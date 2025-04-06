https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650438.html

В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко

В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025

В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко

Россия ожидает визиты национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова для празднования 80-летия РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:00:00+03:00

2025-04-06T15:00:00+03:00

2025-04-06T15:52:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

узбекистан

москва

сердар бердымухамедов

валентина матвиенко

совет федерации рф

межпарламентский союз

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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Россия ожидает визиты национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Хочу попросить вас передать привет большому другу, доброму другу Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову и самые добрые пожелания. Мы рады будем его видеть, если у него будет возможность, приехать в Москву на празднование 80-летия (Победы – ред.). И, конечно, мы ждем приезда президента Туркменистана, уважаемого Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Также ему огромный привет, и мы его будем ждать на юбилее нашей Победы", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.

https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, узбекистан, москва, сердар бердымухамедов , валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз, 80-летие победы в великой отечественной войне