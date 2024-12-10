https://ria.ru/20241210/nak-1988349598.html
В России в 2024 году предотвратили 190 терактов
В России в 2024 году предотвратили 190 терактов - РИА Новости, 10.12.2024
В России в 2024 году предотвратили 190 терактов
Российские спецслужбы в 2024 году предотвратили 190 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). РИА Новости, 10.12.2024
2024-12-10T11:45
2024-12-10T11:45
2024-12-10T12:53
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национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
москва
александр бортников
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы в 2024 году предотвратили 190 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)."Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых шесть готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", — говорится в пресс-релизе.С начала года заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей."Приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых субъектов Российской Федерации. Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма", — говорится в сообщении.За год силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.Из интернета удалено более 120 тысяч материалов террористического содержания.Совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба под руководством директора ФСБ Александра Бортникова прошло в Москве. Его участники подвели итоги работы в 2024 году и определили приоритетные направления на следующий.* Запрещенные в России террористические организации.
https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929486.html
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россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В России в 2024 году предотвратили 190 терактов
НАК заявил, что в России в 2024 году предотвратили 190 терактов
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы в 2024 году предотвратили 190 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).
«
"Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых шесть готовились участниками запрещенных в России
движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", — говорится в пресс-релизе.
С начала года заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей.
«
"Приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых субъектов Российской Федерации. Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма", — говорится в сообщении.
За год силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.
Из интернета удалено более 120 тысяч материалов террористического содержания.
Совместное заседание НАК
и Федерального оперативного штаба под руководством директора ФСБ Александра Бортникова
прошло в Москве
. Его участники подвели итоги работы в 2024 году и определили приоритетные направления на следующий.
* Запрещенные в России террористические организации.