Ван И заявил об ответственности России и Китая за поддержание мира
Глава МИД Ван И: Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРуководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр - РИА Новости. Россия и Китай несут особую ответственность за поддержание мира и развития во всём мире, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел КНР Ван И.
Он отметил, что "под стратегическим руководством председателя (КНР - ред.) Си Цзиньпина и президента (РФ Владимира - ред.) Путина непрерывно углубляется партнерство и стратегическое взаимодействие Китая и России, что не только полностью отвечает логике истории, но и доказывает мощную самодостаточность двусторонних связей".
"Это позволяет нам жить в мире, согласии и совместном процветании, тем более способствует формированию многополярного мира и демократизации международных отношений", - добавил дипломат.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.