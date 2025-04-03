https://ria.ru/20250403/mid-2009207630.html

МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях

МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях - РИА Новости, 03.04.2025

МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях

Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, заявила пресс-служба МИД Азербайджана в ответ на... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T20:26:00+03:00

2025-04-03T20:26:00+03:00

2025-04-03T20:26:00+03:00

в мире

азербайджан

париж

франция

жан-ноэль барро

рубен варданян

бако саакян

нагорный карабах

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585118124_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_da73ff9c47370ba1307a144fc4076290.jpg

БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, заявила пресс-служба МИД Азербайджана в ответ на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о незаконности суда в Баку над экс-лидерами армян Карабаха. Глава МИД Франции, выступая 2 апреля во французском парламенте, заявил, что азербайджанская сторона выдвигает новые условия Еревану для подписания мирного договора и назвал незаконным суд в Баку над бывшими лидерами карабахских армян. "Французской стороне вместо вмешательства в судебные процессы в других странах было бы уместнее в первую очередь расследовать факты политических преследований и убийств участников акций протеста в самой Франции. Также Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, а парламент погряз в коррупции", - говорится в заявлении МИД Азербайджана. В документе названы неприемлемыми высказывания Барро о требованиях азербайджанской стороны к мирному договору с Арменией. "Баку также считает неприемлемыми попытки Парижа поставить под сомнение законность выдвинутых азербайджанской стороной требований для подписания окончательного мира с Ереваном", - говорится в заявлении. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Судебное разбирательство по их делу продолжается. Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html

https://ria.ru/20250215/baku-1999516193.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998620220.html

азербайджан

париж

франция

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, париж, франция, жан-ноэль барро, рубен варданян, бако саакян, нагорный карабах