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Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple - РИА Новости, 03.04.2025
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11:31 03.04.2025 (обновлено: 11:32 03.04.2025)
https://ria.ru/20250403/google-2009065041.html
Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple
Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple - РИА Новости, 03.04.2025
Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple
Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов РИА Новости, 03.04.2025
2025-04-03T11:31:00+03:00
2025-04-03T11:32:00+03:00
сша
брюссель
россия
урсула фон дер ляйен
евросоюз
google
еврокомиссия
введение трампом пошлин на импорт
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США. "Да, законодательно мы можем применять меры в отношении товаров, но и в отношении услуг. И мы знаем, что у нас, как у Европейского союза, дефицит примерно в сто миллиардов евро, а оборот американских технологических гигантов, который они получают здесь в Евросоюзе, составляет около 30%. И, конечно, если мы действительно находимся в моменте эскалации, мы обратимся и рассмотрим меры против технологических гигантов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в ЕП введение пошлин против американских технологических цифровых компаний как Google, Apple, Meta* в качестве ответных мер на пошлины США. При этом он подчеркнул, что в Брюсселе все же предпочли бы урегулировать ситуацию через переговоры, но на крайний случай готовятся даже применить "тяжелое оружие" в виде инструмента по борьбе с принуждением, который предполагает контрмеры против страны, которая проводит "принуждение" в отношении ЕС. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.*Деятельность Meta 9соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20250403/glavy-2009062597.html
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сша, брюссель, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, google, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Брюссель, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Google, Еврокомиссия, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple

Европарламент допустил введение торговых мер против техгигантов Google и Apple

© Fotolia / jorisvo Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
© Fotolia / jorisvo
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БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США.
"Да, законодательно мы можем применять меры в отношении товаров, но и в отношении услуг. И мы знаем, что у нас, как у Европейского союза, дефицит примерно в сто миллиардов евро, а оборот американских технологических гигантов, который они получают здесь в Евросоюзе, составляет около 30%. И, конечно, если мы действительно находимся в моменте эскалации, мы обратимся и рассмотрим меры против технологических гигантов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в ЕП введение пошлин против американских технологических цифровых компаний как Google, Apple, Meta* в качестве ответных мер на пошлины США.
Генсек НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Рютте высказался про новые пошлины США против ЕС
Вчера, 11:23
При этом он подчеркнул, что в Брюсселе все же предпочли бы урегулировать ситуацию через переговоры, но на крайний случай готовятся даже применить "тяжелое оружие" в виде инструмента по борьбе с принуждением, который предполагает контрмеры против страны, которая проводит "принуждение" в отношении ЕС.
Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.
*Деятельность Meta 9соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Эксперты объяснили, почему США не ввели пошлины на импорт из России
Вчера, 11:05
 
СШАБрюссельРоссияУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзGoogleЕврокомиссияВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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