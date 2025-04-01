https://ria.ru/20250401/kitay-2008532083.html

Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира

Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира

Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T01:26:00+03:00

2025-04-01T01:26:00+03:00

2025-04-01T01:26:00+03:00

россия

китай

украина

ван и (политик)

владимир путин

си цзиньпин

оон

в мире

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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И. "Наши страны как крупнейшие друг для друга соседние государства, мировые державы и постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире", - заявил Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Он отметил, что "под стратегическим руководством председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира - ред.) Путина непрерывно углубляется партнерство и стратегическое взаимодействие Китая и России, что не только полностью отвечает логике истории, но и доказывает мощную самодостаточность двусторонних связей". "Это позволяет нам жить в мире, согласии и совместном процветании, тем более способствует формированию многополярного мира и демократизации международных отношений", - добавил дипломат. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.

https://ria.ru/20250401/kitay-2008531637.html

https://ria.ru/20250331/konflikty-2008317743.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, китай, украина, ван и (политик), владимир путин, си цзиньпин, оон, в мире