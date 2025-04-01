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Русский народ преодолеет все трудности, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 01.04.2025
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07:55 01.04.2025 (обновлено: 09:06 01.04.2025)
https://ria.ru/20250401/glava-2008553801.html
Русский народ преодолеет все трудности, заявил глава МИД Китая
Русский народ преодолеет все трудности, заявил глава МИД Китая - РИА Новости, 01.04.2025
Русский народ преодолеет все трудности, заявил глава МИД Китая
Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что убежден в том, что непреклонный и мужественный русский народ... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T07:55:00+03:00
2025-04-01T09:06:00+03:00
в мире
россия
китай
ссср
ван и (политик)
владимир путин
си цзиньпин
день победы
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что убежден в том, что непреклонный и мужественный русский народ преодолеет все трудности и вызовы. "Десять лет назад я сопровождал председателя Си Цзиньпина на торжествах на Красной площади, посвященных 70-й годовщине Победы СССР в Великой отечественной войне. Более 80 лет назад советские солдаты именно отсюда отправились на фронт сразу после парада. Своей смертельной борьбой, где каждый вершок родной земли был полит кровью, они вписали неподдающуюся забвению доблестную страницу в летопись Победы в мировой антифашистской войне. Убежден, что 80 лет спустя под руководством президента Владимира Путина непреклонный и мужественный русский народ преодолеет все трудности и вызовы и совершит более уверенные шаги и яркие подвиги на пути к государственному развитию и национальному возрождению", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня"). Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни. Читайте полный текст интервью Ван И &gt;&gt;
https://ria.ru/20250401/kitay-2008553395.html
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5
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96
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в мире, россия, китай, ссср, ван и (политик), владимир путин, си цзиньпин, день победы
В мире, Россия, Китай, СССР, Ван И (политик), Владимир Путин, Си Цзиньпин, День Победы
Русский народ преодолеет все трудности, заявил глава МИД Китая

Глава МИД КНР Ван И заявил, что русский народ преодолеет все трудности и вызовы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 1 апр – РИА Новости. Глава МИД КНР Ван И в интервью РИА Новости в преддверии своего визита в Россию заявил, что убежден в том, что непреклонный и мужественный русский народ преодолеет все трудности и вызовы.
«
"Десять лет назад я сопровождал председателя Си Цзиньпина на торжествах на Красной площади, посвященных 70-й годовщине Победы СССР в Великой отечественной войне. Более 80 лет назад советские солдаты именно отсюда отправились на фронт сразу после парада. Своей смертельной борьбой, где каждый вершок родной земли был полит кровью, они вписали неподдающуюся забвению доблестную страницу в летопись Победы в мировой антифашистской войне. Убежден, что 80 лет спустя под руководством президента Владимира Путина непреклонный и мужественный русский народ преодолеет все трудности и вызовы и совершит более уверенные шаги и яркие подвиги на пути к государственному развитию и национальному возрождению", - сказал Ван И в интервью РИА Новости (входит в медиагруппу "Россия сегодня").
Министр иностранных дел Китая Ван И посещает Россию с официальным визитом с 31 марта по 2 апреля по приглашению главы МИД РФ Сергея Лаврова. Ожидается, что стороны обсудят контакты на высшем уровне, развитие отношений двух стран и международные вопросы, включая Украину.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, в Кремле рассчитывают на то, что президент России Владимир Путин примет Ван И в ближайшие дни.
Читайте полный текст интервью Ван И >>
Министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Глава МИД Китая назвал русских сильной и выносливой нацией
Вчера, 07:49
 
В миреРоссияКитайСССРВан И (политик)Владимир ПутинСи ЦзиньпинДень Победы
 
 
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