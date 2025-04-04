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В Госдуму внесли проект о регулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 04.04.2025
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18:38 04.04.2025
https://ria.ru/20250404/gosduma-2009416982.html
В Госдуму внесли проект о регулировании приема в вузы на платное обучение
В Госдуму внесли проект о регулировании приема в вузы на платное обучение - РИА Новости, 04.04.2025
В Госдуму внесли проект о регулировании приема в вузы на платное обучение
Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в ГД законопроект,... РИА Новости, 04.04.2025
2025-04-04T18:38:00+03:00
2025-04-04T18:38:00+03:00
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение, документ доступен в думской электронной базе. Законопроектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации". "Проектом федерального закона предлагается закрепить за правительством Российской Федерации полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами", - сказано в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой, и законопроект направлен на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Проектом предлагается дать правительству РФ право устанавливать объем платных мест в вузах, и учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Также уточняется, что кабмин определит порядок и сроки установления этих объемов.
https://ria.ru/20250402/putin-2008904892.html
https://ria.ru/20250317/vuzy-2005404824.html
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общество, россия, вячеслав володин, валентина матвиенко, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Владимир Путин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
В Госдуму внесли проект о регулировании приема в вузы на платное обучение

Депутаты предложили ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Депутаты и сенаторы во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесли в ГД законопроект, которым предлагается ввести госрегулирование приема в вузы на платное обучение, документ доступен в думской электронной базе.
Законопроектом вносятся изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации".
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"Проектом федерального закона предлагается закрепить за правительством Российской Федерации полномочие по установлению объемов приема на обучение по образовательным программам высшего образования на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Отмечается, что президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой, и законопроект направлен на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.
Проектом предлагается дать правительству РФ право устанавливать объем платных мест в вузах, и учебные заведения смогут принимать студентов на платное обучение только в пределах утвержденных квот. Также уточняется, что кабмин определит порядок и сроки установления этих объемов.
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ОбществоРоссияВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоВладимир ПутинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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