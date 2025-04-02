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Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение
Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля провести анализ причин, по которым студенты технических направлений не завершили обучение, и предоставить... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T15:47:00+03:00
2025-04-02T15:47:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля провести анализ причин, по которым студенты технических направлений не завершили обучение, и предоставить предложения по изменению такой ситуации. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Правительству РФ... провести анализ причин, по которым не завершено получение образования студентами, обучающимися по отдельным направлениям подготовки и специальностям высшего образования в области инженерного дела, технологий и технических наук, и представить предложения по изменению сложившейся ситуации", - говорится на сайте Кремля. Срок – 1 июля 2025 года.
https://ria.ru/20250206/putin-1997800618.html
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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать
Общество, Россия, Владимир Путин, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Путин поручил изучить причины, по которым студенты не заканчивают обучение
Путин поручил исправить ситуацию со студентами технических направлений