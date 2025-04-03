Биография Александра Овечкина
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин
© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз"
Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин. Архивное фото
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Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Михайлович Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец, Михаил Викторович, был профессиональным футболистом. Мама хоккеиста Татьяна Николаевна — прославленная советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России.
В 2008 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма.
С восьми лет занимался в хоккейной секции, с 12 лет – в хоккейной школе клуба "Динамо" (Москва). С 2000 года Александр Овечкин – в составе основной команды. Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. В составе команды "Динамо" в 2001-2005 годах провел 152 игры и забил 36 шайб. В сезоне 2012/2013 сыграл еще 31 игру за "Динамо" и забил 19 шайб.
В составе клуба "Динамо" стал чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина (2013).
В июне 2004 года был выбран на драфте (отборе новичков) североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Вашингтон Кэпиталз" под первым номером. В связи с тем, что в НХЛ сезон 2004/2005 был отменен из-за локаута (приостановки игр), он остался на еще один год в московском "Динамо". В июле 2005 года Овечкин заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпитэлз".
Первый матч в НХЛ сыграл 5 октября 2005 года. Александр Овечкин стал первым в истории клуба игроком, оформившим дубль в дебютном матче НХЛ. По итогам дебютного сезона Александр Овечкин был признан лучшим новичком НХЛ.
В январе 2008 года Александр Овечкин подписал с "Вашингтон Кэпитэлз" рекордный для Национальной хоккейной лиги контракт. Сообщалось, что за 13 лет он получит 124 миллиона долларов. Летом 2021 года "Вашингтон Кэпиталз" заключил с Александром Овечкиным новый контракт, рассчитанный на пять лет и 47,5 миллиона долларов.
С января 2010 года Овечкин является капитаном команды "Вашингтон Кэпиталз".
В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.
22 февраля 2020 года Александр Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Как сообщалось на официальном сайте НХЛ, Овечкин стал вторым самым молодым игроком, которому удалось забросить 700 шайб. Первым является Уэйн Гретцки, который достиг этого рубежа в возрасте 29 лет, проведя 866 матчей. Россиянин достиг этой отметки в 34 года в своей 1144 игре. Кроме того, Овечкин стал вторым хоккеистом не из Северной Америки с 700 шайбами после чеха Яромира Ягра.
14 декабря 2022 года Овечкин в матче против "Чикаго Блэкхокс" оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов.
24 декабря 2022 года Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Виннипегом". Благодаря этому он опередил канадца Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги и занял в нем второе место.
8 декабря 2023 года Александр Овечкин первым из российских игроков набрал 1500 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Россиянину также принадлежат рекорды по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве, в овертаймах, в пустые ворота, в дополнительное время, а также множество других уникальных достижений.
Александр Овечкин является обладателем ряда престижных призов НХЛ. Он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (рекорд лиги; 2008, 2009, 2013-2016, 2018-2020), один раз - лучшим бомбардиром (2008). Он трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата по версии Ассоциации хоккейных журналистов (2008, 2009, 2013) и по версии профсоюза хоккеистов НХЛ (2008-2010). Он также был признан самым полезным игроком (MVP) плей-офф Кубка Стэнли (2018).
Неоднократно играл в Матче всех звезд НХЛ (2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2023).
Газета "Советский спорт" восемь раз вручала Овечкину приз "Харламов Трофи" - награду лучшему россиянину в НХЛ (2006-2010, 2014, 2015, 2018).
В составе российской команды Овечкин принимал участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014) и 13 чемпионатах мира. Трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014). Серебряный (2010, 2015) и бронзовый (2005, 2007, 2016) призер чемпионатов мира.
С 2018 года является советником генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо".
Заслуженный мастер спорта РФ (2009).
Александр Овечкин женат на Анастасии Шубской – дочери актрисы и кинорежиссера Веры Глаголевой (1956-2017) и ее второго супруга, предпринимателя Кирилла Шубского. Пара воспитывает двоих сыновей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников