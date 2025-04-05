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Умер кот, который жил на могиле хозяина в Дагестане

Умер кот, который жил на могиле хозяина в Дагестане - РИА Новости, 05.04.2025

Умер кот, который жил на могиле хозяина в Дагестане

Кот из Махачкалы по кличке Хатико, который, по рассказам волонтеров, почти семь лет жил на могиле хозяина, умер, сообщила некоммерческая организация помощи... РИА Новости, 05.04.2025

2025-04-05T17:13:00+03:00

2025-04-05T17:13:00+03:00

2025-04-05T17:47:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 5 апр — РИА Новости. Кот из Махачкалы по кличке Хатико, который, по рассказам волонтеров, почти семь лет жил на могиле хозяина, умер, сообщила некоммерческая организация помощи животным "Усатый-Полосатый" в Telegram-канале."Ушел из жизни кот Хатико. <…> Почему в его историю поверили не все люди? Наверное потому, что люди не способны на такую преданность, верность и самопожертвование, на которую способны кошки. <…> Его прах будет перевезен в Дагестан и похоронен на могиле хозяина, на которой он жил семь лет со дня его смерти", — говорится в заявлении. В начале февраля волонтер из Махачкалы рассказала РИА Новости, что рыжий кот, которого местные прозвали Хатико, больше шести лет жил на могиле своего покойного хозяина, находясь там даже в плохую погоду. По ее словам, она по вечерам забирала четвероногого к себе домой, а по утрам он снова убегал на кладбище. Вскоре уже пожилой кот из-за постоянной жизни на улице тяжело заболел. Ему оказывали помощь в одной из ветклиник Махачкалы, а затем отправили на лечение в Санкт-Петербург. В организации отметили, что благодаря помощи неравнодушных людей Хатико "смог почувствовать любовь и заботу о нем и прожил еще почти два месяца жизнью обычного домашнего котика".

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Кот Хатико из Махачкалы на могиле своего хозяина В Махачкале кот больше шести лет жил на могиле своего хозяина, рассказали РИА Новости местные волонтеры. Впервые про этого кота в столице Дагестана узнали еще в 2018-м: рыжего каждый вечер забирали домой, чтобы он ночевал в тепле, но утром он снова убегал на кладбище. Сейчас уже пожилой кот заболел, его отправили в ветклинику Махачкалы, а дальше волонтеры планируют отвезти его на лечение в Петербург. 2025-04-05T17:13 true PT0M27S

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махачкала, санкт-петербург, республика дагестан, домашние питомцы, россия