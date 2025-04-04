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Политолог прокомментировал поездку главы РФПИ в Вашингтон - РИА Новости, 04.04.2025
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10:45 04.04.2025 (обновлено: 11:23 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/poezdka-2009273029.html
Политолог прокомментировал поездку главы РФПИ в Вашингтон
Политолог прокомментировал поездку главы РФПИ в Вашингтон - РИА Новости, 04.04.2025
Политолог прокомментировал поездку главы РФПИ в Вашингтон
Поездка главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T10:45:00+03:00
2025-04-04T11:23:00+03:00
россия
украина
сша
дональд трамп
кирилл дмитриев
андрей кортунов
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Поездка главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон говорит о сохраняющейся позитивной динамике в отношениях двух стран, подвижки по вопросам авиасообщения или работы посольств могут начаться в ближайшем будущем, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами. "Это существенный шаг вперед, особенно с учетом того, что нынешняя американская администрация очень четко фокусируется на экономической составляющей своей внешней политики. Для Трампа Россия представляет интерес в том числе и с точки зрения экономических возможностей. Поэтому хотя рано делать выводы, но сам факт того, что такая поездка состоялась, что она была успешной, свидетельствует о том, что общая динамика отношений продолжает оставаться позитивной", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости. При этом, указал Кортунов, любые достижения в сфере двусторонних отношений и любые экономические проекты в любом случае будут зависеть прогресса по украинскому треку, поэтому важно продемонстрировать продвижение по этому направлению. Однако подвижки в двустороннем сотрудничестве могут начаться в ближайшее время, не исключает эксперт. "Первая задача — это восстановление полноценного политического и логистического взаимодействия. Например, восстановление прямого авиасообщения или консульских служб. Если говорить об изменении санкционного режима, то, наверное, здесь это будет сделано только после того, как наметится прогресс по Украине. Но надо учитывать, что любой шаг Трампа в этом направлении провоцирует реакцию со стороны его политических оппонентов", - пояснил он. "Поэтому любой аванс с его стороны России будет определённой точкой уязвимости, на которую буду давить. Так что многого ожидать не следует. Но какие-то символические действия могут быть приняты. Будет ли это авиасообщение или создание более благоприятных условий для работы российского посольства. Здесь могут быть разные варианты в зависимости от того, что можно сделать", - резюмировал эксперт. Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней. Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
https://ria.ru/20250403/aviasoobschenie-2009224160.html
https://ria.ru/20250404/tramp-2009142855.html
https://ria.ru/20250404/ssha-2009138101.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, кирилл дмитриев, андрей кортунов, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, Андрей Кортунов, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Политолог прокомментировал поездку главы РФПИ в Вашингтон

Кортунов: поездка Дмитриева в Вашингтон свидетельствует о позитивной динамике

© AP Photo / Michel EulerГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / Michel Euler
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Поездка главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителя президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в Вашингтон говорит о сохраняющейся позитивной динамике в отношениях двух стран, подвижки по вопросам авиасообщения или работы посольств могут начаться в ближайшем будущем, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что последние два дня по поручению президента РФ он проводил встречи в американской столице с ключевыми чиновниками администрации президента Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений России и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Россия и США работают над восстановлением прямого авиасообщения
Вчера, 23:50
"Это существенный шаг вперед, особенно с учетом того, что нынешняя американская администрация очень четко фокусируется на экономической составляющей своей внешней политики. Для Трампа Россия представляет интерес в том числе и с точки зрения экономических возможностей. Поэтому хотя рано делать выводы, но сам факт того, что такая поездка состоялась, что она была успешной, свидетельствует о том, что общая динамика отношений продолжает оставаться позитивной", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
При этом, указал Кортунов, любые достижения в сфере двусторонних отношений и любые экономические проекты в любом случае будут зависеть прогресса по украинскому треку, поэтому важно продемонстрировать продвижение по этому направлению. Однако подвижки в двустороннем сотрудничестве могут начаться в ближайшее время, не исключает эксперт.
"Первая задача — это восстановление полноценного политического и логистического взаимодействия. Например, восстановление прямого авиасообщения или консульских служб. Если говорить об изменении санкционного режима, то, наверное, здесь это будет сделано только после того, как наметится прогресс по Украине. Но надо учитывать, что любой шаг Трампа в этом направлении провоцирует реакцию со стороны его политических оппонентов", - пояснил он.
"Поэтому любой аванс с его стороны России будет определённой точкой уязвимости, на которую буду давить. Так что многого ожидать не следует. Но какие-то символические действия могут быть приняты. Будет ли это авиасообщение или создание более благоприятных условий для работы российского посольства. Здесь могут быть разные варианты в зависимости от того, что можно сделать", - резюмировал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
У Трампа на Европу большие планы
08:00
Российско-американские переговоры высокого уровня прошли в Эр-Рияде 18 февраля. С российской стороны в них участвовали глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев, со стороны США - помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.
Переговоры между делегациями США и Украины прошли в саудовском городе Джидда 11 марта. По их итогам было опубликовано совместное заявление сторон, согласно которому, в частности, Киев готов принять предложение США о прекращении огня на 30 дней.
Путин 18 марта провел телефонный разговор с Трампом. Как сообщал Кремль, во время беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, Путин поддержал эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Украина поддержит предложение прекратить удары по энергетической инфраструктуре. Уже на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим через несколько часов после разговора Путина и Трампа атаковал беспилотниками нефтебазу на Кубани. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со стороны Киева взаимности по прекращению ударов нет.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
"От любви до ненависти". Трамп изменил подход к России
08:00
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампКирилл ДмитриевАндрей КортуновРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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