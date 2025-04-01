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Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала - РИА Новости, 01.04.2025
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06:47 01.04.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitay-2008549546.html
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала
Работать над сокращением ядерного оружия, по мнению Пекина, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:47:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
в мире
китай
пекин
сша
ван и (политик)
дональд трамп
владимир путин
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Работать над сокращением ядерного оружия, по мнению Пекина, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения, работать над дальнейшим значительным и практическим сокращением ядерного оружия, чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, он также допустил проведение трехстороннего саммита. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
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китай
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в мире, китай, пекин, сша, ван и (политик), дональд трамп, владимир путин
В мире, Китай, Пекин, США, Ван И (политик), Дональд Трамп, Владимир Путин
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала

Ван И: сокращать ядерное оружие должен тот, у кого наибольший ядерный арсенал

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Работать над сокращением ядерного оружия, по мнению Пекина, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения, работать над дальнейшим значительным и практическим сокращением ядерного оружия, чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, он также допустил проведение трехстороннего саммита.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая призвал осуществлять ядерное разоружение поэтапно
Вчера, 06:32
 
В миреКитайПекинСШАВан И (политик)Дональд ТрампВладимир Путин
 
 
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