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В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:00 06.04.2025 (обновлено: 15:52 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009650438.html
В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко
В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко - РИА Новости, 06.04.2025
В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко
Россия ожидает визиты национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова для празднования 80-летия РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T15:00:00+03:00
2025-04-06T15:52:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
узбекистан
москва
сердар бердымухамедов
валентина матвиенко
совет федерации рф
межпарламентский союз
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Россия ожидает визиты национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Хочу попросить вас передать привет большому другу, доброму другу Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову и самые добрые пожелания. Мы рады будем его видеть, если у него будет возможность, приехать в Москву на празднование 80-летия (Победы – ред.). И, конечно, мы ждем приезда президента Туркменистана, уважаемого Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Также ему огромный привет, и мы его будем ждать на юбилее нашей Победы", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.
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россия, узбекистан, москва, сердар бердымухамедов , валентина матвиенко, совет федерации рф, межпарламентский союз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Узбекистан, Москва, Сердар Бердымухамедов , Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Межпарламентский союз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В России ждут президента Туркменистана на День Победы, заявила Матвиенко

Матвиенко: в России ждут президента и нацлидера Туркменистана на 80-летие Победы

© Фото : Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. 6 апреля 2025
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Совет Федерации/Telegram
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко во время с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой. 6 апреля 2025
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Россия ожидает визиты национального лидера Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова и президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова для празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
«
"Хочу попросить вас передать привет большому другу, доброму другу Гурбангулы Мяликгулыевичу Бердымухамедову и самые добрые пожелания. Мы рады будем его видеть, если у него будет возможность, приехать в Москву на празднование 80-летия (Победы – ред.). И, конечно, мы ждем приезда президента Туркменистана, уважаемого Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова. Также ему огромный привет, и мы его будем ждать на юбилее нашей Победы", - сказала Матвиенко в ходе встречи с председателем Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулмановой.
Дворец президента Туркмении в Ашхабаде - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
В Туркмении отметили важность празднования 80-летия Победы
7 февраля, 22:07
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияУзбекистанМоскваСердар БердымухамедовВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФМежпарламентский союз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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