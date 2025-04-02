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Путин поручил рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников - РИА Новости, 02.04.2025
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14:16 02.04.2025 (обновлено: 17:04 02.04.2025)
https://ria.ru/20250402/putin-2008889846.html
Путин поручил рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников
Путин поручил рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук до 1 июля рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников для школ. РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:16:00+03:00
2025-04-02T17:04:00+03:00
общество
россия
владимир путин
михаил мишустин
российская академия наук
образование - общество
образование
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук до 1 июля рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников для школ. Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" вопрос об участии этой организации в подготовке учебников в целях их использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и представить согласованные предложения", - говорится в документе. Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
https://ria.ru/20250402/putin-2008879517.html
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общество, россия, владимир путин, михаил мишустин, российская академия наук, образование - общество, образование, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Российская академия наук, Образование - Общество, Образование, Социальный навигатор, СН_Образование
Путин поручил рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников

Путин поручил рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников для школ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПосетители выбирают учебники на школьной ярмарке
Посетители выбирают учебники на школьной ярмарке - РИА Новости, 1920, 02.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Посетители выбирают учебники на школьной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и Российской академии наук до 1 июля рассмотреть вопрос об участии РАН в подготовке учебников для школ.
Перечень поручений по итогам заседания совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля 2025 года, опубликован на сайте Кремля.
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"Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений рассмотреть совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" вопрос об участии этой организации в подготовке учебников в целях их использования при реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования и представить согласованные предложения", - говорится в документе.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 июля 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин, заместитель министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева.
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