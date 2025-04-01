https://ria.ru/20250401/kitay-2008513012.html

Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире

Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И: отношения с Россией — важный фактор стабильности в турбулентном мире

Официальный визит министра иностранных дел Китая Ван И в Москву проходит с 31 марта по 2 апреля. Во вторник у него ожидаются переговоры с российским коллегой... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T09:00:00+03:00

2025-04-01T09:00:00+03:00

2025-04-01T10:37:00+03:00

в мире

китай

владимир путин

си цзиньпин

дональд трамп

интервью

ван и (политик)

мид кнр

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Официальный визит министра иностранных дел Китая Ван И в Москву проходит с 31 марта по 2 апреля. Во вторник у него ожидаются переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об особой роли Москвы и Пекина в поддержании мира и совместной борьбе с фальсификацией истории, о ядерном разоружении и том, кто именно должен в приоритетном порядке работать над сокращением таких вооружений, перспективах урегулирования конфликта на Украине, а также о способности русских консолидироваться в критический момент Ван И в преддверии своего визита рассказал в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").— Господин министр, как вы прокомментируете китайско-российские отношения? Президент России Владимир Путин заявил, что отношения Китая и России достигли наивысшего за всю историю уровня. Возможно ли еще повышение уровня партнерства и стратегического взаимодействия?— Я полностью присоединяюсь к справедливой и весьма точной оценке президента Путина. Наши страны, как крупнейшие друг для друга соседние государства, мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всем мире. Под стратегическим руководством председателя Си Цзиньпина и президента Путина непрерывно углубляются партнерство и стратегическое взаимодействие Китая и России, что не только полностью отвечает логике истории, но и доказывает мощную самодостаточность двусторонних связей. Это позволяет нам жить в мире, согласии и совместном процветании, тем более способствует формированию многополярного мира и демократизации международных отношений.Сегодняшние китайско-российские отношения отличают три особенности. Первое — "Навеки друзья и никогда — враги". Наши отношения выходят все более зрелыми на основе непрерывного обобщения исторического опыта и извлечения прошлых уроков. Лидеры двух стран с присущей им политической дальновидностью приняли историческое решение "закрыть прошлое и открыть будущее". Принцип "Навеки друзья и никогда — враги", зафиксированный в китайско-российском Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, служит прочной правовой основой для продвижения стратегического сотрудничества на более высоком уровне. Как говорят у нас в народе: "Близкие соседи как родные, желают друг другу только добра". Благодаря правильному стратегическому восприятию друг друга мы нашли путь сосуществования на долгосрочную перспективу, отвечающий общим интересам. За более чем 70 лет совместного развития Китай и Россия установили крепкое взаимодоверие, отношения между нами демонстрируют глубокие корни, насыщенное содержание и мощную стрессоустойчивость.Второе — равенство и взаимовыгодное сотрудничество. Еще в начале 90-х годов прошлого века Китай и Россия взяли за основу двустороннего сотрудничества принципы равенства, взаимной выгоды и взаимодополняемости преимуществ. С начала XXI века принцип сотрудничества и взаимной выгоды утвержден как руководящая норма для практической кооперации двух стран по всем направлениям. Следуя тенденциям времени и с учетом обоснованных озабоченностей друг друга, мы непрерывно продвигаем всестороннее сотрудничество и наращиваем общность интересов. Спустя несколько десятилетий, сегодня китайско-российские отношения обрели качественно новое содержание и размах. Сотрудничество отличается не только высоким уровнем, но и доступностью для простых людей, приносит реально ощутимую выгоду нашим народам и дает огромную пользу другим странам мира.Третье — неприсоединение к блокам, неконфронтация и ненаправленность против третьих сторон. Для Китая и России как двух соседних государств и мировых держав ни союзничество, ни конфронтация (против третьих стран. — Прим. ред.) не отвечают коренным или долгосрочным интересам двух стран и их народов. Опираясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон, китайско-российские отношения не представляют никакой угрозы для других, тем более не подвержены вмешательству или помехам извне, являют собой не только современный образец взаимоотношений нового типа между крупными державами, но и важный стабилизирующий фактор в турбулентном мире. Эти три принципа являются логичным выбором двух стран и своеобразным начинанием в истории межгосударственных отношений.Текущий год ознаменован 80-летием победы в мировой антифашистской войне и 80-летием основания ООН. История не подлежит забвению. Нам важно сохранять добрую память о ней и уверенно двигаться вперед. Убежден, что под совместными усилиями председателя Си Цзиньпина и президента (Владимира. — Прим. ред.) Путина Китай и Россия будут твердо развивать великую дружбу, продвигать достоверную интерпретацию истории Второй мировой войны и отстаивать ее итоги, выводить китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху на новые высоты, вносить новый вклад в продвижение миропорядка в более справедливом и рациональном направлении.— В настоящее время динамично развивается практическое сотрудничество между Китаем и Россией. В прошлом году двусторонний товарооборот превысил 244 миллиарда долларов, установив новый исторический рекорд. На ваш взгляд, в чем "код успеха" плодотворного китайско-российского сотрудничества вопреки внешнему вмешательству? Каковы приоритетные направления сотрудничества двух стран в будущем?— За последние десятилетия благодаря совместной работе наращиваются масштаб и фундамент сотрудничества Китая и России, расширяются его сферы, достигнуты плодотворные результаты. От реализации 156 ключевых проектов с помощью Советского Союза до сегодняшнего товарооборота в 244,8 миллиарда долларов США, от российской сельхозпродукции на столе китайской семьи до китайских автомобилей на улице России — все это свидетельство того, что стабильное и совершенствующееся практическое сотрудничество придает мощный импульс углублению двусторонних отношений.Несмотря на сложности в глобальном развитии, наше практическое сотрудничество всегда продвигается вперед, сохраняет положительную тенденцию и по количеству, и по качеству. Это стало возможным в первую очередь благодаря направляющей роли глав двух государств. Председатель Си Цзиньпин и президент Владимир Путин поддерживают тесные контакты на самом высоком уровне, осуществляют планирование и прочное стратегическое руководство для двусторонних отношений в новую эпоху. Кроме того, у наших стран общие нужды в развитии. Мы попутчики в развитии и возрождении, имеем общую границу протяженностью более 4300 километров, большие взаимодополняющие преимущества, огромный потенциал и широкое пространство для сотрудничества. Третье — у нас прочный внутренний драйвер для взаимодействия. Китайско-российское сотрудничество направлено на благо народов двух стран, и между нами создан разветвленный механизм кооперации. Какими бы сильными ни были внешние помехи и давление, мы достаточно способны, чтобы устранить препятствия в сотрудничестве, не теряя импульса и не отклоняясь от верного курса. Четвертое — у нас крепкие общественные основы. Народы двух стран связывают общая историческая память, близкие ценности и глубокая традиционная дружба. Бережное отношение к взаимовыгодному сотрудничеству формирует неиссякаемую силу для продвижения кооперации.Сотрудничество между Китаем и Россией похоже на экспресс-поезд, меняется пейзаж за окном, меняется погода, а поезд все еще устойчиво идет вперед. В турбулентном и меняющемся мире китайско-российское сотрудничество будет неуклонно развиваться по назначенному руслу с прицелом на три основные задачи. Первая — создать прочную материальную почву двусторонних отношений, укреплять основы сотрудничества в торгово-экономической и энергетической областях, раскрывать потенциал в сфере технологических инноваций и зеленого развития с целью культивировать дополнительные драйверы роста. Вторая — преумножать возможности для совместного процветания путем дальнейшего расширения открытости друг другу, обмена опытом и достижениями инновации в интересах углубления межотраслевой интеграции. Третья — придать больше импульсов глобальному развитию, способствовать дальнейшему сопряжению сотрудничества в рамках ОПОП (инициативы "Один пояс — один путь". — Прим. ред.) и ЕАЭС, выявлять ведущую роль китайско-российской связки в региональном сотрудничестве, обеспечивать безопасность, стабильность и бесперебойность международных производственно-сбытовых цепочек с помощью высокоуровневого взаимодействия между Пекином и Москвой.— Как Китай относится к последним идеям президента Трампа по украинскому урегулированию? Какова ваша оценка итогов телефонных разговоров между лидерами России и США?— Уже четвертый год продолжается украинский кризис, который называется крупнейшим геополитическим конфликтом с момента завершения холодной войны. С первого же дня после вспышки кризиса мы выступаем за политическое урегулирование посредством диалога и переговоров, поддерживаем любые усилия, нацеленные на восстановление мира. Такая позиция соответствует чаяниям большинства стран мирового сообщества.Обращаем внимание на неоднократные заявления российской стороны, в частности президента Путина, о том, что Москва не отказывалась и не отказывается от диалога в качестве средства для урегулирования конфликта. Хотя ситуация на поле боя складывается совсем непросто, но наблюдается тенденция к мирным переговорам. Президент Путин и президент Трамп уже дважды говорили по телефону, контактируют команды Москвы и Вашингтона, прошел серьезный разговор по политическому урегулированию украинского кризиса и улучшению российско-американских отношений, достигнуты определенные результаты. Шаг в сторону мира, хотя не такой уж большой, но конструктивный — стоит его сделать. Лежа мира не добудешь, нужно трудиться и трудом его добиться.Следует также отметить, что причины возникновения кризиса крайне сложны, стороны по целому ряду ключевых вопросов все еще значительно расходятся, путь к восстановлению мира далек. Китай готов при учете чаяний вовлеченных сторон совместно с международным сообществом, прежде всего странами Глобального Юга играть конструктивную роль в урегулировании. Мы выступаем за искоренение причин кризиса путем диалога и переговоров, достижение в конечном счете приемлемого для всех вовлеченных сторон справедливого, долгосрочного, обязывающего мирного соглашения, что позволило бы добиться по-настоящему прочного мира и стабильности в Евразии и во всем мире.— Как вы считаете, какое влияние окажут на международную политику и экономический ландшафт активизация и улучшение отношений между Москвой и Вашингтоном?— Россия и США сделали первый шаг в нормализации отношений, это идет во благо стабилизации баланса сил между крупными державами и вселяет оптимизм в неутешительную международную обстановку. В современном мире нарастает дефицит определенности. В этих условиях крупные страны должны, выполняя взятые на себя обязательства, выступать стабилизирующим фактором в непредсказуемом мире. Россия и США — ведущие мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН, несут на себе весомую долю ответственности за мир и спокойствие на планете и в первую очередь глобальную стратегическую стабильность. От того, какое решение принято Москвой и Вашингтоном, будет зависеть веяние времени и конфигурация мироустройства. Так что это будет постоянно находиться в центре внимания мирового сообщества.Российские друзья, наверное, тоже приняли во внимание тех, кто любит шуметь и вновь спекулирует на так называемой стратегии "обратного Никсона"". Видим в этом не только прямую трансакционализацию международной политики, но и рецидив отжившего конфронтационно-блокового мышления. Тот, кто живет в XXI веке, а мыслит стереотипами игры с нулевой суммой, не может идти в ногу со временем. Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия выдержали испытания международной турбулентностью, они стоят в авангарде времени, нерушимы и крепки как гора Тайшань. Мы полностью понимаем и поддерживаем Россию, которая защищает свои законные права и интересы дипломатическими средствами. Человеческое сообщество имеет общую судьбу, великие державы должны следовать велению исторического процесса, с чувством долга вносить больший вклад в дело благосостояния человечества.— Как вы считаете, чем кончится торговая война между Китаем и США? Собирается ли Китай вводить дополнительные пошлины на американские товары?— Каждая страна в ходе своего развития неизбежно сталкивается с различными проблемами, и у всех стран имеются собственные благоразумные озабоченности. Но тем не менее ключ к решению проблем в конечном счете находится в своих руках, а не в чужих карманах. Вашингтон вместо того, чтобы исправить собственные проблемы, всячески пытается снять с себя ответственность, свалить с больной головы на здоровую, прибегая к введению пошлин, вплоть до применения шантажа и ультиматума. США сами больны, но заставляют других лечиться. Это никак не поможет решать имеющиеся проблемы, к тому же нанесет серьезный урон не только глобальному рынку и торговому порядку, но и собственной репутации самих Штатов. "Америки прежде всего" нельзя добиваться путем американской травли, тем более в ущерб интересам других стран.Двукратное повышение тарифов против Китая под предлогом фентанила не имеет под собой никаких оснований. Злоупотребление фентанилом — собственная проблема США, с которой нужно справиться самим американцам. Китай, как никто другой в мире, проводит антинаркотическую политику во всей строгости и полноте. Но тем не менее мы, руководствуясь принципами гуманизма, всячески помогали США. Чем нам ответили? Нам ответили не добром, а злом — беспочвенное ужесточение тарифов. Чем оно мотивировано? Для решения проблемы или сознательной провокации? Если действительно хочешь ее разрешить, то перестань применять грубый тарифный шантаж в пользу проведения равноправных консультаций с китайской стороной и поиска путей к взаимовыгодному сотрудничеству. Как до сих пор на Китай не действовало никакое запугивание, никакой деспотизм, так будет и впредь. Если не прекратятся со стороны США всяческое давление, даже шантаж, наш ответ будет самым решительным.Взаимное уважение является основополагающим принципом межгосударственных отношений и важнейшей предпосылкой для выстраивания китайско-американских отношений. Как отмечал председатель Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Трампом в начале этого года, Китай и США обязаны мирно сосуществовать, конфронтация не должна быть в выборе. Китай будет, руководствуясь выдвинутыми председателем Си Цзиньпином тремя принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, дальше продвигать китайско-американские отношения в русле стабильного, здорового и устойчивого развития. При этом будем самыми решительными шагами защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Надеемся, что американская сторона трезво оценит историческую тенденцию и сделает благоразумный выбор.– В этом году отмечаются 80-летие Победы в мировой антифашистской войне и 80-летие основания ООН. Как бы вы оценили роль Китая и России в победе в антифашистской войне?– Текущий год проходит под знаком 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, Победы в Великой Отечественной войне и мировой антифашистской войне. Будучи основными театрами военных действий в Азии и Европе, в жестокой войне между добром и злом, Китай и Россия были основными силами в совместной борьбе против фашизма и милитаризма. Не поддаваясь насилию и сражаясь в кровопролитных боях, наши народы ценой колоссальных жертв и лишений остановили и уничтожили агрессоров, защитили суверенитет и достоинство страны, внесли значительный исторический вклад в победу в мировой антифашистской войне. Наши страны заложили узы нерушимой дружбы в совместном сопротивлении во Второй мировой войне, которые послужили мощным импульсом всестороннему развитию двусторонних отношений. На основе великой Победы Китай, Россия с другими основными союзниками антифашистской коалиции вместе создали Организацию Объединенных Наций и совместно разработали ряд важных международных документов, в том числе Устав ООН, которые заложили краеугольный камень современного миропорядка и установили основные нормы современных международных отношений.На фоне невиданных за столетие колоссальных перемен нам необходимо твердо стоять на стороне международной справедливости, вместе с миролюбивыми народами всего мира сохранить историческую правду о неисчислимых жертвах и противостоять любым попыткам и действиям отрицания, искажения или фальсификации истории войны. Мы должны совместными усилиями защищать послевоенный миропорядок, под эгидой 80-летия основания ООН твердо отстаивать ее авторитет и статус, претворять в жизнь подлинную многосторонность и содействовать соблюдению всеми странами целей и принципов Устава ООН. Мы выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир и будем углублять тесное взаимодействие в рамках ШОС, БРИКС и других многосторонних площадок в пользу укрепления солидарности и развития Глобального Юга, чтобы продвигаться к цели создания сообщества единой судьбы человечества.В этому году исполняется 80 лет освобождения Тайваня от японской оккупации, в этой связи хотел бы подчеркнуть следующее. Первое, возвращение Тайваня в лоно Китая представляет собой важную составляющую итогов Второй мировой войны и послевоенного миропорядка. В опубликованной Китаем, США и Великобританией Каирской декларации в 1943 году четко прописано, что все территории, отнятые Японией у китайского народа, такие как Тайвань, должны быть возвращены Китаю. В Потсдамской декларации, принятой в 1945 году КНР, США, Великобританией и СССР, подтверждено, что положения Каирской декларации подлежат безусловному выполнению. Пятнадцатого августа того же года Япония приняла условия Потсдамской декларации, объявила о безоговорочной капитуляции и затем подписала Акт о капитуляции, взяв на себя обязательство добросовестно выполнять все положения Потсдамской декларации. Данная серия документов, обладающих международной юридической силой, недвусмысленно подтвердила суверенитет Китая над Тайванем и заложила фундамент послевоенного мироустройства. Эти исторические и юридические факты не подлежат сомнению. Они подтверждают, что Тайвань — неотъемлемая часть территории Китая, а также любые формы подавления идентичности тайваньских соотечественников как китайцев неприемлемы. Как бы ни менялась обстановка на острове, неостановимой остается историческая тенденция воссоединения Китая.— Дональд Трамп призвал мир избавиться от ядерного оружия, вы бы поверили в его искренность? Готов ли Китай отказаться от ядерного оружия? При каких условиях Китай готов вести переговоры с Россией и США об ограничении стратегических вооружений? Возможно ли достичь трехстороннего соглашения в данной сфере?— Выступая в январе 2017 года в штаб-квартире ООН в Женеве, председатель Си Цзиньпин отметил: "Ядерное оружие — это дамоклов меч, который висит над человечеством. Его необходимо повсеместно запретить и в конечном итоге со временем полностью уничтожить, денуклеаризировать нашу планету".Лидеры ядерной пятерки вышли на важный консенсус о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана. С первого дня обладания ядерным оружием Китай донес до всего мира свое обещание никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать ядерное оружие первым, не применять его против неядерных государств и в зонах, свободных от ядерного оружия, а также не угрожать его применением. Китай твердо привержен ядерной стратегии самообороны и не намеревается ни с кем вступить в гонку ядерных вооружений, всегда поддерживает самый низкий уровень ядерного арсенала, необходимый для поддержания национальной безопасности. Ядерные силы и политика Китая служат важным вкладом в мир во всем мире.Ядерное разоружение должно основываться на принципах поддержания глобальной стратегической безопасности и ненанесения ущерба безопасности для всех, и его необходимо осуществлять поэтапно. Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения, работать над дальнейшим значительным и практическим сокращением ядерного оружия, чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения. Ядерный арсенал Китая несопоставимо уступает силам США, и их ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются, поэтому в настоящее время требование США к Китаю о присоединении к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению оказывается несправедливым и нереальным. Тем более по данному вопросу Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере.США должны действенно ослабить роль ядерного оружия в национальной безопасности и прекратить такие подрывающие стратегическую безопасность действия, как создание "ядерного альянса" посредством "совместного использования ядерного оружия" и "расширенного ядерного сдерживания", размещение вблизи границ других государств наземных ракет средней дальности и прочих стратегических сил, а также создание глобальной системы противоракетной обороны. Призываем Вашингтон прилагать солидные усилия для снижения рисков ядерной войны и достижения цели денуклеаризации планеты.— Китай и Россия — страны с древней историей и блестящей культурой. Вы не раз были в России. Что здесь вызвало у вас самые глубокие впечатления?— Вы абсолютно правы. Китай и Россия — великие государства, а китайский и русский народы — великие народы. Я по работе много раз посещал Россию, был в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и других городах, общался со многими российскими друзьями из разных кругов. Я глубоко ощущал, что Россия — страна с богатой историей. Везде можно увидеть хорошо сохранившиеся исторические памятники, от государственных служащих до простых граждан — уважение к истории и стремление ее сохранять и запомнить стало новой нормой поведения. Россия — страна с блестящей культурой. Великолепная российская литература и искусство оказывают далеко идущее влияние на развитие мировой цивилизации. А русские — сильная и выносливая нация, которая консолидирует мощные патриотические силы в критический момент, когда Родина находится на краю пропасти или под внешним давлением.Десять лет назад я сопровождал председателя Си Цзиньпина на торжествах на Красной площади, посвященных 70-й годовщине Победы СССР в Великой отечественной войне. Более 80 лет назад советские солдаты именно отсюда отправились на фронт сразу после парада. Своей смертельной борьбой, где каждый вершок родной земли был полит кровью, они вписали неподдающуюся забвению доблестную страницу в летопись Победы в мировой антифашистской войне. Убежден, что 80 лет спустя, под руководством президента Владимира Путина непреклонный и мужественный русский народ преодолеет все трудности и вызовы и совершит более уверенные шаги и яркие подвиги на пути к государственному развитию и национальному возрождению.

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в мире, китай, владимир путин, си цзиньпин, дональд трамп, интервью, ван и (политик), мид кнр