https://ria.ru/20250403/google-2009065041.html

Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple

Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple - РИА Новости, 03.04.2025

Европарламент допустил введение торговых мер против Google и Apple

Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T11:31:00+03:00

2025-04-03T11:31:00+03:00

2025-04-03T11:32:00+03:00

сша

брюссель

россия

урсула фон дер ляйен

евросоюз

google

еврокомиссия

введение трампом пошлин на импорт

https://cdnn21.img.ria.ru/images/91233/39/912333920_0:272:5216:3206_1920x0_80_0_0_6b6c58aea765040779ba16a05f0b947b.jpg

БРЮССЕЛЬ, 3 апр – РИА Новости. Глава комитета по торговле Европейского парламента Бернд Ландж не исключил, что ЕС рассмотрит введение торговых мер против американских технологических гигантов в качестве ответной меры на пошлины США. "Да, законодательно мы можем применять меры в отношении товаров, но и в отношении услуг. И мы знаем, что у нас, как у Европейского союза, дефицит примерно в сто миллиардов евро, а оборот американских технологических гигантов, который они получают здесь в Евросоюзе, составляет около 30%. И, конечно, если мы действительно находимся в моменте эскалации, мы обратимся и рассмотрим меры против технологических гигантов", - сказал он, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в ЕП введение пошлин против американских технологических цифровых компаний как Google, Apple, Meta* в качестве ответных мер на пошлины США. При этом он подчеркнул, что в Брюсселе все же предпочли бы урегулировать ситуацию через переговоры, но на крайний случай готовятся даже применить "тяжелое оружие" в виде инструмента по борьбе с принуждением, который предполагает контрмеры против страны, которая проводит "принуждение" в отношении ЕС. Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. В отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель хочет вести переговоры с Вашингтоном по пошлинам, но готовит контрмеры на случай, если они не увенчаются успехом.*Деятельность Meta 9соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250403/glavy-2009062597.html

https://ria.ru/20250403/poshliny-2009057316.html

сша

брюссель

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, брюссель, россия, урсула фон дер ляйен, евросоюз, google, еврокомиссия, введение трампом пошлин на импорт, в мире