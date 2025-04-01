https://ria.ru/20250401/kitaj-2008549903.html

Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении

Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении - РИА Новости, 01.04.2025

Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении

Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T06:57:00+03:00

2025-04-01T06:57:00+03:00

2025-04-01T09:10:00+03:00

китай

россия

сша

ван и (политик)

владимир путин

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в мире

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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к переговорам по ядерному разоружению, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Ядерный арсенал Китая несопоставимо уступает силам США, и их ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются, поэтому в настоящее время требование США к Китаю о присоединении к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению оказывается несправедливым и нереальным. Тем более по данному вопросу Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И >>

https://ria.ru/20250401/kitay-2008549546.html

https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546605.html

китай

россия

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, россия, сша, ван и (политик), владимир путин, дональд трамп, в мире