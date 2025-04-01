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Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится - РИА Новости, 01.04.2025
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01:05 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/ukraina-2008530158.html
Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится
Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится - РИА Новости, 01.04.2025
Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится
Украина не ведет подготовку к выборам, утверждает глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:05:00+03:00
2025-04-01T01:05:00+03:00
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украина не ведет подготовку к выборам, утверждает глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции. "Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется", - заявил Арахамия, его слова приводит украинский телеканал "Общественное". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
https://ria.ru/20250331/azarov-2008522548.html
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в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, давид арахамия, дональд трамп
В мире, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, Дональд Трамп
Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится

Глава фракции "Слуга народа" Арахамия: Украина не ведет подготовку к выборам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
Глава фракции Слуга народа в Верховной раде Давид Арахамия - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия. Архивное фото
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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украина не ведет подготовку к выборам, утверждает глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.
Ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции.
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
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"Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется", - заявил Арахамия, его слова приводит украинский телеканал "Общественное".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.
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В миреУкраинаКиевСШАВладимир ЗеленскийДавид АрахамияДональд Трамп
 
 
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