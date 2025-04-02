https://ria.ru/20250402/putin-2008901484.html

Путин поручил обеспечить допуск студентов к педагогической работе

Путин поручил обеспечить допуск студентов к педагогической работе - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил обеспечить допуск студентов к педагогической работе

Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить допуск к педагогической работе студентов вузов по специальностям в области математических и... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:47:00+03:00

2025-04-02T14:47:00+03:00

2025-04-02T16:44:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину обеспечить допуск к педагогической работе студентов вузов по специальностям в области математических и естественных наук, если они успешно освоили педагогический модуль. Путин утвердил перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года. "Правительству Российской Федерации... обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих... допуск к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования по направлениям подготовки и специальностям в области математических и естественных наук, инженерного дела, технологий и технических наук и успешно освоивших педагогический модуль (получивших дополнительно педагогическую квалификацию)", - говорится на сайте Кремля. Кроме того, глава государства поручил обеспечить создание управляющих советов профессиональных образовательных организаций и наделение этих советов полномочиями, аналогичными полномочиям наблюдательных советов вузов.Срок исполнения – 1 декабря 2025 года.

https://ria.ru/20250206/putin-1997831741.html

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общество, россия, владимир путин, социальный навигатор, сн_образование, кем стать