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В Ленинградской области ищут собаку, забежавшую в электричку - РИА Новости, 03.04.2025
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13:46 03.04.2025 (обновлено: 14:49 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/lenoblast-2009098091.html
В Ленинградской области ищут собаку, забежавшую в электричку
В Ленинградской области ищут собаку, забежавшую в электричку - РИА Новости, 03.04.2025
В Ленинградской области ищут собаку, забежавшую в электричку
Забежавшую в пригородную электричку и проехавшую станцию без хозяина собаку ищут в Ленобласти и Санкт-Петербурге, в том числе волонтеры ОЖД, сообщили в... РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T13:46:00+03:00
2025-04-03T14:49:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
ленинградская область
тосно
октябрьская железная дорога
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Забежавшую в пригородную электричку и проехавшую станцию без хозяина собаку ищут в Ленобласти и Санкт-Петербурге, в том числе волонтеры ОЖД, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. "Первого апреля, в районе 18:00, на станции Поповка (Ленинградская область) в пригородный электропоезд № 7310 сообщением Тосно — Санкт-Петербург забежала собака без сопровождения хозяина. Животное было без поводка и намордника. На следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, пес выбежал из электрички", — рассказали там. Как установили в ходе проверок, поездная бригада соблюдала регламент работы, обеспечивала безопасность пассажиров, но не выгоняла собаку из поезда. Этот факт подтверждается записью с камер видеонаблюдения. "Железнодорожники всегда с особым вниманием относятся к животным. Наши волонтеры также участвуют в поисках пропавшей собаки", — подчеркнули в компании. Владельцы обратились за помощью в поиске животного. Они также расклеили объявления. Там говорится, что 1 апреля, около 18:00 мск, потерялась собака по кличке Блюм породы поденко ибиценко, или ивисская борзая, мальчик. Окрас — преимущественно коричневый с белыми пятнами. Волонтер Вячеслав рассказал РИА Новости, что поиски продолжаются. При этом он подчеркнул, что им помогает очень много людей.
https://ria.ru/20250312/sobaka-2004604010.html
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санкт-петербург
ленинградская область
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происшествия, санкт-петербург, ленинградская область, тосно, октябрьская железная дорога
Происшествия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Тосно, Октябрьская железная дорога
В Ленинградской области ищут собаку, забежавшую в электричку

Волонтеры ОЖД в Ленинградской области ищут собаку, забежавшую в электричку

© Фото : соцсетиСобака породы ивисская борзая по кличке Блюм
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 апр — РИА Новости. Забежавшую в пригородную электричку и проехавшую станцию без хозяина собаку ищут в Ленобласти и Санкт-Петербурге, в том числе волонтеры ОЖД, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
"Первого апреля, в районе 18:00, на станции Поповка (Ленинградская область) в пригородный электропоезд № 7310 сообщением ТосноСанкт-Петербург забежала собака без сопровождения хозяина. Животное было без поводка и намордника. На следующей по маршруту станции Колпино, когда в вагон стали заходить пассажиры, пес выбежал из электрички", — рассказали там.
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Как установили в ходе проверок, поездная бригада соблюдала регламент работы, обеспечивала безопасность пассажиров, но не выгоняла собаку из поезда. Этот факт подтверждается записью с камер видеонаблюдения.
"Железнодорожники всегда с особым вниманием относятся к животным. Наши волонтеры также участвуют в поисках пропавшей собаки", — подчеркнули в компании.
© Фото : соцсетиСобака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Фото : соцсети
Собака породы ивисская борзая по кличке Блюм в вагоне электрички
Владельцы обратились за помощью в поиске животного. Они также расклеили объявления. Там говорится, что 1 апреля, около 18:00 мск, потерялась собака по кличке Блюм породы поденко ибиценко, или ивисская борзая, мальчик. Окрас — преимущественно коричневый с белыми пятнами.
Волонтер Вячеслав рассказал РИА Новости, что поиски продолжаются. При этом он подчеркнул, что им помогает очень много людей.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургЛенинградская областьТосноОктябрьская железная дорога
 
 
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