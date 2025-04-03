https://ria.ru/20250403/ukraina-2008703177.html

"Залужный — мясник, Зеленского презирают". Кого ВСУ готовят в президенты

"Залужный — мясник, Зеленского презирают". Кого ВСУ готовят в президенты - РИА Новости, 03.04.2025

"Залужный — мясник, Зеленского презирают". Кого ВСУ готовят в президенты

На Украине приближаются выборы президента. Сроки пока неизвестны, как и состав участников. Однако уже сейчас ясно: судьбу гонки во многом решат голоса... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T08:00:00+03:00

2025-04-03T09:28:00+03:00

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

страна.ua

верховная рада украины

украина

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости, Захар Андреев. На Украине приближаются выборы президента. Сроки пока неизвестны, как и состав участников. Однако уже сейчас ясно: судьбу гонки во многом решат голоса военнослужащих. Об электоральных настроениях в ВСУ — в материале РИА Новости.То, чего хотят всеВ последние дни все больше данных о том, что Киев планирует провести выборы главы государства в нынешнем году. Пока — на уровне слухов. The Economist со ссылкой на источники в правительстве Украины сообщил, что Владимир Зеленский поручил своей команде организовать голосование после полного прекращения огня.По закону минимальный период на подготовку — 60 дней. Якобы нынешний украинский лидер заинтересован в скорейшем проведении выборов, чтобы потенциальные конкуренты не успели как следует подготовиться.Так ли это, станет известно уже 5 мая. Это последний день, когда Верховная рада может продлить военное положение, которое пока действует до 8 мая. Иначе режим будет автоматически отменен.Впрочем, соратник Зеленского, глава пропрезидентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия во вторник категорически опроверг всякую подготовку к выборам.В свою очередь, украинское издание “Страна.ua” со ссылкой на информаторов, “близких к Офису президента”, настаивает на том, что такая подготовка все же ведется, однако о сроках говорить пока рано.Сами украинцы тоже заждались возможности выразить волеизъявление. Мартовский опрос службы “Социс” свидетельствует: за выборы большинство жителей страны — 65,3 процента.Организовать голосование от Киева требуют и Москва, которая считает нынешние власти нелегитимными, и Вашингтон. Россиян и американцев не устраивает как лично Зеленский, так и его неопределенный правовой статус: срок президентских полномочий закончился 20 мая 2024-го. Новые выборы отменили, сославшись на военное положение.Таким образом, вероятность проведения выборов в обозримом будущем выглядит высокой. Как признают источники в Офисе президента Украины, определяющую роль в исходе голосования сыграют ВСУ, сообщает “Страна.ua”. О настроениях в войсках можно судить по публичным заявлениям самих военных."Мягко говоря, врут"Численность ВСУ оценивается примерно в 900 тысяч человек, но рассматривать армию как единый политический субъект нельзя, объясняет экс-офицер украинской армии Арти Грин в интервью политологу Юрию Романенко.“Это примерно, условно говоря, миллион субъектов, каждый из которых совершенно не слепок соседнего”, — объясняет Грин.Единственное, что их объединяет, — сильный запрос на перемены, заявил другой военнослужащий, доброволец Дмитрий Давыденко, в интервью Radio UA Chicago.“Наши руководители за три с лишним года войны показали неспособность честно выполнять свою работу. Хваленые так называемые эффективные менеджеры, мягко говоря, врут не только своим военнослужащим и гражданам, а всему свету. Да, бывает “ложь во благо”, но не на протяжении трех с лишним лет! Это нужно менять”, — подчеркивает он.Среди других грехов действующей власти доброволец называет коррупцию и пренебрежительное отношение к солдатам.“Когда политики говорят, что жизни военнослужащих превыше всего, это просто слова. На деле мы видим противоположное. Это выражается во многом, начиная с оснащения военного и заканчивая заработной платой. Полицейским поднимают зарплату, военным — нет. Всем вокруг руководителям поднимают, военным — нет”, — жалуется Давыденко."Не любит никто"Накопились многочисленные претензии и персонально к Зеленскому.“Зеленского в армии не любит никто, это абсолютно точно. Скажем так, презирают в разной степени. Чем дальше от переднего края, тем могут меньше презирать, а чем ближе к переднему краю — тем активнее. Зеленский — враг людям в погонах, мы все его ненавидим. У нас настолько негативное к нему отношение, что мало кто себе это представляет”, — признается Грин.По его словам, многие командиры не озвучивают претензии к главнокомандующему, поскольку опасаются отставки:“Они боятся, что на их подразделение пришлют какого-то мясника, который начнет их братьев кидать в топку, как хворост. Это создает иллюзию, что у Зеленского есть какая-то репутация в войсках”.Давыденко высказывается в том же духе, буквально повторяя пресловутые “нарративы кремлевской пропаганды”:“Я думаю, что Владимир Александрович должен сложить мандат и сказать: “Я устал, я ухожу”. Потому что он обещал много чего. Но до сих пор у него не хватило смелости выйти и сказать: “Люди, извините, пожалуйста. Я ошибся, я солгал. Это моя вина. Поэтому я складываю мандат и передаю руководство Верховной раде”.По словам Грина, тот факт, что Зеленский “не сбежал” из Киева в начале конфликта, уважения ему среди военных не добавил. “Может, было бы и лучше, если бы он потерялся”, — рассуждает военный."Патентованный мясник"По данным “Страны.ua”, главным соперником Зеленского в Офисе президента считают экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Согласно опросам, пройди выборы сейчас, тот победил бы действующего главу государства во втором туре.“И что с этим делать, пока непонятно, — говорит источник издания. — Кандидаты-спойлеры ситуацию не спасают. Во втором туре голоса военных уходят преимущественно генералу".Однако в самих войсках, как выясняется, отношения к бывшему главкому, а ныне послу Украины в Великобритании “очень противоречивые”, отмечает Грин.“Я бы очень не рекомендовал ему идти в избирательную кампанию. Он очень много нехорошего о себе узнает — о том, насколько плохо о нем многие думают. И это может торпедировать рейтинг генерала”, — считает офицер.Грин называет Залужного “подмарафеченным” представителем клана высших офицеров, к которому относится и его сменщик Александр Сырский. Это представители “старой школы”, отличительная черта которой, по мнению Грина, — непрофессионализм и пренебрежительное отношение к жизням солдат:“Этот клан не только украл у нас победу — он чуть не угробил вообще нас всех, потому что расходовал бесценный человеческий материал, как воду лил на огород”.Заместителями же Залужного были и вовсе “патентованные мясники” вроде Евгения Мойсюка и Михаила Забродского. Про первого Грин говорит, что тот “ничего не понимает в военном деле”, а второго и вовсе называет “одним из самых негативных персонажей в истории Украины”.Призрак нового МайданаВетераны украинской политики также не пользуются популярностью в армии. На поддержку военных делает ставку предшественник Зеленского Петр Порошенко, который баллотировался на второй срок под лозунгом “армия, мова, вера”. Впрочем, в 2019-м ему это не помогло. И сегодня отношение к политику в войсках в основном скептическое.“За Зеленского тогда проголосовали только потому, что руководство Петра Алексеевича их просто задолбало. Я против того, чтобы Порошенко вновь занял пост президента Украины — он себя уже показал”, — заявляет в соцсетях Давыденко, вспоминая разгул коррупции при бывшем президенте и невыполненные обещания.Согласно же опросу “Социс”, Порошенко “доверяют” или “скорее доверяют” всего 16,8 процента украинцев — по этому показателю он намного уступает и Залужному (62 процента), и Зеленскому (50,5), и главе ГУР Кириллу Буданову* (46,2).Кроме того, экс-президента опережают политик и волонтер Сергей Притула (33,4), создатель батальона “Азов”** Андрей Билецкий* (28,2), мэр Киева Виталий Кличко (25,4) и бывший соратник Зеленского нардеп Дмитрий Разумков (22,8).Антирейтинг же у Порошенко один из самых высоких в стране: 76,7 процента. Хуже только у Юлии Тимошенко — 81,6.Таким образом, очевидных “кандидатов от ВСУ” пока не видно. При этом украинские военные остро чувствуют необходимость перемен. Смогут ли выборы удовлетворить этот запрос — неясно. Если нет, перспективы Киева, по мнению самих же вэсэушников, выглядят безрадостными.Как заявил в том же интервью Арти Грин, армейцы, несмотря на разногласия, за годы конфликта научились объединяться для решения сложных задач даже без приказов сверху. И теперь способны на многое — будь то самостоятельное отступление из котла под Курском или, возможно, еще один Майдан.“Если власть доведет, с ней будет покончено быстро, эффективно и радикально”, — говорит военный. Очередная революция займет не месяцы, а считаные часы.* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250319/vsu-2005745714.html

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владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, страна.ua, верховная рада украины, украина