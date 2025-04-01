https://ria.ru/20250401/ukraina-2008530158.html

Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится

Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится - РИА Новости, 01.04.2025

Арахамия заявил, что Украина к выборам не готовится

Украина не ведет подготовку к выборам, утверждает глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:05:00+03:00

2025-04-01T01:05:00+03:00

2025-04-01T01:05:00+03:00

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. Украина не ведет подготовку к выборам, утверждает глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия. Ранее журнал Economist со ссылкой на источники в Киеве писал, что выборы президента на Украине в случае полного прекращения огня в апреле могут пройти в начале июля, так как Зеленский хочет избежать конкуренции. "Никакие выборы не готовятся, никакой подготовки не ведется", - заявил Арахамия, его слова приводит украинский телеканал "Общественное". Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны. Президент США Дональд Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и заявил, что рейтинг Зеленского опустился до 4%.

https://ria.ru/20250331/azarov-2008522548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, сша, владимир зеленский, давид арахамия, дональд трамп