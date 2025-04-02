https://ria.ru/20250402/putin-2008987365.html

Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета

Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета - РИА Новости, 02.04.2025

Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета

Президент России Владимир Путин назначил главу Мордовии Артема Здунова председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья", следует из указа главы... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T22:03:00+03:00

2025-04-02T22:03:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил главу Мордовии Артема Здунова председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья", следует из указа главы государства. Ранее комиссию Госсовета по направлению "Семья" курировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В феврале он покинул пост главы региона и был назначен заместителем главы Минтранса РФ. "Председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Семья" - Главу Республики Мордовия Здунова А.А.", - говорится в тексте документа. Еще одним указом Путиным включил Здунова в президиум Госсовета РФ. Кроме того, в президиум Госсовета включен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, назначенный Путиным председателем комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.

https://ria.ru/20250402/putin-2008986909.html

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новгородская область

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политика, россия, новгородская область, астраханская область, владимир путин, артем здунов, андрей никитин (политик)