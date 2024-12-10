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В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму - РИА Новости, 10.12.2024
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12:01 10.12.2024
https://ria.ru/20241210/rossija-1988352367.html
В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму
В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму - РИА Новости, 10.12.2024
В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму
В России с начала 2024 года заблокированы счета свыше 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T12:01
2024-12-10T12:01
безопасность
технологии
россия
москва
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России с начала 2024 года заблокированы счета свыше 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей В Москве во вторник под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год. "На общую сумму свыше 230 миллионов рублей заблокированы счета более 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. В целях защиты информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей своевременными действиями Роскомнадзора и правоохранительных органов из сети Интернет удалено свыше 120 тысяч материалов террористического содержания" - говорится в сообщении.
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россия
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безопасность, технологии, россия, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Безопасность, Технологии, Россия, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
В России заблокировали счета шести тысяч человек, причастных к терроризму

В РФ заблокировали счета 6 тысяч лиц на 230 млн руб за финансирование терроризма

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
© Fotolia / Pavel Ignatov
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. В России с начала 2024 года заблокированы счета свыше 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, на общую сумму свыше 230 миллионов рублей
В Москве во вторник под руководством председателя Национального антитеррористического комитета, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось совместное заседание НАК и ФОШ, на котором подведены итоги работы в 2024 году и определены приоритетные направления деятельности на следующий год.
"На общую сумму свыше 230 миллионов рублей заблокированы счета более 6 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе украинских вооруженных формирований. В целях защиты информационного пространства от пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей своевременными действиями Роскомнадзора и правоохранительных органов из сети Интернет удалено свыше 120 тысяч материалов террористического содержания" - говорится в сообщении.
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БезопасностьТехнологииРоссияМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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