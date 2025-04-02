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Путин поручил ввести вступительные испытания по профилям педподготовки
Путин поручил ввести вступительные испытания по профилям педподготовки - РИА Новости, 02.04.2025
Путин поручил ввести вступительные испытания по профилям педподготовки
Президент России Владимир Путин поручил ввести обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки при приеме на специальности в сфере... РИА Новости, 02.04.2025
2025-04-02T14:10:00+03:00
2025-04-02T14:10:00+03:00
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ввести обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки при приеме на специальности в сфере образования. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Ввести при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям высшего образования в области образования и педагогических наук обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике и естественно-научным предметам", - говорится в документе, принятом по итогам заседания. Срок исполнения - 1 ноября.
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Общество, Россия, Владимир Путин, Образование, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Кем стать
Путин поручил ввести вступительные испытания по профилям педподготовки
Путин поручил ввести обязательные испытания по профилям педподготовки