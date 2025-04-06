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Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении" - РИА Новости, 06.04.2025
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Культура
 
19:17 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/intervidenie-2009676025.html
Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении"
Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении" - РИА Новости, 06.04.2025
Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении"
Переговоры относительно участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" ведутся с Сербией и Венгрией, не исключено присутствие представителей... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:17:00+03:00
2025-04-06T19:17:00+03:00
культура
россия
армения
сербия
михаил швыдкой
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ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Переговоры относительно участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" ведутся с Сербией и Венгрией, не исключено присутствие представителей недружественных стран, заявил РИА Новости в Ереване спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. "Подтвердили свое участие, во-первых, Китай, затем Казахстан, Азербайджан, Бразилия, Саудовская Аравия, Таиланд, Узбекистан. Я сейчас могу перечислять страны СНГ - почти все. ЮАР, естественно. Сейчас ведутся переговоры с Сербией, Венгрией. Не исключено, что будут представители так называемых недружественных стран. На сегодняшний день это больше 22 государств", - сообщил Швыдкой. При этом, по его словам, важно сохранить предельную цифру, так как проводить конкурс с участием свыше 25 стран тяжело. "Но желающих довольно много именно потому, что "Интервидение", в отличие от других конкурсов, дает возможность представлять не некий эстрадный стандарт, а все-таки произведение песенное, которое выражает национальную культуру, национальную традицию. Здесь интересы государства весьма велики", - сказал спецпредставитель президента России. Он сообщил, что возможность участия Армении в конкурсе он обсудит в понедельник в Ереване. "Завтра я встречаюсь с министром культуры (Армении - ред.) госпожой (Жанной - ред.) Андреасян и уточню, насколько Армения захочет в этом принимать участие. Но мне кажется, что в данном случае интересы страны, любой страны, не менее важны, чем интересы самого конкурса. Интересы быть представленным все-таки на мировом конкурсе, а это будет мировой конкурс, трансляция будет мировая, мне кажется, для любой страны престижно... Индийцы подтвердили, значит, как минимум 3 миллиарда зрителей уже есть, поэтому, наверное, для любой страны это имеет смысл", - отметил Швыдкой. Он добавил, что окончательного решения по российскому участнику конкурса пока нет. "Я думаю, что 7 апреля будет организационный комитет под руководством вице-премьера Чернышенко Дмитрия Николаевича, там будут тоже это обсуждать, но решение должен принять фонд, который организует этот конкурс. Пока что окончательного решения нет", - уточнил Швыдкой. Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
https://ria.ru/20250211/uchastie-1998666395.html
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россия, армения, сербия, михаил швыдкой, владимир путин, снг
Культура, Россия, Армения, Сербия, Михаил Швыдкой, Владимир Путин, СНГ
Швыдкой рассказал о переговорах по участию в "Интервидении"

Швыдкой сообщил о переговорах с Сербией и Венгрией по участию в "Интервидении"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Михаил Швыдкой . Архивное фото
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ЕРЕВАН, 6 апр - РИА Новости. Переговоры относительно участия в международном музыкальном конкурсе "Интервидение" ведутся с Сербией и Венгрией, не исключено присутствие представителей недружественных стран, заявил РИА Новости в Ереване спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
«
"Подтвердили свое участие, во-первых, Китай, затем Казахстан, Азербайджан, Бразилия, Саудовская Аравия, Таиланд, Узбекистан. Я сейчас могу перечислять страны СНГ - почти все. ЮАР, естественно. Сейчас ведутся переговоры с Сербией, Венгрией. Не исключено, что будут представители так называемых недружественных стран. На сегодняшний день это больше 22 государств", - сообщил Швыдкой.
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Участие в "Интервидении" подтвердили более 20 стран
11 февраля, 16:27
При этом, по его словам, важно сохранить предельную цифру, так как проводить конкурс с участием свыше 25 стран тяжело. "Но желающих довольно много именно потому, что "Интервидение", в отличие от других конкурсов, дает возможность представлять не некий эстрадный стандарт, а все-таки произведение песенное, которое выражает национальную культуру, национальную традицию. Здесь интересы государства весьма велики", - сказал спецпредставитель президента России.
Он сообщил, что возможность участия Армении в конкурсе он обсудит в понедельник в Ереване. "Завтра я встречаюсь с министром культуры (Армении - ред.) госпожой (Жанной - ред.) Андреасян и уточню, насколько Армения захочет в этом принимать участие. Но мне кажется, что в данном случае интересы страны, любой страны, не менее важны, чем интересы самого конкурса. Интересы быть представленным все-таки на мировом конкурсе, а это будет мировой конкурс, трансляция будет мировая, мне кажется, для любой страны престижно... Индийцы подтвердили, значит, как минимум 3 миллиарда зрителей уже есть, поэтому, наверное, для любой страны это имеет смысл", - отметил Швыдкой.
Он добавил, что окончательного решения по российскому участнику конкурса пока нет. "Я думаю, что 7 апреля будет организационный комитет под руководством вице-премьера Чернышенко Дмитрия Николаевича, там будут тоже это обсуждать, но решение должен принять фонд, который организует этот конкурс. Пока что окончательного решения нет", - уточнил Швыдкой.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году.
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