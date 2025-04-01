https://ria.ru/20250401/briks-2008699388.html

Долларовая финансовая система разлагается, заявили в РАН

Долларовая финансовая система разлагается, заявили в РАН - РИА Новости, 01.04.2025

Долларовая финансовая система разлагается, заявили в РАН

России вместе с другими странами БРИКС нужно быстрее создать новую валютно-финансовую архитектуру, чтобы защититься от конвульсий разлагающейся долларовой... РИА Новости, 01.04.2025

2025-04-01T16:20:00+03:00

2025-04-01T16:20:00+03:00

2025-04-01T16:20:00+03:00

россия

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МОСКВА, 1 апр - РИА Новости. России вместе с другими странами БРИКС нужно быстрее создать новую валютно-финансовую архитектуру, чтобы защититься от конвульсий разлагающейся долларовой системы и обеспечить устойчивое развитие, заявил академик и председатель научного совета РАН Сергей Глазьев. "Эпоха доллара завершается. Все меньше стран всерьез рассматривают эту валюту как резервную. Она стала политически токсичной. Для России она вообще перестала быть валютой", - сказал он в ходе дискуссии на Московском экономическом форуме. По его словам, в складывающихся современных условиях "нужно создавать новую валютно-финансовую архитектуру". "В странах БРИКС мы этим занимаемся, продвигаем идею перехода на новую цифровую мировую расчетную валюту", - заметил Глазьев. "Чем быстрее мы создадим эту новую валютно-финансовую архитектуру, которая защитит Россию от конвульсий разлагающейся долларово-финансовой системы, тем более устойчиво будет развитие нашей страны", - заключил академик РАН. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ, с 2025 года полноправным членом БРИКС стала Индонезия.

https://ria.ru/20250318/putin-2005743889.html

https://ria.ru/20240902/mid-1969895683.html

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бразилия

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россия, бразилия, индия, сергей глазьев, брикс, российская академия наук, в мире