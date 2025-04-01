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Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией - РИА Новости, 01.04.2025
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07:49 01.04.2025 (обновлено: 09:09 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008553395.html
Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией
Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией - РИА Новости, 01.04.2025
Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию назвал русских сильной и выносливой нацией, которая консолидирует силы в... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:49:00+03:00
2025-04-01T09:09:00+03:00
россия
китай
москва
ван и (политик)
сергей лавров
дмитрий песков
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию назвал русских сильной и выносливой нацией, которая консолидирует силы в критический момент. "Россия - страна с блестящей культурой. Великолепная российская литература и искусство оказывают далекоидущее влияние на развитие мировой цивилизации. А русские - сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что "Китай и Россия - великие государства, а китайский и русский народы - великие народы". "Я по работе много раз посещал Россию, был в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, общался со многими российскими друзьями из разных кругов. Я глубоко ощущал, что Россия - страна с богатой историей. Везде можно увидеть хорошо сохранившиеся исторические памятники, от государственных служащих до простых граждан - уважение к истории и стремление ее сохранять и запомнить стало новой нормой поведения", - сказал он. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html
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россия, китай, москва, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков
Россия, Китай, Москва, Ван И (политик), Сергей Лавров, Дмитрий Песков
Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией

Ван И назвал русских сильной нацией, консолидирующей силы в нужный момент

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию назвал русских сильной и выносливой нацией, которая консолидирует силы в критический момент.
"Россия - страна с блестящей культурой. Великолепная российская литература и искусство оказывают далекоидущее влияние на развитие мировой цивилизации. А русские - сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая рассказал о дружбе с Россией
Вчера, 07:07
Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что "Китай и Россия - великие государства, а китайский и русский народы - великие народы".
«
"Я по работе много раз посещал Россию, был в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, общался со многими российскими друзьями из разных кругов. Я глубоко ощущал, что Россия - страна с богатой историей. Везде можно увидеть хорошо сохранившиеся исторические памятники, от государственных служащих до простых граждан - уважение к истории и стремление ее сохранять и запомнить стало новой нормой поведения", - сказал он.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Отношения России и Китая обрели новое содержание, заявил Ван И
Вчера, 01:39
 
РоссияКитайМоскваВан И (политик)Сергей ЛавровДмитрий Песков
 
 
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