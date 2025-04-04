https://ria.ru/20250404/sovet-2009291526.html
Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму
Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму - РИА Новости, 04.04.2025
Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму
Совет законодателей в конце апреля в Санкт-Петербурге обсудит противодействие нацизму, сохранение исторического наследия, а также вопросы обеспечения регионов... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T11:45:00+03:00
2025-04-04T11:45:00+03:00
2025-04-04T11:45:00+03:00
политика
россия
санкт-петербург
вячеслав володин
ирина яровая
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Совет законодателей в конце апреля в Санкт-Петербурге обсудит противодействие нацизму, сохранение исторического наследия, а также вопросы обеспечения регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Одной из главных тем станет противодействие нацизму и сохранение исторического наследия", - сказал Володин журналистам. Председатель Госдумы отметил, что нельзя мириться с любыми проявлениями нацизма и попытками переписать историю. По словам Володина, участники Совета обсудят вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сферах здравоохранения и образования: возможности и решения. В частности, речь пойдет о реализации профильных нацпроектов и государственных программ в регионах. "Президиум Совета законодателей рассмотрит вопросы качества и доступности медицинской помощи, а также подготовки к летней оздоровительной кампании 2025 года и организации летнего отдыха для семей с детьми", - добавил председатель ГД. Заседание президиума пройдёт под руководством заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой и первого заместителя председателя Совфеда Андрея Яцкина. Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ - совещательный и консультативный орган, созданный для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения РФ и субъектов России, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий палат парламента и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, а также проработки законодательных инициатив. В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального Собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
https://ria.ru/20250227/putin-2001983338.html
https://ria.ru/20250202/volodin-1996870550.html
https://ria.ru/20250401/natsizm-2008602174.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, санкт-петербург, вячеслав володин, ирина яровая, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Санкт-Петербург, Вячеслав Володин, Ирина Яровая, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму
Володин: Совет законодателей в апреле обсудит противодействие нацизму
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Совет законодателей в конце апреля в Санкт-Петербурге обсудит противодействие нацизму, сохранение исторического наследия, а также вопросы обеспечения регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Одной из главных тем станет противодействие нацизму и сохранение исторического наследия", - сказал Володин
журналистам.
Председатель Госдумы
отметил, что нельзя мириться с любыми проявлениями нацизма и попытками переписать историю.
По словам Володина, участники Совета обсудят вопросы обеспечения регионов квалифицированными кадрами в сферах здравоохранения и образования: возможности и решения. В частности, речь пойдет о реализации профильных нацпроектов и государственных программ в регионах.
"Президиум Совета законодателей рассмотрит вопросы качества и доступности медицинской помощи, а также подготовки к летней оздоровительной кампании 2025 года и организации летнего отдыха для семей с детьми", - добавил председатель ГД.
Заседание президиума пройдёт под руководством заместителя председателя Госдумы Ирины Яровой
и первого заместителя председателя Совфеда
Андрея Яцкина.
Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ
- совещательный и консультативный орган, созданный для согласованного законодательного обеспечения реализации государственной политики в сфере разграничения полномочий по предметам ведения Российской Федерации и совместного ведения РФ и субъектов России, совершенствования механизмов реализации контрольных полномочий палат парламента и законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, организации их взаимодействия в законодательном процессе и обмена опытом парламентской деятельности, а также проработки законодательных инициатив.
В состав Совета законодателей входят главы палат Федерального Собрания, их заместители, председатели профильных комитетов, руководители законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации.