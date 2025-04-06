Матвиенко оценила роль сотрудничества между Россией и Узбекистаном
Матвиенко: сотрудничество РФ и Узбекистана имеет стабилизирующую роль в регионе
© Фото : Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер сената Узбекистана Танзила Нарбаева во время встречи. 6 апреля 2025
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер сената Узбекистана Танзила Нарбаева во время встречи. 6 апреля 2025
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Стабильное и уверенное сотрудничество между Россией и Узбекистаном играет важную стабилизирующую роль в регионе в сфере безопасности, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Председатель СФ находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
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"Все сотрудничество строится на принципах доверия, взаимной выгоды, учёта национальных интересов, национальных традиций. Поэтому оно бесценное и, кроме ценностей как бы в двустороннем плане, стабильные и уверенные отношения между Россией и Узбекистаном играют важную стабилизующую роль, в целом, в регионе, в том числе, в сфере безопасности", - сказала Матвиенко в ходе встречи со спикером сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой на полях 150-й Ассамблеи Межпарламентского союза.
Матвиенко также провела встречу со спикером законодательной палаты парламента Узбекистана Нуриддином Исмоиловым. Она поздравила узбекских парламентариев с правом проводить юбилейную ассамблею МПС.
"Это, безусловно, говорит о высоком доверии и уважении со стороны мирового парламентского сообщества. Ассамблея проходит в атмосфере открытости, уважения и по-настоящему доброжелательного диалога", - сказала сенатор.