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Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 06.04.2025
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14:48 06.04.2025 (обновлено: 16:29 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009649657.html
Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном
Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 06.04.2025
Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном
Стабильное и уверенное сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в регионе в сфере безопасности, заявила председатель... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:48:00+03:00
2025-04-06T16:29:00+03:00
узбекистан
россия
валентина матвиенко
межпарламентский союз
совет федерации рф
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Стабильное и уверенное сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в регионе в сфере безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Все сотрудничество строится на принципах доверия, взаимной выгоды, учёта национальных интересов, национальных традиций. Поэтому оно бесценное и, кроме ценностей как бы в двустороннем плане, стабильные и уверенные отношения между Россией и Узбекистаном играют важную стабилизующую роль, в целом, в регионе, в том числе, в сфере безопасности", - сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Матвиенко также провела встречу со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. Она поздравила узбекских парламентариев с правом проводить юбилейную ассамблею МПС. "Это, безусловно, говорит о высоком доверии и уважении со стороны мирового парламентского сообщества. Ассамблея проходит в атмосфере открытости, уважения и по-настоящему доброжелательного диалога", - сказала сенатор.
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узбекистан, россия, валентина матвиенко, межпарламентский союз, совет федерации рф
Узбекистан, Россия, Валентина Матвиенко, Межпарламентский союз, Совет Федерации РФ
Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном

Матвиенко: сотрудничество РФ и Узбекистана имеет стабилизирующую роль в регионе

© Фото : Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер сената Узбекистана Танзила Нарбаева во время встречи. 6 апреля 2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер сената Узбекистана Танзила Нарбаева во время встречи. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Совет Федерации/Telegram
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер сената Узбекистана Танзила Нарбаева во время встречи. 6 апреля 2025
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Стабильное и уверенное сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в регионе в сфере безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
«
"Все сотрудничество строится на принципах доверия, взаимной выгоды, учёта национальных интересов, национальных традиций. Поэтому оно бесценное и, кроме ценностей как бы в двустороннем плане, стабильные и уверенные отношения между Россией и Узбекистаном играют важную стабилизующую роль, в целом, в регионе, в том числе, в сфере безопасности", - сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Матвиенко также провела встречу со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. Она поздравила узбекских парламентариев с правом проводить юбилейную ассамблею МПС.
"Это, безусловно, говорит о высоком доверии и уважении со стороны мирового парламентского сообщества. Ассамблея проходит в атмосфере открытости, уважения и по-настоящему доброжелательного диалога", - сказала сенатор.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов и министр обороны Узбекистана Шухрат Халмухамедов на церемонии подписания плана сотрудничества - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Министры обороны России и Узбекистана подписали план сотрудничества
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УзбекистанРоссияВалентина МатвиенкоМежпарламентский союзСовет Федерации РФ
 
 
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