https://ria.ru/20250404/seul-2009273249.html

Новая власть в Южной Корее изменит подход к Китаю и КНДР, считает эксперт

Новая власть в Южной Корее изменит подход к Китаю и КНДР, считает эксперт - РИА Новости, 04.04.2025

Новая власть в Южной Корее изменит подход к Китаю и КНДР, считает эксперт

После смены власти в Южной Корее возможна некоторая "перенастройка" в вопросах внешней политики, в том числе более гибкий подход к Китаю и КНДР, заявил РИА... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:45:00+03:00

2025-04-04T10:45:00+03:00

2025-04-04T10:45:00+03:00

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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. После смены власти в Южной Корее возможна некоторая "перенастройка" в вопросах внешней политики, в том числе более гибкий подход к Китаю и КНДР, заявил РИА Новости политический комментатор, заместитель директора Института будущих финансов и политики Ким Сан Иль. "После избрания нового президента вероятна определенная перенастройка отношений, и особенно в вопросах политики в отношении Китая и Северной Кореи возможен более гибкий подход по сравнению с текущим курсом, что может повлиять и на дипломатическую конфигурацию в регионе", - пояснил эксперт. Ранее сообщалось, что Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. Южную Корею теперь ждут досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней, то есть до 3 июня. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су. Предполагается, что в случае досрочных выборов правящая партия "Гражданская сила" окажется в невыгодной позиции. Но в отличие от ситуации с Пак Кын Хе в 2017 году, в этот раз правоконсервативный лагерь проявляет более высокую мобилизацию, поэтому консерваторы могут попытаться преодолеть негатив по поводу импичмента и завоевать центристов и неопределившихся избирателей. Ожидается, что от консерваторов министр труда Ким Мун Су, мэр Сеула О Се Хун, мэр Тэгу Хон Чжун Пхё, бывший министр юстиции Хан Дон Хун, депутат Ан Чхоль Су и бывший депутат Ю Сын Мин могут объявить о выдвижении своей кандидатуры. Объединенная демократическая партия же, опираясь на поддержку общественного мнения, выступающего против чрезвычайного положения и за импичмент, готовится "взять реванш" за поражение на президентских выборах три года назад и нацелена на смену власти "любой ценой". Лидер партии Ли Чжэ Мён уверенно лидирует в различных опросах общественного мнения, значительно опережая кандидатов от правящего лагеря.

https://ria.ru/20250228/koreja-2002091619.html

https://ria.ru/20250404/koreja-2009249195.html

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в мире, южная корея, китай, сеул, юн сок ель, пак кын хе