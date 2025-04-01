https://ria.ru/20250401/kitay-2008549546.html

Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала

Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала

Работать над сокращением ядерного оружия, по мнению Пекина, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:47:00+03:00

2025-04-01T06:47:00+03:00

2025-04-01T09:10:00+03:00

в мире

китай

пекин

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ван и (политик)

дональд трамп

владимир путин

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Работать над сокращением ядерного оружия, по мнению Пекина, должен тот, кто обладает самым крупным ядерным арсеналом на планете, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Тот, у кого наибольший ядерный арсенал, обязан в особом и приоритетном порядке выполнять обязательства ядерного разоружения, работать над дальнейшим значительным и практическим сокращением ядерного оружия, чтобы создать условия для всеобъемлющего и полноценного ядерного разоружения", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, он также допустил проведение трехстороннего саммита. Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/kitay-2008548501.html

китай

пекин

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, пекин, сша, ван и (политик), дональд трамп, владимир путин