Забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон
ОЖД: забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон
© Фото : соцсетиСобака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички
© Фото : соцсети
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, которую два дня искали волонтеры, самостоятельно покинула вагон, ее никто не выгонял, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"Видео с регистратора – ещё одно доказательство того, что заблудившуюся 1 апреля собаку из поезда Тосно – Санкт-Петербург никто не выгонял. Пёс был без поводка, и сотрудники не имели возможности препятствовать ему. Когда двери открылись для посадки пассажиров, собака сама выбежала на улицу", - говорится в сообщении.
© Фото : соцсетиСобака породы ивисская борзая по кличке Блюм
© Фото : соцсети
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм
Кроме того, на видео, предоставленном пресс-службой видно, как собака без поводка сама выбегает из открывшихся дверей на станции.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщала, что потерялась собака по кличке Блюм породы ивисская борзая, мальчик. Она забежала в пригородную электричку на станции Поповка (Ленинградская область), а на следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, она выбежала из вагона. Хозяева животного обратились за помощью к волонтерам, были объявлены поиски, расклеены объявления. Второго апреля собака нашлась и была передана хозяевам.