенко в ходе выступления на общей дискуссии 150-й ассамблеи Межпарламентского союза. Политик отметила, что большинство присутствующих в современном мире проблем - "следствие непреодоленного колониального наследия, неравенства стран и народов, однополярного диктата вместо демократического равноправия". "Стремление группы государств обеспечить свое благополучие за счет остального мира стало первопричиной кризисов в сфере продовольствия, энергетической безопасности, привело к ограничениям в доступе к финансовым ресурсам, к неравному представительству в международных структурах и, конечно, к региональным конфликтам", - констатировала парламентарий, отметив, что однополярный мир обречен уступить место "подлинно демократической, многополярной модели мироустройства".

https://ria.ru/20241126/tramp-1985605233.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз