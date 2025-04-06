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Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана - РИА Новости, 06.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:36 06.04.2025 (обновлено: 12:41 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/matvienko-2009606671.html
Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана
Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана - РИА Новости, 06.04.2025
Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T09:36:00+03:00
2025-04-06T12:41:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
узбекистан
ленинград
сталинград
валентина матвиенко
межпарламентский союз
совет федерации рф
80-летие победы в великой отечественной войне
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана и жителям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан в раннем детстве, передаёт корреспондент РИА Новости. Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Мы всегда помним, и мы всегда будем помнить героизм тех, кто принёс нам свободу, освободил нас от нацизма. Узбекистан так же, как и другие республики Советского Союза, внёс огромный вклад в Победу. Два миллиона жителей Узбекистана ушли на фронт, свыше 500 тысяч полегли на полях сражений", - сказала Матвиенко, обращаясь к ветеранам. Парламентарий также отметила, что вручаемая участникам Великой Отечественной войны медаль – дань памяти героическому поколению, "всем, кто ковал эту Победу". "Для меня сегодня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации – вручить вам, наши дорогие ветераны, дорогие жители блокадного Ленинграда, эти памятные медали", - подчеркнула председатель СФ. Юбилейной медалью были награждены ветераны, участники войны граждане Узбекистана Акмаль Акрамов и Федор Федин. Как рассказали в пресс-службе Совета Федерации журналистам, Акмаль Акрамов ушёл на фронт в качестве добровольца в 1941 году, участвовал в обороне Сталинграда и в битве на Курской дуге в составе восьмого стрелкового полка. Ветеран является кавалером орденов Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда, Ордена Славы третьей степени за форсирование Днепра и других наград. Федор Федин был призван в армию в 1944 году, принимал участие в боях под Минском. Служил связным и инструктором, участвуя в боевых действиях в составе Второго белорусского фронта, а затем в составе Дальневосточного фронта против Квантунской армии. После окончания Великой Отечественной еще несколько лет отслужил в Китае и приехал в Ташкент в 1949 году. Матвиенко также вручила юбилейные медали жителям блокадного Ленинграда, которых спасли от смерти в раннем детстве, эвакуировав в Узбекистан, где они нашли свой приют: Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой и Юрию Смоличу.
https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html
https://ria.ru/20250225/medal-2001562370.html
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узбекистан, ленинград, сталинград, валентина матвиенко, межпарламентский союз, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Узбекистан, Ленинград, Сталинград, Валентина Матвиенко, Межпарламентский союз, Совет Федерации РФ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана

Матвиенко вручила ветеранам войны из Узбекистана медали в честь 80-летия Победы

© Фото : Совет Федерации/TelegramПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. ветеранам войны из Узбекистана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Совет Федерации/Telegram
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана
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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана и жителям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан в раннем детстве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ.
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"Мы всегда помним, и мы всегда будем помнить героизм тех, кто принёс нам свободу, освободил нас от нацизма. Узбекистан так же, как и другие республики Советского Союза, внёс огромный вклад в Победу. Два миллиона жителей Узбекистана ушли на фронт, свыше 500 тысяч полегли на полях сражений", - сказала Матвиенко, обращаясь к ветеранам.
Парламентарий также отметила, что вручаемая участникам Великой Отечественной войны медаль – дань памяти героическому поколению, "всем, кто ковал эту Победу".
"Для меня сегодня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации – вручить вам, наши дорогие ветераны, дорогие жители блокадного Ленинграда, эти памятные медали", - подчеркнула председатель СФ.
Юбилейной медалью были награждены ветераны, участники войны граждане Узбекистана Акмаль Акрамов и Федор Федин.
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Как рассказали в пресс-службе Совета Федерации журналистам, Акмаль Акрамов ушёл на фронт в качестве добровольца в 1941 году, участвовал в обороне Сталинграда и в битве на Курской дуге в составе восьмого стрелкового полка. Ветеран является кавалером орденов Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда, Ордена Славы третьей степени за форсирование Днепра и других наград.
Федор Федин был призван в армию в 1944 году, принимал участие в боях под Минском. Служил связным и инструктором, участвуя в боевых действиях в составе Второго белорусского фронта, а затем в составе Дальневосточного фронта против Квантунской армии. После окончания Великой Отечественной еще несколько лет отслужил в Китае и приехал в Ташкент в 1949 году.
Матвиенко также вручила юбилейные медали жителям блокадного Ленинграда, которых спасли от смерти в раннем детстве, эвакуировав в Узбекистан, где они нашли свой приют: Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой и Юрию Смоличу.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеУзбекистанЛенинградСталинградВалентина МатвиенкоМежпарламентский союзСовет Федерации РФ80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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