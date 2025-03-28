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Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными - РИА Новости, 28.03.2025
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00:36 28.03.2025 (обновлено: 00:53 28.03.2025)
https://ria.ru/20250328/putin-2007828054.html
Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными
Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными - РИА Новости, 28.03.2025
Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными
Гражданские органы власти на Украине не являются законными, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что раз Владимир Зеленский не является легитимным... РИА Новости, 28.03.2025
2025-03-28T00:36:00+03:00
2025-03-28T00:53:00+03:00
украина
владимир путин
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Гражданские органы власти на Украине не являются законными, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что раз Владимир Зеленский не является легитимным руководителем страны, то и все остальные органы власти также утратили легитимность."Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными, выборы-то не были проведены президента", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск"."Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Зеленский - ред.) сам нелегитимный, то все остальные - тоже", - добавил глава государства.
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украина, владимир путин
Украина, Владимир Путин
Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными

Путин: гражданские органы власти на Украине не являются законными

© Фото : kremlin.ru Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера "Архангельск"
 Путин за чашкой чая пообщался с экипажем подводного крейсера Архангельск - РИА Новости, 1920, 28.03.2025
© Фото : kremlin.ru
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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Гражданские органы власти на Украине не являются законными, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что раз Владимир Зеленский не является легитимным руководителем страны, то и все остальные органы власти также утратили легитимность.
"Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными, выборы-то не были проведены президента", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск".
"Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Зеленский - ред.) сам нелегитимный, то все остальные - тоже", - добавил глава государства.
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