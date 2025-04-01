https://ria.ru/20250401/briks-2008699388.html
Долларовая финансовая система разлагается, заявили в РАН
Долларовая финансовая система разлагается, заявили в РАН - РИА Новости, 01.04.2025
Долларовая финансовая система разлагается, заявили в РАН
России вместе с другими странами БРИКС нужно быстрее создать новую валютно-финансовую архитектуру, чтобы защититься от конвульсий разлагающейся долларовой... РИА Новости, 01.04.2025
2025-04-01T16:20:00+03:00
2025-04-01T16:20:00+03:00
2025-04-01T16:20:00+03:00
россия
бразилия
индия
сергей глазьев
брикс
российская академия наук
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/14/1532681470_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_1013740141d36a53cd61926d212366b8.jpg
МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. России вместе с другими странами БРИКС нужно быстрее создать новую валютно-финансовую архитектуру, чтобы защититься от конвульсий разлагающейся долларовой системы и обеспечить устойчивое развитие, заявил академик и председатель научного совета РАН Сергей Глазьев. "Эпоха доллара завершается. Все меньше стран всерьез рассматривают эту валюту как резервную. Она стала политически токсичной. Для России она вообще перестала быть валютой", - сказал он в ходе дискуссии на Московском экономическом форуме. По его словам, в складывающихся современных условиях "нужно создавать новую валютно-финансовую архитектуру". "В странах БРИКС мы этим занимаемся, продвигаем идею перехода на новую цифровую мировую расчетную валюту", - заметил Глазьев. "Чем быстрее мы создадим эту новую валютно-финансовую архитектуру, которая защитит Россию от конвульсий разлагающейся долларово-финансовой системы, тем более устойчиво будет развитие нашей страны", - заключил академик РАН. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.
https://ria.ru/20250318/putin-2005743889.html
https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html
россия
бразилия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/14/1532681470_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_8fd77f50d049931226f5afd35fecabfa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, индия, сергей глазьев, брикс, российская академия наук, в мире
Россия, Бразилия, Индия, Сергей Глазьев, БРИКС, Российская академия наук, В мире
Долларовая финансовая система разлагается, заявили в РАН
Академик Глазьев призвал БРИКС создать новую валютно-финансовую архитектуру