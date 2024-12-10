https://ria.ru/20241210/nak-1988349598.html

В России в 2024 году предотвратили 190 терактов

В России в 2024 году предотвратили 190 терактов - РИА Новости, 10.12.2024

В России в 2024 году предотвратили 190 терактов

Российские спецслужбы в 2024 году предотвратили 190 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). РИА Новости, 10.12.2024

2024-12-10T11:45

2024-12-10T11:45

2024-12-10T12:53

россия

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Российские спецслужбы в 2024 году предотвратили 190 терактов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК)."Скоординированными действиями силовых структур на стадии подготовки предотвращено 190 терактов, из которых шесть готовились участниками запрещенных в России движений "Маньяки Культ Убийц"* и "Колумбайн"* в учебных заведениях и местах массового пребывания людей", — говорится в пресс-релизе.С начала года заблокированы счета более шести тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма, в том числе вооруженных украинских формирований. Общая сумма замороженных средств превысила 230 миллионов рублей."Приняты дополнительные меры по антитеррористической защите объектов, задействованных в обеспечении СВО и снабжении новых субъектов Российской Федерации. Важнейшей задачей, стоящей перед органами власти и обществом в целом, остается совершенствование форм и методов противодействия идеологии терроризма, неонацизма и другим проявлениям радикализма", — говорится в сообщении.За год силовики нейтрализовали 38 и задержали более 1,7 тысячи бандитов и их пособников, пресекли около 2,7 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. Изъято свыше 100 тысяч единиц огнестрельного оружия и более 5,5 тысячи взрывных устройств.Из интернета удалено более 120 тысяч материалов террористического содержания.Совместное заседание НАК и Федерального оперативного штаба под руководством директора ФСБ Александра Бортникова прошло в Москве. Его участники подвели итоги работы в 2024 году и определили приоритетные направления на следующий.* Запрещенные в России террористические организации.

https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929486.html

https://ria.ru/20240624/nak-1954940607.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, национальный антитеррористический комитет рф, безопасность, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)