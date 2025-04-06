https://ria.ru/20250406/matvienko-2009606671.html

Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана

Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана - РИА Новости, 06.04.2025

Матвиенко вручила юбилейные медали ветеранам из Узбекистана

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T09:36:00+03:00

2025-04-06T09:36:00+03:00

2025-04-06T12:41:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

узбекистан

ленинград

сталинград

валентина матвиенко

межпарламентский союз

совет федерации рф

80-летие победы в великой отечественной войне

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ТАШКЕНТ, 6 апр – РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вручила в Ташкенте юбилейные медали "80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." ветеранам войны из Узбекистана и жителям блокадного Ленинграда, эвакуированным в Узбекистан в раннем детстве, передаёт корреспондент РИА Новости. Матвиенко находится в Узбекистане с рабочей поездкой для участия в 150-й ассамблее Межпарламентского союза, сообщали ранее в пресс-службе СФ. "Мы всегда помним, и мы всегда будем помнить героизм тех, кто принёс нам свободу, освободил нас от нацизма. Узбекистан так же, как и другие республики Советского Союза, внёс огромный вклад в Победу. Два миллиона жителей Узбекистана ушли на фронт, свыше 500 тысяч полегли на полях сражений", - сказала Матвиенко, обращаясь к ветеранам. Парламентарий также отметила, что вручаемая участникам Великой Отечественной войны медаль – дань памяти героическому поколению, "всем, кто ковал эту Победу". "Для меня сегодня большая честь выполнить поручение президента Российской Федерации – вручить вам, наши дорогие ветераны, дорогие жители блокадного Ленинграда, эти памятные медали", - подчеркнула председатель СФ. Юбилейной медалью были награждены ветераны, участники войны граждане Узбекистана Акмаль Акрамов и Федор Федин. Как рассказали в пресс-службе Совета Федерации журналистам, Акмаль Акрамов ушёл на фронт в качестве добровольца в 1941 году, участвовал в обороне Сталинграда и в битве на Курской дуге в составе восьмого стрелкового полка. Ветеран является кавалером орденов Отечественной войны первой степени за оборону Сталинграда, Ордена Славы третьей степени за форсирование Днепра и других наград. Федор Федин был призван в армию в 1944 году, принимал участие в боях под Минском. Служил связным и инструктором, участвуя в боевых действиях в составе Второго белорусского фронта, а затем в составе Дальневосточного фронта против Квантунской армии. После окончания Великой Отечественной еще несколько лет отслужил в Китае и приехал в Ташкент в 1949 году. Матвиенко также вручила юбилейные медали жителям блокадного Ленинграда, которых спасли от смерти в раннем детстве, эвакуировав в Узбекистан, где они нашли свой приют: Валерии Саприко, Тамаре Циглинцевой, Маргарите Филанович, Марии Комаровой, Тамаре Соколовой и Юрию Смоличу.

https://ria.ru/20250401/pobeda-2008709482.html

https://ria.ru/20250225/medal-2001562370.html

https://ria.ru/20250324/medal-2006895662.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

узбекистан, ленинград, сталинград, валентина матвиенко, межпарламентский союз, совет федерации рф, 80-летие победы в великой отечественной войне