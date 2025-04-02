https://ria.ru/20250402/putin-2008920772.html

Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение

Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля провести анализ причин, по которым студенты технических направлений не завершили обучение, и предоставить... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T15:47:00+03:00

2025-04-02T15:47:00+03:00

2025-04-02T16:48:00+03:00

общество

россия

владимир путин

социальный навигатор

сн_образование

кем стать

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822727091_0:133:2865:1745_1920x0_80_0_0_2170459fb2a5ecfc7eec307467f5f3d0.jpg

МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля провести анализ причин, по которым студенты технических направлений не завершили обучение, и предоставить предложения по изменению такой ситуации. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Правительству РФ... провести анализ причин, по которым не завершено получение образования студентами, обучающимися по отдельным направлениям подготовки и специальностям высшего образования в области инженерного дела, технологий и технических наук, и представить предложения по изменению сложившейся ситуации", - говорится на сайте Кремля. Срок – 1 июля 2025 года.

https://ria.ru/20250206/putin-1997800618.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать