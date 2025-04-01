Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении
Ван И: требование США присоединиться к переговорам по разоружению нереалистично
Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к переговорам по ядерному разоружению, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Ядерный арсенал Китая несопоставимо уступает силам США, и их ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются, поэтому в настоящее время требование США к Китаю о присоединении к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению оказывается несправедливым и нереальным. Тем более по данному вопросу Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.