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МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях - РИА Новости, 03.04.2025
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20:26 03.04.2025
https://ria.ru/20250403/mid-2009207630.html
МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях
МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях - РИА Новости, 03.04.2025
МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях
Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, заявила пресс-служба МИД Азербайджана в ответ на... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T20:26:00+03:00
2025-04-03T20:26:00+03:00
в мире
азербайджан
париж
франция
жан-ноэль барро
рубен варданян
бако саакян
нагорный карабах
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БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, заявила пресс-служба МИД Азербайджана в ответ на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о незаконности суда в Баку над экс-лидерами армян Карабаха. Глава МИД Франции, выступая 2 апреля во французском парламенте, заявил, что азербайджанская сторона выдвигает новые условия Еревану для подписания мирного договора и назвал незаконным суд в Баку над бывшими лидерами карабахских армян. "Французской стороне вместо вмешательства в судебные процессы в других странах было бы уместнее в первую очередь расследовать факты политических преследований и убийств участников акций протеста в самой Франции. Также Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, а парламент погряз в коррупции", - говорится в заявлении МИД Азербайджана. В документе названы неприемлемыми высказывания Барро о требованиях азербайджанской стороны к мирному договору с Арменией. "Баку также считает неприемлемыми попытки Парижа поставить под сомнение законность выдвинутых азербайджанской стороной требований для подписания окончательного мира с Ереваном", - говорится в заявлении. Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Судебное разбирательство по их делу продолжается. Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20250326/pashinjan-2007506164.html
https://ria.ru/20250215/baku-1999516193.html
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в мире, азербайджан, париж, франция, жан-ноэль барро, рубен варданян, бако саакян, нагорный карабах
В мире, Азербайджан, Париж, Франция, Жан-Ноэль Барро, Рубен Варданян, Бако Саакян, Нагорный Карабах
МИД Азербайджана обвинил Францию в пытках на заморских территориях

МИД Азербайджана: Париж причастен к пыткам на заморских территориях

© РИА Новости / Алексей КуденкоГосударственный флаг Азербайджана
Государственный флаг Азербайджана - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Государственный флаг Азербайджана. Архивное фото
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БАКУ, 3 апр – РИА Новости. Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, заявила пресс-служба МИД Азербайджана в ответ на слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о незаконности суда в Баку над экс-лидерами армян Карабаха.
Глава МИД Франции, выступая 2 апреля во французском парламенте, заявил, что азербайджанская сторона выдвигает новые условия Еревану для подписания мирного договора и назвал незаконным суд в Баку над бывшими лидерами карабахских армян.
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26 марта, 16:52
"Французской стороне вместо вмешательства в судебные процессы в других странах было бы уместнее в первую очередь расследовать факты политических преследований и убийств участников акций протеста в самой Франции. Также Париж причастен к пыткам коренного населения на заморских территориях в рамках своей неоколониальной политики, а парламент погряз в коррупции", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.
В документе названы неприемлемыми высказывания Барро о требованиях азербайджанской стороны к мирному договору с Арменией.
"Баку также считает неприемлемыми попытки Парижа поставить под сомнение законность выдвинутых азербайджанской стороной требований для подписания окончательного мира с Ереваном", - говорится в заявлении.
Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Судебное разбирательство по их делу продолжается.
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Двадцатого февраля 1988 года внеочередная сессия Совета народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) обратилась в Верховный Совет СССР с просьбой о передаче НКАО в состав Армянской ССР. После распада Советского Союза и вооруженного конфликта с Азербайджаном в 1992-1994 годах регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами.
В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в НКАО в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
В конце мая 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Девятнадцатого сентября 2023 года Азербайджан начал в Карабахе военную операцию, которая продлилась менее суток. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
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В Армении объяснили, почему армяне покинули Карабах
11 февраля, 14:07
 
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