https://ria.ru/20250402/putin-2008888532.html

Путин поручил ввести вступительные испытания по профилям педподготовки

Путин поручил ввести вступительные испытания по профилям педподготовки - РИА Новости, 02.04.2025

Путин поручил ввести вступительные испытания по профилям педподготовки

Президент России Владимир Путин поручил ввести обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки при приеме на специальности в сфере... РИА Новости, 02.04.2025

2025-04-02T14:10:00+03:00

2025-04-02T14:10:00+03:00

2025-04-02T17:04:00+03:00

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил ввести обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки при приеме на специальности в сфере образования. Перечень поручений по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего 6 февраля, опубликован на сайте Кремля. "Ввести при приеме на обучение по направлениям подготовки и специальностям высшего образования в области образования и педагогических наук обязательные вступительные испытания по профилям педагогической подготовки, в том числе по математике и естественно-научным предметам", - говорится в документе, принятом по итогам заседания. Срок исполнения - 1 ноября.

https://ria.ru/20250402/putin-2008887801.html

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