https://ria.ru/20250401/kitay-2008549546.html
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала
Работать над сокращением ядерного оружия, по мнению Пекина, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:47:00+03:00
2025-04-01T06:47:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Работать над сокращением ядерного оружия, по мнению Пекина, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения, работать над дальнейшим значительным и практическим сокращением ядерного оружия, чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, он также допустил проведение трехстороннего саммита. Читайте полный текст интервью Ван И >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, китай, пекин, сша, ван и (политик), дональд трамп, владимир путин
В мире, Китай, Пекин, США, Ван И (политик), Дональд Трамп, Владимир Путин
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала
Ван И: сокращать ядерное оружие должен тот, у кого наибольший ядерный арсенал