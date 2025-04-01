Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией
Ван И назвал русских сильной нацией, консолидирующей силы в нужный момент
Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию назвал русских сильной и выносливой нацией, которая консолидирует силы в критический момент.
"Россия - страна с блестящей культурой. Великолепная российская литература и искусство оказывают далекоидущее влияние на развитие мировой цивилизации. А русские - сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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"Я по работе много раз посещал Россию, был в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, общался со многими российскими друзьями из разных кругов. Я глубоко ощущал, что Россия - страна с богатой историей. Везде можно увидеть хорошо сохранившиеся исторические памятники, от государственных служащих до простых граждан - уважение к истории и стремление ее сохранять и запомнить стало новой нормой поведения", - сказал он.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.