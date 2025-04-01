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Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира - РИА Новости, 01.04.2025
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01:26 01.04.2025
https://ria.ru/20250401/kitay-2008532083.html
Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира
Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира
Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T01:26:00+03:00
2025-04-01T01:26:00+03:00
россия
китай
украина
ван и (политик)
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Наши страны как крупнейшие друг для друга соседние государства, мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он отметил, что "под стратегическим руководством председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира - ред.) Путина непрерывно углубляется партнерство и стратегическое взаимодействие Китая и России, что не только полностью отвечает логике истории, но и доказывает мощную самодостаточность двусторонних связей". "Это позволяет нам жить в мире, согласии и совместном процветании, тем более способствует формированию многополярного мира и демократизации международных отношений", - добавил дипломат. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250401/kitay-2008531637.html
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россия, китай, украина, ван и (политик), владимир путин, си цзиньпин, оон, в мире
Россия, Китай, Украина, Ван И (политик), Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, В мире
Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира

Глава МИД Ван И: Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
"Наши страны как крупнейшие друг для друга соседние государства, мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
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Он отметил, что "под стратегическим руководством председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира - ред.) Путина непрерывно углубляется партнерство и стратегическое взаимодействие Китая и России, что не только полностью отвечает логике истории, но и доказывает мощную самодостаточность двусторонних связей".
"Это позволяет нам жить в мире, согласии и совместном процветании, тем более способствует формированию многополярного мира и демократизации международных отношений", - добавил дипломат.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
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