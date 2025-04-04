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Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту - РИА Новости, 04.04.2025
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05:31 04.04.2025 (обновлено: 07:36 04.04.2025)
https://ria.ru/20250404/koreya-2009245091.html
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту - РИА Новости, 04.04.2025
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T05:31:00+03:00
2025-04-04T07:36:00+03:00
в мире
южная корея
сеул
тэгу
юн сок ель
пак кын хе
гражданская сила
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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, передает корреспондент РИА Новости из здания суда. Конституционный суд Южной Кореи в пятницу вынес решение принять ходатайство парламента страны об импичменте президента, что означает окончательное отстранение Юн Сок Ёля от должности. Вердикт был вынесен спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний, что стало самым долгим сроком рассмотрения подобного дела перед вынесением вердикта. Так, окончательное решение по вопросу отрешения от должности экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году было принято спустя 11 дней после окончания прений, а подготовка решения в отношении президента Но Му Хёна в 2004 году заняла 14 дней. Юн Сок Ёль стал вторым после Пак Кын Хе президентом, отстраненным в результате импичмента. Южную Корею теперь ждут досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней, то есть до 3 июня. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су. Предполагается, что в случае досрочных выборов правящая партия "Гражданская сила" окажется в невыгодной позиции. Но в отличие от ситуации с Пак Кын Хе в 2017 году, в этот раз правоконсервативный лагерь проявляет более высокую мобилизацию, поэтому консерваторы могут попытаться преодолеть негатив по поводу импичмента и завоевать центристов и неопределившихся избирателей. Ожидается, что от консерваторов министр труда Ким Мун Су, мэр Сеула О Се Хун, мэр Тэгу Хон Чжун Пхё, бывший министр юстиции Хан Дон Хун, депутат Ан Чхоль Су и бывший депутат Ю Сын Мин могут объявить о выдвижении своей кандидатуры. Объединенная демократическая партия же, опираясь на поддержку общественного мнения, выступающего против чрезвычайного положения и за импичмент, готовится "взять реванш" за поражение на президентских выборах три года назад и нацелена на смену власти "любой ценой". Лидер партии Ли Чжэ Мён уверенно лидирует в различных опросах общественного мнения, значительно опережая кандидатов от правящего лагеря.
https://ria.ru/20250403/seul-2009179368.html
https://ria.ru/20250324/koreya-2006853104.html
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в мире, южная корея, сеул, тэгу, юн сок ель, пак кын хе, гражданская сила
В мире, Южная Корея, Сеул, Тэгу, Юн Сок Ель, Пак Кын Хе, Гражданская сила
Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту

Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту Юн Сок Ёлю

© AP Photo / South Korea Presidential OfficeПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© AP Photo / South Korea Presidential Office
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Архивное фото
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СЕУЛ, 4 апр - РИА Новости. Конституционный суд Южной Кореи подтвердил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Конституционный суд Южной Кореи в пятницу вынес решение принять ходатайство парламента страны об импичменте президента, что означает окончательное отстранение Юн Сок Ёля от должности.
Митинги сторонников и противников импичмента президента Южной Кореи в Сеуле - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
В Южной Корее проходят митинги сторонников и противников импичмента
Вчера, 18:01
Вердикт был вынесен спустя 111 дней после подачи парламентом предложения об отстранении главы государства и через 38 дней после завершения судебных слушаний, что стало самым долгим сроком рассмотрения подобного дела перед вынесением вердикта. Так, окончательное решение по вопросу отрешения от должности экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе в 2016 году было принято спустя 11 дней после окончания прений, а подготовка решения в отношении президента Но Му Хёна в 2004 году заняла 14 дней. Юн Сок Ёль стал вторым после Пак Кын Хе президентом, отстраненным в результате импичмента.
Южную Корею теперь ждут досрочные выборы, новый президент должен быть избран в течение шестидесяти дней, то есть до 3 июня. До тех пор обязанности главы государства продолжит исполнять премьер-министр Хан Док Су.
Предполагается, что в случае досрочных выборов правящая партия "Гражданская сила" окажется в невыгодной позиции. Но в отличие от ситуации с Пак Кын Хе в 2017 году, в этот раз правоконсервативный лагерь проявляет более высокую мобилизацию, поэтому консерваторы могут попытаться преодолеть негатив по поводу импичмента и завоевать центристов и неопределившихся избирателей. Ожидается, что от консерваторов министр труда Ким Мун Су, мэр Сеула О Се Хун, мэр Тэгу Хон Чжун Пхё, бывший министр юстиции Хан Дон Хун, депутат Ан Чхоль Су и бывший депутат Ю Сын Мин могут объявить о выдвижении своей кандидатуры.
Объединенная демократическая партия же, опираясь на поддержку общественного мнения, выступающего против чрезвычайного положения и за импичмент, готовится "взять реванш" за поражение на президентских выборах три года назад и нацелена на смену власти "любой ценой". Лидер партии Ли Чжэ Мён уверенно лидирует в различных опросах общественного мнения, значительно опережая кандидатов от правящего лагеря.
Вид на город Сеул с горы Намсан - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Конституционный суд Южной Кореи отклонил импичмент премьера
24 марта, 06:01
 
В миреЮжная КореяСеулТэгуЮн Сок ЕльПак Кын ХеГражданская сила
 
 
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