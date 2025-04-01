Рейтинг@Mail.ru
Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении - РИА Новости, 01.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:57 01.04.2025 (обновлено: 09:10 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008549903.html
Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении
Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении - РИА Новости, 01.04.2025
Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении
Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T06:57:00+03:00
2025-04-01T09:10:00+03:00
китай
россия
сша
ван и (политик)
владимир путин
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602434577_0:156:2890:1781_1920x0_80_0_0_c0a8488ebe47df28c958bfa1e9e0b640.jpg
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к переговорам по ядерному разоружению, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И. "Ядерный арсенал Китая несопоставимо уступает силам США, и их ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются, поэтому в настоящее время требование США к Китаю о присоединении к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению оказывается несправедливым и нереальным. Тем более по данному вопросу Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита. Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitay-2008549546.html
https://ria.ru/20250401/kitaj-2008546605.html
китай
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/17/1602434577_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b1bd3a171de98ec0a099e86e18c0067.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, россия, сша, ван и (политик), владимир путин, дональд трамп, в мире
Китай, Россия, США, Ван И (политик), Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Ван И назвал нереалистичным требование США к Пекину о ядерном разоружении

Ван И: требование США присоединиться к переговорам по разоружению нереалистично

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел КНР Ван И . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Китай обладает несопоставимо меньшим ядерным арсеналом, чем США, и поэтому считает несправедливым и нереалистичным требование Вашингтона присоединяться к переговорам по ядерному разоружению, заявил в интервью РИА Новости глава МИД КНР Ван И.
"Ядерный арсенал Китая несопоставимо уступает силам США, и их ядерная политика и среда для стратегической безопасности кардинально различаются, поэтому в настоящее время требование США к Китаю о присоединении к трехсторонним переговорам по ядерному разоружению оказывается несправедливым и нереальным. Тем более по данному вопросу Россия не раз призывала уважать право Китая в ядерной сфере", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Ван И рассказал, кто должен работать над сокращением ядерного арсенала
Вчера, 06:47
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что планирует обсудить снижение ядерного потенциала с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином и допустил проведение трехстороннего саммита.
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Руководитель канцелярии Комиссии по иностранным делам ЦК Коммунистической партии Китая, министр иностранных дел Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Китай не намерен вступать в гонку ядерных вооружений, заявил Ван И
Вчера, 06:14
 
КитайРоссияСШАВан И (политик)Владимир ПутинДональд ТрампВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала