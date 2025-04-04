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Забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон - РИА Новости, 04.04.2025
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14:27 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/sobaka-2009330206.html
Забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон
Забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон - РИА Новости, 04.04.2025
Забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон
Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, которую два дня искали волонтеры, самостоятельно покинула вагон, ее никто не выгонял,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T14:27:00+03:00
2025-04-04T14:27:00+03:00
происшествия
тосно
санкт-петербург
ленинградская область
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, которую два дня искали волонтеры, самостоятельно покинула вагон, ее никто не выгонял, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. "Видео с регистратора – ещё одно доказательство того, что заблудившуюся 1 апреля собаку из поезда Тосно – Санкт-Петербург никто не выгонял. Пёс был без поводка, и сотрудники не имели возможности препятствовать ему. Когда двери открылись для посадки пассажиров, собака сама выбежала на улицу", - говорится в сообщении. Кроме того, на видео, предоставленном пресс-службой видно, как собака без поводка сама выбегает из открывшихся дверей на станции. Ранее Октябрьская железная дорога сообщала, что потерялась собака по кличке Блюм породы ивисская борзая, мальчик. Она забежала в пригородную электричку на станции Поповка (Ленинградская область), а на следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, она выбежала из вагона. Хозяева животного обратились за помощью к волонтерам, были объявлены поиски, расклеены объявления. Второго апреля собака нашлась и была передана хозяевам.
https://ria.ru/20250116/terer-1993971158.html
тосно
санкт-петербург
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происшествия, тосно, санкт-петербург, ленинградская область, октябрьская железная дорога
Происшествия, Тосно, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Октябрьская железная дорога
Забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон

ОЖД: забежавшая в электричку в Ленинградской области собака сама покинула вагон

© Фото : соцсетиСобака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : соцсети
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 апр - РИА Новости. Собака, забежавшая в электричку в Ленобласти и проехавшая одну станцию, которую два дня искали волонтеры, самостоятельно покинула вагон, ее никто не выгонял, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"Видео с регистратора – ещё одно доказательство того, что заблудившуюся 1 апреля собаку из поезда ТосноСанкт-Петербург никто не выгонял. Пёс был без поводка, и сотрудники не имели возможности препятствовать ему. Когда двери открылись для посадки пассажиров, собака сама выбежала на улицу", - говорится в сообщении.
© Фото : соцсетиСобака породы ивисская борзая по кличке Блюм
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© Фото : соцсети
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм
Кроме того, на видео, предоставленном пресс-службой видно, как собака без поводка сама выбегает из открывшихся дверей на станции.
Ранее Октябрьская железная дорога сообщала, что потерялась собака по кличке Блюм породы ивисская борзая, мальчик. Она забежала в пригородную электричку на станции Поповка (Ленинградская область), а на следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, она выбежала из вагона. Хозяева животного обратились за помощью к волонтерам, были объявлены поиски, расклеены объявления. Второго апреля собака нашлась и была передана хозяевам.
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ПроисшествияТосноСанкт-ПетербургЛенинградская областьОктябрьская железная дорога
 
 
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