https://ria.ru/20250401/kitay-2008541149.html

Глава МИД Китая рассказал о принципах отношений с США

Глава МИД Китая рассказал о принципах отношений с США - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая рассказал о принципах отношений с США

Основным принципом для выстраивания отношений между Китаем и США является взаимное уважение, но Пекин будет решительно защищать свои интересы, заявил в интервью РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T04:48:00+03:00

2025-04-01T04:48:00+03:00

2025-04-01T04:49:00+03:00

в мире

китай

сша

пекин

ван и (политик)

си цзиньпин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975329251_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_61b9b529675eae25f761189eace44ee1.jpg

ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Основным принципом для выстраивания отношений между Китаем и США является взаимное уважение, но Пекин будет решительно защищать свои интересы, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Взаимное уважение является основополагающим принципом межгосударственных отношений и важнейшей предпосылкой для выстраивания китайско-американских отношений. Как отмечал председатель Си Цзиньпин во время телефонного разговора с президентом США Трампом в начале этого года, Китай и США обязаны мирно сосуществовать, конфронтация не должна быть в выборе", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). По его словам, Китай будет, руководствуясь выдвинутыми председателем Си Цзиньпином принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, "дальше продвигать китайско-американские отношения в русле стабильного, здорового и устойчивого развития". "При этом будем самым решительными шагами защищать свой суверенитет, безопасность и интересы развития. Надеемся, что американская сторона трезво оценит историческую тенденцию и сделает благоразумный выбор, - добавил он.

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008540256.html

https://ria.ru/20241106/kitaj-1982160230.html

китай

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true