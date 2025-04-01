https://ria.ru/20250401/kitay-2008535341.html

Глава МИД Китая призвал сохранять память о Победе в войне с фашизмом

Глава МИД Китая призвал сохранять память о Победе в войне с фашизмом - РИА Новости, 01.04.2025

Глава МИД Китая призвал сохранять память о Победе в войне с фашизмом

Важно хранить память о Победе в мировой войне с фашизмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T02:16:00+03:00

2025-04-01T02:16:00+03:00

2025-04-01T02:18:00+03:00

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Важно хранить память о Победе в мировой войне с фашизмом, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Текущий год ознаменован 80-летием Победы в мировой антифашисткой войне и 80-летием основания ООН. История не подлежит забвению. Нам важно сохранять добрую память о ней и уверенно двигаться вперед", – заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в международную медиагруппу "Россия сегодня"). "Убежден, что под совместными усилиями председателя (КНР) Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира) Путина Китай и Россия будут твердо развивать великую дружбу, продвигать достоверную интерпретацию истории Второй мировой войны и отстаивать ее итоги", - заявил Ван И.Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря президент РФ Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. В 2025 году Россия и Китай отмечают 80-ю годовщину Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и Победы китайского народа в войне Сопротивления японской агрессии. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что председатель КНР Си Цзиньпин посетит Москву в привязке ко Дню Победы 9 мая, а российский лидер Владимир Путин посетит Китай к дате 80-й годовщины победы над японским милитаризмом в конце августа - начале сентября.

https://ria.ru/20250219/tszinpin-2000265741.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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