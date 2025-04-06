В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко
Матвиенко: в России ждут президента и нацлидера Туркменистана на 80-летие Победы
© Фото : Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. 6 апреля 2025
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. 6 апреля 2025
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Россия ожидает визиты национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
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"Хочу попросить вас передать привет большому другу, доброму другу Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову и самые добрые пожелания. Мы рады будем его видеть, если у него будет возможность, приехать в Москву на празднование 80-летия (Победы – ред.). И, конечно, мы ждем приезда президента Туркменистана, уважаемого Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Также ему огромный привет, и мы его будем ждать на юбилее нашей Победы", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.
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7 февраля, 22:07