https://ria.ru/20250403/tyulen-2009143887.html

В Петербурге спасли четырех детенышей серого тюленя

В Петербурге спасли четырех детенышей серого тюленя - РИА Новости, 03.04.2025

В Петербурге спасли четырех детенышей серого тюленя

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спасли четырех детенышей серого тюленя, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети "Вконтакте". РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T16:21:00+03:00

2025-04-03T16:21:00+03:00

2025-04-03T17:26:00+03:00

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фонд друзей балтийской нерпы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области спасли четырех детенышей серого тюленя, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы на странице в соцсети "Вконтакте". "К нам прибыли еще четыре серых тюлененка из Приморска, Большого Бора, Соснового Бора и Балтийского бульвара (Санкт-Петербург)", — говорится в посте.В конце марта ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" заявило, что в этому году уже спасли пять детенышей балтийских нерп и 15 детенышей серых тюленей. Их направили на реабилитацию в центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих в Петербурге. Эта организация открылась в 2014 году. Там под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. За время работы учреждение оказало помощь более чем 200 ластоногим.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250403/medvezhata-2009027593.html

https://ria.ru/20250326/kosulya-2007341318.html

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