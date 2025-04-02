Рейтинг@Mail.ru
Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета - РИА Новости, 02.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 02.04.2025 (обновлено: 22:04 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008987365.html
Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета
Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета - РИА Новости, 02.04.2025
Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета
Президент России Владимир Путин назначил главу Мордовии Артема Здунова председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья", следует из указа главы... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T22:03:00+03:00
2025-04-02T22:04:00+03:00
политика
россия
новгородская область
астраханская область
владимир путин
артем здунов
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7002643b9234dbd30b050a568e7dbc5d.jpg
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил главу Мордовии Артема Здунова председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья", следует из указа главы государства. Ранее комиссию Госсовета по направлению "Семья" курировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В феврале он покинул пост главы региона и был назначен заместителем главы Минтранса РФ. "Председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Семья" - Главу Республики Мордовия Здунова А.А.", - говорится в тексте документа. Еще одним указом Путиным включил Здунова в президиум Госсовета РФ. Кроме того, в президиум Госсовета включен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, назначенный Путиным председателем комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.
https://ria.ru/20250402/putin-2008986909.html
россия
новгородская область
астраханская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964896195_102:0:1245:857_1920x0_80_0_0_9f2a34bb7fa9444466a6c2c02e166695.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, новгородская область, астраханская область, владимир путин, артем здунов, андрей никитин (политик)
Политика, Россия, Новгородская область, Астраханская область, Владимир Путин, Артем Здунов, Андрей Никитин (политик)
Путин назначил главу Мордовии председателем комиссии Госсовета

Путин назначил Здунова председателем комиссии Госсовета по направлению Семья

© Фото : пресс-служба главы республики МордовияАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© Фото : пресс-служба главы республики Мордовия
Артем Здунов . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил главу Мордовии Артема Здунова председателем комиссии Госсовета по направлению "Семья", следует из указа главы государства.
Ранее комиссию Госсовета по направлению "Семья" курировал губернатор Новгородской области Андрей Никитин. В феврале он покинул пост главы региона и был назначен заместителем главы Минтранса РФ.
"Председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Семья" - Главу Республики Мордовия Здунова А.А.", - говорится в тексте документа.
Еще одним указом Путиным включил Здунова в президиум Госсовета РФ. Кроме того, в президиум Госсовета включен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, назначенный Путиным председателем комиссии Государственного Совета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий - участников СВО и членов их семей.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
Путин включил в состав Госсовета врио глав НАО и Новгородской области
Вчера, 22:00
 
ПолитикаРоссияНовгородская областьАстраханская областьВладимир ПутинАртем ЗдуновАндрей Никитин (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала