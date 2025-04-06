Александр Овечкин: биография, личная жизнь, семья и карьера хоккеиста

Александр Овечкин — российский хоккеист, трехкратный чемпион мира, чемпион России и обладатель Кубка Гагарина в составе московского "Динамо", обладатель Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз". Является лучшим снайпером в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Биография Овечкина

Овечкин родился 17 сентября 1985 года в Москве. Сейчас хоккеисту 40 лет, и он продолжает профессиональную карьеру в НХЛ.

© Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Биография Овечкина © Фото : Социальные сети "Вашингтон Кэпиталз" Биография Овечкина

Детство и юность

Александр Овечкин стал третьим ребенком в семье Михаила и Татьяны Овечкиных. Отец спортсмена во время обучения в Белорусском национальном техническом университете выступал за футбольную сборную вуза и являлся ее тренером. Позднее играл за московский футбольный клуб "Динамо", а по окончании карьеры игрока работал детским тренером в системе "бело-голубых".

Мать Александра Татьяна — прославленная советская баскетболистка. В составе сборной СССР она стала двукратной олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и шестикратной чемпионкой Европы. Выступала за женский московский баскетбольный клуб "Динамо". По окончании карьеры игрока стала тренером "бело-голубых", под ее руководством команда четыре раза становилась чемпионом России. Имеет звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера России. В 2003 году прекратила тренерскую деятельность.

© Фото : Социальные сети Александра Овечкина Родители Александра Овечкина © Фото : Социальные сети Александра Овечкина Родители Александра Овечкина

В хоккейную секцию Александр Овечкин попал в возрасте восьми лет. Овечкин-старший посещал все тренировки сына, ездил на турниры и регулярно проводил с ним занятия вне школы, чем помог ему добиться физического развития и дисциплины.

15 февраля 2023 года Михаил Овечкин ушел из жизни после борьбы с тяжелой болезнью. Ему был 71 год. Похоронен на Долгопрудненском кладбище в Подмосковье.

Старший брат Овечкина Сергей погиб в 1995 году в возрасте 25 лет в автомобильной аварии. Средний брат Михаил помогал матери в период ее работы в "Динамо" в решении организационных вопросов, после переезда в Вашингтон в 2005 году работал менеджером-аналитиком в женском баскетбольном клубе "Вашингтон Мистикс".

Личная жизнь

Жена Александра Овечкина

У Александра Овечкина был роман с теннисисткой Марией Кириленко, с которой хоккеист был помолвлен. Свадьба не состоялась, и по инициативе Кириленко пара распалась.

Супругой хоккеиста является Анастасия Шубская, родилась 16 ноября 1993 года. Дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой (скончалась 16 августа 2017 года) и бизнесмена Кирилла Шубского.

Анастасия и Александр познакомилась в 2008 году на летних Олимпийских играх в Пекине, куда Овечкин прибыл в качестве гостя. Шубской на тот момент было 14 лет, а ее отец входил в состав делегации Олимпийского комитета России. В 2014 году Анастасия и Александр познакомились ближе посредством личной переписки в социальных сетях. Позднее Анастасия переехала в США, а в сентябре 2015-го пара объявила о помолвке. Их брак был зарегистрирован в августе 2016 года, в июле 2017-го молодожены сыграли свадьбу.

Анастасия Шубская в юные годы занималась фигурным катанием, гимнастикой, теннисом и балетом. Позднее пробовала себя в роли актрисы, снялась в нескольких кинокартинах. Школу окончила экстерном, обучалась на продюсерском факультете во ВГИК. Некоторое время занималась карьерой модели. В 2015 году выступила на показе мод в платье от Валентина Юдашкина, но вскоре прекратила деятельность модели. После переезда в США поступила на знаменитые актерские курсы в Лос-Анджелесе. В настоящее время Анастасия посвящает себя семье.

Дети Александра Овечкина

Старший сын Сергей родился 18 августа 2018 года. Был назван в честь погибшего брата Александра Овечкина. Увлекается хоккеем. В феврале 2023 года Сергей выступил на Матче звезд НХЛ, принял совместное участие с отцом и Сидни Кросби в конкурсе на самый эффектный буллит и одержал в нем победу.

Младший сын Илья появился на свет 27 мая 2020 года. Как и Сергей, он тоже увлекается хоккеем.

© Фото : Социальные сети Анастасии Шубской Александр Овечкин и Анастасия Шубская с детьми © Фото : Социальные сети Анастасии Шубской Александр Овечкин и Анастасия Шубская с детьми

Александр Овечкин, его супруга и дети проживают в Маклине, штат Вирджиния. Дом стоимостью 4,2 миллиона долларов имеет площадь около 1020 квадратных метров и стал собственностью хоккеиста в январе 2012 года. До этого форвард "Вашингтона" жил в Арлингтоне, пригороде Вашингтона, но сменил обстановку "из-за шума и суеты". Также в имении Овечкина есть загородный дом в Майами и коттедж в Истринском районе Подмосковья, расположенный рядом с домом родителей хоккеиста.

Карьера

Начало карьеры

В возрасте восьми лет Овечкин был записан в хоккейную секцию. По рассказам родителей, их сын с малых лет сам сильно увлекся хоккеем. В десять лет Александр был взят в детскую спортивную школу московского "Динамо". Большое влияние на развитие спортсмена в детские годы оказал его первый тренер Вячеслав Кириллов. В возрасте 29 лет специалист скончался.

Овечкин перешел во взрослую команду столичного "Динамо" в возрасте 16 лет. За "бело-голубых" форвард выступал с 2001 по 2005 годы, а также в сезоне-2012/13 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на период локаута в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Дебют Александра Овечкина в российской Суперлиге случился в ноябре 2001 года. По итогам сезона-2004/05 "Динамо" вместе с Овечкиным стало чемпионом в России. В сезоне-2012/13 КХЛ форвард стал обладателем Кубка Гагарина, хотя в плей-офф не провел ни одного матча.

Карьера в НХЛ

В 2004 году россиянина под общим первым номером драфта НХЛ выбрал "Вашингтон Кэпиталз". По окончании локаута в НХЛ подписал контракт с "Кэпиталз", хотя имел предварительное соглашение с омским "Авангардом". В расположении омичей Овечкин провел чуть более недели из-за нежелания продолжать сотрудничество с "Динамо" и намерений перейти в "Вашингтон".

В НХЛ россиянин дебютировал в октябре 2005 года в матче против "Коламбус Блю Джекетс" и отметился победным дублем в той встрече. По итогам первого сезона в НХЛ Овечкин выиграл престижную награду "Колдер Трофи", вручаемую лучшему новичку сезона. В январе 2010 года Овечкин стал капитаном "Кэпиталз" и является им по настоящий момент. По итогам сезона-2017/18 впервые в карьере завоевал Кубок Стэнли.

© Фото : nhl.com Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин с Кубком Стэнли © Фото : nhl.com Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин с Кубком Стэнли

Сборная России

Овечкин дебютировал за сборную России 2 сентября 2003 года в возрасте 17 лет 355 дней. Он стал самым юным хоккеистом сборной и самым молодым автором заброшенной шайбы. Эти рекорды держались до 2021 года, пока их не превзошел Матвей Мичков.

В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, выиграв турнир в 2008, 2012 и 2014 годах. Кроме того, он участвовал в трех Олимпиадах — в Турине, Ванкувере и в Сочи. Овечкин занимает первое место среди всех российских и советских хоккеистов по общему количеству очков за карьеру и единственным из россиян выигрывал чемпионат мира под руководством трех разных главных тренеров.

Погоня Овечкина за Гретцки

Александр Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. 6 апреля 2025 года, отметившись голом в матче против "Нью-Йорк Айлендерс", россиянин достиг отметки в 895 шайб в "регулярках" лиги и побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки. Канадец удерживал лидерство по голам в чемпионатах НХЛ на протяжении 31 года. 6 ноября в рамках домашней встречи с "Сент-Луис Блюз" российский нападающий отличился заброшенной шайбой и стал первым игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ.

Достижения и рекорды

Сколько очков за карьеру набрал Овечкин

В составе московского "Динамо" Александр Овечкин набрал 75 очков (38 голов и 37 передач) в 173 матчах российской Суперлиги с учетом чемпионатов и плей-офф и 40 баллов (19+21) в 31 матче регулярного сезона КХЛ. В НХЛ россиянин всю карьеру провел в "Вашингтоне" и в стане "Кэпиталз" набрал суммарно 1778 баллов (977 голов и 801 передача) в 1665 матчах чемпионатов и плей-офф.

За основную сборную России Овечкин провел 118 матчей во всех турнирах, включая игры Еврохоккейтура и Кубка мира, а также чемпионаты мира и Олимпийские игры, и набрал 89 очков (49+40).

Сколько всего шайб забросил Овечкин в НХЛ

В чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забросил 900 шайб. Россиянин является лучшим снайпером в истории лиги, а также первым и единственным игроком в истории, кто достиг отметки в 900 голов в "регулярках" НХЛ. В розыгрышах Кубка Стэнли Овечкин забросил 77 шайбы и по этому показателю занимает 12-е место в истории НХЛ.

Рекорды Овечкина

Александр Овечкин является обладателем множества рекордов в НХЛ. Россиянину принадлежит наибольшее количество завоеванных наград лучшему снайперу чемпионата "Морис Ришар Трофи" (9). За всю историю чемпионатов лиги он забросил больше всех шайб при игре в большинстве (326) и в овертаймах (27), а также нанес наибольшее количество бросков в створ ворот (6894). Россиянин носит статус лучшего в НХЛ по голам в пустые ворота (65) и обходит по этому показателю Гретцки (56). Овечкин является обладателем рекорда лиги по количеству вратарей, которым он забил в рамках чемпионатов НХЛ (184). Российскому нападающему "Вашингтона" принадлежит рекорд лиги по победным голам (138).

Также Овечкин делит рекорд по числу регулярных сезонов НХЛ с 50 голами и более (9), является единоличным лидером по количеству сезонов с 30 голами и более (19) и 40 голами и более (14). По итогам сезона-2007/08 стал первым в истории НХЛ игроком, кому удалось завоевать сразу четыре индивидуальных приза — "Морис Ришар Трофи", "Арт Росс Трофи" (за наибольшее количество набранных очков), "Тед Линдсей Эворд" (награда самому выдающемуся игроку сезона) и "Харт Трофи" (награда игроку, который внес наибольший вклад в успехи команды).

Кроме того, Овечкин — лучший российский бомбардир за всю историю чемпионатов НХЛ (1631 балл). Его ближайшим преследователем среди россиян является действующий форвард "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин (1365).

Какие рекорды может побить

Россиянин может стать лучшим по числу матчей с двумя голами и более (у Овечкина 179, у рекордсмена Гретцки — 189). У Овечкина имеется минимум один сезон, чтобы стать единоличным лидером в истории НХЛ по количеству "регулярок" с 50 заброшенными шайбами и более. Форварду "Вашингтона" осталось применить 264 силовых приема, чтобы стать лучшим в истории лиги по этому показателю (сейчас в активе Овечкина 3765 хита). Овечкин может установить рекорд по голам за карьеру в чемпионатах НХЛ при игре в равных составах: в этом рейтинге он занимает второе место (569 голов), первым идет Гретцки (617). Абсолютным рекордсменом НХЛ по голам (в чемпионатах и плей-офф) является Гретцки (1016 голов), Овечкин идет вторым (977). Александру осталось забросить 40 шайб, чтобы превзойти этот рекорд.

Интересные факты

© Instagram "Вашингтона" Александр Овечкин © Instagram "Вашингтона" Александр Овечкин

Как Александр Овечкин лишился зуба?

Отсутствие одного зуба в переднем верхнем ряду — отличительная черта Овечкина. В октябре 2007 года в матче против "Атланты Трэшерз" (ныне — "Виннипег Джетс") защитник "Атланты" Стив Маккарти после броска попал россиянину клюшкой по лицу, из-за чего тот лишился зуба. По признаниям Овечкина, после завершения карьеры он планирует вставить новый зуб.

Какая клюшка у Овечкина

Александр Овечкин предпочитает клюшки фирмы CCM. С данной компанией у россиянина имелись партнерские отношения, однако в связи с началом боевых действий на Украине в 2022 году канадский бренд, по информации TSN, разорвал контракт с хоккеистом и прекратил использовать его образ в любых глобальных маркетинговых интеграциях. Несмотря на это, Овечкин продолжает использовать клюшки от CCM и периодически экспериментирует с разными моделями данного бренда. Из последних клюшек россиянин использовал CCM Ribcor Trigger ASY и CCM JetSpeed ​​FT5. В межсезонье в 2023 году форвард пользовался конкурентом компании CCM — Bauer, на некоторое время сделав выбор в пользу клюшки серии Nexus Geo. В последние сезоны Овечкин играет клюшкой от бренда Pro Stock — компания изготавливает клюшки игроку по индивидуальному заказу и образу, на ней также присутствует надпись "Предназначено только для Ови".

© Фото : twitter.com/capitals Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин © Фото : twitter.com/capitals Хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин

Сколько стоит клюшка

Цены на них в разных магазинах варьируются от 200 до 400 долларов США. Клюшкой CCM JetSpeed ​​FT5 капитан "Вашингтона" забросил свою 30-ю шайбу в сезоне-2022/23. Флекс (жесткость) у клюшки Овечкина — 100. В документальном фильме о россиянине от телеканала ESPN (GR8TNESS) хоккеист признался, что самостоятельно занимается подготовкой своих клюшек к матчам и тренировкам и никому не доверяет данный процесс. Стоимость клюшки Bauer Nexus Geo варьируется в районе 250-300 долларов США.

В каких коньках играет Александр Овечкин?

Форвард "Вашингтона" катается преимущественно в коньках фирмы CCM модели Super Tacks AS3 Pro. Отличительной особенностью коньков Овечкина является использование шнурков желтого цвета.

С какой скоростью летит шайба после броска Овечкина?

Александр Овечкин известен силой своего броска. Нередко полет шайбы после броска россиянина достигает скорости 160 километров в час. В рамках конкурса на силу броска на Матче звезд НХЛ — 2018 шайба после выстрела Овечкина развила скорость в 163,02 километров в час (101,3 мили в час), что стало лучшим показателем среди россиян после достижения Сергея Федорова (163,34 километра в час или 101,5 мили в час на Матче звезд НХЛ — 2002).

Из какой позиции забивает Александр Овечкин чаще всего?

Любимая позиция Александра Овечкина для броска — левый круг вбрасывания в зоне соперника. В НХЛ данную позицию часто называют "Офис Овечкина". После того, как россиянин забросил свою 800-ю шайбу в чемпионатах лиги, в Вашингтоне создали специальный логотип Ovi's Office и разместили его на некоторых катках в городе.

© Фото : nhl.com/capitals Логотип "Офиса Овечкина" © Фото : nhl.com/capitals Логотип "Офиса Овечкина"

Изображение с логотипом "офиса Овечкина" также было нанесено на площадке "ЦСКА Арены" в Москве на Матче года 13 июля 2025 года.

Зарплата Александра Овечкина

В июле 2021 года Александр Овечкин подписал на данный момент свой последний контракт с "Вашингтон Кэпиталз" сроком на пять лет на общую сумму в размере 47,5 миллиона долларов. Его кэпхит (число от общей суммы контракта, деленное на количество лет по его сроку, которое учитывается в потолке зарплат клуба на сезон) составляет 9,5 миллиона долларов. При этом зарплата Овечкина за сезон-2025/26 составит 9 млн долларов.

Видео лучших голов

Среди великого множества голов в исполнении Александра Овечкина было немало красивых и эффектных. Но выделим два.

Первая шайба — заброшенная 16 января 2006 года в матче против "Финикс Койотс", главным тренером которого был Уэйн Гретцки. Данный гол получил название "Тот самый гол" и был признан телеканалом ESPN величайшим в истории НХЛ. В лиге также включают эту шайбу в список самых красивых.

Вторая шайба — заброшенная 6 апреля 2025 года в матче против "Нью-Йорк Айлендерс". Она стала для Овечкина 895-й за всю карьеру в чемпионатах НХЛ. Благодаря этой шайбе россиянин превзошел Уэйна Гретцки и установил новый рекорд по голам в "регулярках" лиги. Сразу после гола матч был прерван для проведения торжественной церемонии чествования Овечкина. Мероприятие продлилось около 30 минут, в рамках церемонии Овечкина и его семью поздравили Гретцки и его супруга, коммисар НХЛ Гэри Беттмэн и владелец "Вашингтона" Тед Леонсис.

Драки с участием Александра Овечкина

Александр Овечкин известен тем, что является достаточно жестким игроком, который регулярного применяет силовые приемы против соперников. Однако драки с участием россиянина — редкость. За все 21 сезон в НХЛ капитан "Вашингтона" дрался не более 10 раз. Впервые это произошло в сентябре 2006 года с форвардом "Филадельфии Флайерз" Майком Ричардсом.