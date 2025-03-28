https://ria.ru/20250328/putin-2007828054.html

Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными

Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными - РИА Новости, 28.03.2025

Путин назвал органы власти на Украине нелегитимными

Гражданские органы власти на Украине не являются законными, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что раз Владимир Зеленский не является легитимным... РИА Новости, 28.03.2025

2025-03-28T00:36:00+03:00

2025-03-28T00:36:00+03:00

2025-03-28T00:53:00+03:00

украина

владимир путин

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МУРМАНСК, 28 мар - РИА Новости. Гражданские органы власти на Украине не являются законными, заявил президент РФ Владимир Путин, уточнив, что раз Владимир Зеленский не является легитимным руководителем страны, то и все остальные органы власти также утратили легитимность."Гражданские органы власти, они сегодня на самом деле в соответствии с конституцией Украины не являются законными, выборы-то не были проведены президента", - сказал Путин в ходе общения с экипажем атомного крейсера "Архангельск"."Конституция устроена так, что все назначаются президентом, в том числе региональные органы власти. Губернаторы назначаются и так далее. Если он (Зеленский - ред.) сам нелегитимный, то все остальные - тоже", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250328/flot-2007825468.html

украина

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украина, владимир путин