https://ria.ru/20250406/matvienko-2009649657.html

Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном

Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном - РИА Новости, 06.04.2025

Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном

Стабильное и уверенное сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в регионе в сфере безопасности, заявила председатель... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:48:00+03:00

2025-04-06T14:48:00+03:00

2025-04-06T16:29:00+03:00

узбекистан

россия

валентина матвиенко

межпарламентский союз

совет федерации рф

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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Стабильное и уверенное сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в регионе в сфере безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Все сотрудничество строится на принципах доверия, взаимной выгоды, учёта национальных интересов, национальных традиций. Поэтому оно бесценное и, кроме ценностей как бы в двустороннем плане, стабильные и уверенные отношения между Россией и Узбекистаном играют важную стабилизующую роль, в целом, в регионе, в том числе, в сфере безопасности", - сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Матвиенко также провела встречу со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. Она поздравила узбекских парламентариев с правом проводить юбилейную ассамблею МПС. "Это, безусловно, говорит о высоком доверии и уважении со стороны мирового парламентского сообщества. Ассамблея проходит в атмосфере открытости, уважения и по-настоящему доброжелательного диалога", - сказала сенатор.

https://ria.ru/20250122/glavy-1994929961.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

узбекистан, россия, валентина матвиенко, межпарламентский союз, совет федерации рф