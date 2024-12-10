https://ria.ru/20241210/rossija-1988352367.html

В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму

В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму - РИА Новости, 10.12.2024

В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму

В России с начала 2024 года заблокированы счета свыше 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T12:01

2024-12-10T12:01

2024-12-10T12:01

безопасность

технологии

россия

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России с начала 2024 года заблокированы счета свыше 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей В Москве во вторник под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год. "На общую сумму свыше 230 миллионов рублей заблокированы счета более 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. В целях защиты информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей своевременными действиями Роскомнадзора и правоохранительных органов из сети Интернет удалено свыше 120 тысяч материалов террористического содержания" - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240924/aziya-1974358760.html

россия

москва

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Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)