https://ria.ru/20250404/sovet-2009291526.html

Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму

Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму - РИА Новости, 04.04.2025

Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму

Совет законодателей в конце апреля в Санкт-Петербурге обсудит противодействие нацизму, сохранение исторического наследия, а также вопросы обеспечения регионов... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T11:45:00+03:00

2025-04-04T11:45:00+03:00

2025-04-04T11:45:00+03:00

политика

россия

санкт-петербург

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ирина яровая

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Совет законодателей в конце апреля в Санкт-Петербурге обсудит противодействие нацизму, сохранение исторического наследия, а также вопросы обеспечения регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Одной из главных тем станет противодействие нацизму и сохранение исторического наследия", - сказал Володин журналистам. Председатель Госдумы отметил, что нельзя мириться с любыми проявлениями нацизма и попытками переписать историю. По словам Володина, участники Совета обсудят вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сферах здравоохранения и образования: возможности и решения. В частности, речь пойдет о реализации профильных нацпроектов и государственных программ в регионах. "Президиум Совета законодателей рассмотрит вопросы качества и доступности медицинской помощи, а также подготовки к летней оздоровительной кампании 2025 года и организации летнего отдыха для семей с детьми", - добавил председатель ГД. Заседание президиума пройдёт под руководством заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совфеда Андрея Яцкина. Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ - совещательный и консультативный орган, созданный для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения РФ и субъектов России, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий палат парламента и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, а также проработки законодательных инициатив. В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального Собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

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https://ria.ru/20250202/volodin-1996870550.html

https://ria.ru/20250401/natsizm-2008602174.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, санкт-петербург, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф