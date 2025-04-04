https://ria.ru/20250404/seul-2009267870.html

В Сеуле нормализовалась ситуация после митингов из-за импичмента президенту

В Сеуле нормализовалась ситуация после митингов из-за импичмента президенту - РИА Новости, 04.04.2025

В Сеуле нормализовалась ситуация после митингов из-за импичмента президенту

Обстановка в Сеуле после объявления окончательного импичмента теперь уже бывшему президенту Юн Сок Ёлю спокойная, полиция сворачивает кордоны и заграждения,... РИА Новости, 04.04.2025

2025-04-04T10:15:00+03:00

2025-04-04T10:15:00+03:00

2025-04-04T10:18:00+03:00

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СЕУЛ, 4 апр – РИА Новости. Обстановка в Сеуле после объявления окончательного импичмента теперь уже бывшему президенту Юн Сок Ёлю спокойная, полиция сворачивает кордоны и заграждения, митинговавшие жители в основном разошлись по домам, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее передавал корреспондент РИА Новости, Конституционный суд Южной Кореи спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний всеми восьмью голосами "за" единогласно вынес решение об импичменте президенту страны Юн Сок Ёлю, оглашение вердикта заняло 22 минуты. Проходивший в районе Конституционного суда масштабный митинг в поддержку импичмента после вердикта суда довольно быстро прекратился. Граждане разошлись по домам, учитывая, что многие из них провели всю ночь, сидя на шоссе, ожидая решения по импичменту. Городские службы стали убирать мусор, оставшийся после митингующих, а полиция, которая стала снова пускать прохожих через кордоны вокруг Конституционного суда, стала сворачивать и разбирать заграждения. Несколько рядов заграждений из автобусов, как полиции, так и обычных, на центральной площади Кванхвамун также стали убирать, отводя автобусы. Полицейские сворачивали посты и уносили щиты и обмундирование. Возле станции метро Кванхвамун остались только несколько десятков консерваторов, которые сидя слушали трансляцию еще одного митинга в поддержку Юн Сок Ёля, что проходил в районе президентской резиденции в Ханнамдоне в Сеуле. "Мы должны собраться завтра на Кванхвамуне и показать, в каком направлении будем двигаться. Разделение внутри консервативных сил привело к такому результату, мы должны объединиться… Предатели в партии "Гражданская сила" сейчас готовятся к досрочным выборам, тогда как должны были уйти в отставку... у них нет совести", - скандировал с экрана ультра-правый ютубер Син Хе Сик. На обоих митингах, по свидетельству корреспондента РИА Новости, людей было немного, хотя до объявления импичмента в районе президентской резиденции митинговали, по сообщениям СМИ, около 16 тысяч консерваторов. В основном к 14.00 (8.00 мск) жизнь в центре Сеула уже вернулась к своему нормальному ходу, движение машин на большинстве заблокированных ранее участков восстановилось. Как сообщало агентство Рёнхап, в пятницу всего один протестующий был задержан за то, что разбил стекло у полицейского автобуса.

https://ria.ru/20250404/impichment-2009247165.html

https://ria.ru/20250404/ekspert-2009250337.html

https://ria.ru/20250404/koreja-2009247953.html

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в мире, сеул, юн сок ель