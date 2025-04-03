https://ria.ru/20250403/ovechkin-2009076345.html

Биография Александра Овечкина

Биография Александра Овечкина - РИА Новости, 03.04.2025

Биография Александра Овечкина

Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Михайлович Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец,... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T12:17:00+03:00

2025-04-03T12:17:00+03:00

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Российский хоккеист, капитан клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александр Михайлович Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве в семье спортсменов. Его отец, Михаил Викторович, был профессиональным футболистом. Мама хоккеиста Татьяна Николаевна — прославленная советская баскетболистка, двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России.В 2008 году окончил Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма. С восьми лет занимался в хоккейной секции, с 12 лет – в хоккейной школе клуба "Динамо" (Москва). С 2000 года Александр Овечкин – в составе основной команды. Дебютировал в чемпионате России в сезоне 2001/2002. В составе команды "Динамо" в 2001-2005 годах провел 152 игры и забил 36 шайб. В сезоне 2012/2013 сыграл еще 31 игру за "Динамо" и забил 19 шайб. В составе клуба "Динамо" стал чемпионом России (2005) и обладателем Кубка Гагарина (2013). В июне 2004 года был выбран на драфте (отборе новичков) североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) клубом "Вашингтон Кэпиталз" под первым номером. В связи с тем, что в НХЛ сезон 2004/2005 был отменен из-за локаута (приостановки игр), он остался на еще один год в московском "Динамо". В июле 2005 года Овечкин заключил трехлетний контракт с клубом НХЛ "Вашингтон Кэпитэлз".Первый матч в НХЛ сыграл 5 октября 2005 года. Александр Овечкин стал первым в истории клуба игроком, оформившим дубль в дебютном матче НХЛ. По итогам дебютного сезона Александр Овечкин был признан лучшим новичком НХЛ. В январе 2008 года Александр Овечкин подписал с "Вашингтон Кэпитэлз" рекордный для Национальной хоккейной лиги контракт. Сообщалось, что за 13 лет он получит 124 миллиона долларов. Летом 2021 года "Вашингтон Кэпиталз" заключил с Александром Овечкиным новый контракт, рассчитанный на пять лет и 47,5 миллиона долларов. С января 2010 года Овечкин является капитаном команды "Вашингтон Кэпиталз". В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли.22 февраля 2020 года Александр Овечкин стал восьмым игроком в истории НХЛ, которому удалось покорить рубеж в 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах. Как сообщалось на официальном сайте НХЛ, Овечкин стал вторым самым молодым игроком, которому удалось забросить 700 шайб. Первым является Уэйн Гретцки, который достиг этого рубежа в возрасте 29 лет, проведя 866 матчей. Россиянин достиг этой отметки в 34 года в своей 1144 игре. Кроме того, Овечкин стал вторым хоккеистом не из Северной Америки с 700 шайбами после чеха Яромира Ягра.14 декабря 2022 года Овечкин в матче против "Чикаго Блэкхокс" оформил хет-трик, забросив свои 798-ю, 799-ю и 800-ю шайбы в карьере. Россиянин стал третьим хоккеистом за всю историю НХЛ, которому покорилась отметка в восемь сотен голов. 24 декабря 2022 года Овечкин забросил 801-ю и 802-ю шайбы в НХЛ в матче регулярного чемпионата с "Виннипегом". Благодаря этому он опередил канадца Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги и занял в нем второе место. 8 декабря 2023 года Александр Овечкин первым из российских игроков набрал 1500 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Россиянину также принадлежат рекорды по голам в чемпионатах за один клуб, по количеству заброшенных шайб в большинстве, в овертаймах, в пустые ворота, в дополнительное время, а также множество других уникальных достижений.Александр Овечкин является обладателем ряда престижных призов НХЛ. Он девять раз становился лучшим снайпером регулярного чемпионата НХЛ (рекорд лиги; 2008, 2009, 2013-2016, 2018-2020), один раз - лучшим бомбардиром (2008). Он трижды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата по версии Ассоциации хоккейных журналистов (2008, 2009, 2013) и по версии профсоюза хоккеистов НХЛ (2008-2010). Он также был признан самым полезным игроком (MVP) плей-офф Кубка Стэнли (2018).Неоднократно играл в Матче всех звезд НХЛ (2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018, 2023).Газета "Советский спорт" восемь раз вручала Овечкину приз "Харламов Трофи" - награду лучшему россиянину в НХЛ (2006-2010, 2014, 2015, 2018).В составе российской команды Овечкин принимал участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014) и 13 чемпионатах мира. Трижды становился чемпионом мира (2008, 2012, 2014). Серебряный (2010, 2015) и бронзовый (2005, 2007, 2016) призер чемпионатов мира.С 2018 года является советником генерального директора московского хоккейного клуба "Динамо".Заслуженный мастер спорта РФ (2009).Награжден орденом Почета (2014), отмечен благодарностью президента России (2009, 2023).Александр Овечкин женат на Анастасии Шубской – дочери актрисы и кинорежиссера Веры Глаголевой (1956-2017) и ее второго супруга, предпринимателя Кирилла Шубского. Пара воспитывает двоих сыновей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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справки, спорт, россия, александр овечкин, биографии