https://ria.ru/20250401/kitay-2008553395.html

Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией

Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией

Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию назвал русских сильной и выносливой нацией, которая консолидирует силы в... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T07:49:00+03:00

2025-04-01T07:49:00+03:00

2025-04-01T09:09:00+03:00

россия

китай

москва

ван и (политик)

сергей лавров

дмитрий песков

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию назвал русских сильной и выносливой нацией, которая консолидирует силы в критический момент. "Россия - страна с блестящей культурой. Великолепная российская литература и искусство оказывают далекоидущее влияние на развитие мировой цивилизации. А русские - сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И подчеркнул, что "Китай и Россия - великие государства, а китайский и русский народы - великие народы". "Я по работе много раз посещал Россию, был в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, общался со многими российскими друзьями из разных кругов. Я глубоко ощущал, что Россия - страна с богатой историей. Везде можно увидеть хорошо сохранившиеся исторические памятники, от государственных служащих до простых граждан - уважение к истории и стремление ее сохранять и запомнить стало новой нормой поведения", - сказал он. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/kitay-2008550611.html

https://ria.ru/20250401/diplomatiya-2008533214.html

россия

китай

москва

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, москва, ван и (политик), сергей лавров, дмитрий песков