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Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России) - РИА Новости, 03.04.2025

Федеральная служба безопасности Российской Федерации (ФСБ России)

Федеральная служба безопасности – единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий... РИА Новости, 03.04.2025

2025-04-03T01:40:00+03:00

2025-04-03T01:40:00+03:00

2025-04-03T01:41:00+03:00

справки

россия

ссср

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр бортников

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Федеральная служба безопасности – единая централизованная система органов федеральной службы безопасности, осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению безопасности РФ.Свою историю органы безопасности России ведут c Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которая была образована в соответствии с Декретом Совнаркома от 20 декабря (7 декабря по старому стилю) 1917 года. Ее первым председателем был назначен Феликс Дзержинский.С 1917 года органы безопасности неоднократно реорганизовывались и меняли название. В 1922 году ВЧК было преобразовано в Государственное политическое управление (ГПУ), в 1923 году было создано Объединенное государственное политическое управление (ОГПУ). В 1934 году органы государственной безопасности вошли в Народный комиссариат внутренних дел (НКВД) СССР, который в феврале 1941 года был разделен на два самостоятельных органа: НКВД СССР и Наркомат государственной безопасности (НКГБ). В июле 1941 года НКГБ СССР и НКВД СССР вновь были объединены в единый наркомат – НКВД СССР. В апреле 1943 года был вновь образован Наркомат государственной безопасности СССР. В 1946 году НКГБ был преобразован в Министерство государственной безопасности (МГБ). В 1953 году Министерство внутренних дел и Министерство государственной безопасности были объединены в единое МВД СССР. В 1954 году был создан Комитет государственной безопасности (КГБ) при Совете Министров СССР. В ноябре 1991 года президент СССР подписал закон, на основании которого КГБ СССР был упразднен и на переходный период на его базе созданы Межреспубликанская служба безопасности и Центральная служба разведки СССР (в настоящее время – Служба внешней разведки РФ).24 января 1992 года было образовано Министерство безопасности РФ на базе упраздняемых Межреспубликанской службы безопасности и Агентства федеральной безопасности РСФСР (в мае-ноябре 1991 года – Комитет государственной безопасности РСФСР, имевший статус союзно-республиканского государственного комитета).В декабре 1993 года Министерство безопасности было упразднено, создана Федеральная служба контрразведки (ФСК).Новейшая история органов безопасности России начинается с 3 апреля 1995 года, когда президент РФ Борис Ельцин подписал закон "Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федерации", на основании которого Федеральная служба безопасности (ФСБ) является правопреемником ФСК. В 2003 году ФСБ РФ были переданы функции упраздненных Федеральной пограничной службы Российской Федерации (ФПС РФ) и частично Федерального агентства правительственной связи и информации (ФАПСИ) при президенте РФ.К органам федеральной службы безопасности относятся: Федеральная служба безопасности РФ (федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности); территориальные органы безопасности (управления (отделы) ФСБ России по отдельным регионам и субъектам РФ); органы безопасности в войсках (управления (отделы) ФСБ России в Вооруженных силах, других войсках и воинских формированиях, а также в их органах управления); пограничные органы (управления (отряды, отделы) ФСБ России по пограничной службе); авиационные подразделения; образовательные организации и центры; подразделения специального назначения; научные подразделения; экспертные, судебно-экспертные подразделения; военно-медицинские подразделения. ФСБ России в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.Органы Федеральной службы безопасности осуществляют контрразведывательную деятельность; борьбу с терроризмом; борьбу с преступностью; разведывательную деятельность; пограничную деятельность; обеспечение информационной безопасности. Иные направления деятельности органов федеральной службы безопасности определяются федеральным законодательством.ФСБ России имеет право осуществлять внешние контакты со специальными службами и правоохранительными органами иностранных государств, обмениваться с ними на взаимной основе оперативной информацией, специальными техническими и иными средствами, а также заключать в установленном порядке и пределах своих полномочий международные договоры РФ.В настоящее время ФСБ России поддерживает официальные контакты с 217 органами безопасности, спецслужбами и правоохранительными органами из 109 государств, в их числе с 56 пограничными ведомствами 48 стран мира. В 49 государствах функционируют аппараты официальных представителей органов федеральной службы безопасности в иностранных государствах.Международное сотрудничество органов безопасности сосредоточено на противодействии общим вызовам и угрозам, прежде всего международному терроризму и экстремизму, незаконному обороту наркотиков, транснациональной организованной преступности и незаконной миграции.Сформирована достаточно эффективная система сотрудничества с зарубежными партнерами, как в двустороннем, так и в многостороннем формате.Действенными формами двустороннего сотрудничества на пространстве СНГ являются ежегодные совместные заседания коллегий ФСБ России и КГБ Белоруссии, Коллегии Пограничного комитета Союзного государства, совещания на уровне руководства ведомств с ведущими партнерами из стран СНГ.К эффективным механизмам многостороннего сотрудничества с государствами-участниками СНГ относятся: Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ), Совет командующих Пограничными войсками (СКПВ), а также Антитеррористический центр СНГ (АТЦ СНГ).С 2004 года ФСБ России осуществляет деятельность, направленную на углубление многостороннего антитеррористического взаимодействия спецслужб в формате Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС).В формате многостороннего пограничного сотрудничества на постоянной основе ФСБ принимает участие в ежегодных региональных форумах пограничных служб (береговых охран) в правоохранительной сфере на таких морских направлениях, как Арктический форум береговых охран, конференция по пограничному сотрудничеству в регионе Балтийского моря, Форум сотрудничества пограничных ведомств (береговых охран) прибрежных стран Черноморского региона, Форум сотрудничества пограничных ведомств (береговых охран) государств северной части Тихого океана.Руководит деятельностью Федеральной службы безопасности президент РФ. Управление ФСБ осуществляется директором, назначаемым на должность и освобождаемым от должности президентом РФ.Директором ФСБ России с мая 2008 года является генерал армии Александр Бортников. С самого начала своего образования органы безопасности стояли на страже Родины, на страже национальных интересов России. Так было и в годы Великой Отечественной войны, и в послевоенный период, и сейчас, когда им приходится вести борьбу с терроризмом, организованной преступностью, наркобизнесом, охранять пограничные рубежи страны. По словам главы ФСБ РФ Александра Бортникова, на фоне проведения специальной военной операции сформировались новые террористические угрозы, исходящие, в основном, от украинских спецслужб и националистических формирований. При содействии "коллективного Запада" они пропагандируют идеи терроризма и неонацизма, пытаются вовлекать в преступную деятельность российских граждан и лиц, прибывающих с территории Украины, активно используя при этом различные интернет-ресурсы.Александр Бортников отметил, что на фоне спецоперации растет число террористических посягательств на транспортную, военную инфраструктуру РФ, а также объекты транспортного и топливно-энергетического комплексов и объекты органов власти.Сохраняются угрозы со стороны международных террористических организаций, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для России радикальных течений ислама, ведут поиск исполнителей терактов и вооруженных нападений, главным образом, среди населения Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии.По данным Национального антитеррористического комитета, российские спецслужбы в 2024 году предотвратили 190 терактов, из которых шесть готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людейЗа 2024 год силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.С начала 2024 года заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей.В целях защиты информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей своевременными действиями Роскомнадзора и правоохранительных органов из сети Интернет удалено свыше 120 тысяч материалов террористического содержания* Запрещенные в России террористические организации.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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ссср

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, ссср, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников