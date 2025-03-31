https://ria.ru/20250331/shaman-1974919391.html

Певец Shaman: биография, карьера и личная жизнь Ярослава Дронова

Shaman: биография, карьера, личная жизнь и развод с женой популярного российского певца

Певец Shaman: биография, карьера и личная жизнь Ярослава Дронова

Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) – российский певец, поэт и композитор, автор и исполнитель патриотических композиций "Я – русский" и "Встанем!"... РИА Новости, 31.03.2025

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shaman (ярослав дронов)

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Певец Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) – российский певец, поэт и композитор, автор и исполнитель патриотических композиций "Я – русский" и "Встанем!". Он выступает на сцене с ранних лет, как Shaman стал популярным: биография, карьера, личная жизнь, жены и дети – в материале РИА Новости.Ранние годы и начало карьерыЯрослав родился 22 ноября 1991 года в городе Новомосковск Тульской области в музыкальной семье. Его отец Юрий – профессиональный музыкант, гитарист, а мама Людмила – психолог и логопед по специальности. Родители с детства прививали сыну музыкальный вкус. Известно, что прабабушка певца была солисткой Оренбургского хора.На большую сцену Ярослав начал выходить уже в четыре года. В составе вокально-эстрадного коллектива "Ассорти" юный солист ездил на гастроли и принимал участие в концертах, конкурсах городского, областного, всероссийского и международного уровня.Свои собственные песни Ярослав пишет с пятнадцати лет. Он окончил музыкальную школу по классу народного пения и поступил в музыкальный колледж имени Глинки в Новомосковске по специальности "руководитель народного хора". Высшее музыкальное образование певец получил, переехав в Москву в 2012 году. В РАМ имени Гнесиных на факультете эстрадно-джазового пения его педагог по вокалу Раиса Саед-Шах настояла на его участии в телепроекте "Фактор А".Музыкальная карьераСвоеобразным трамплином в карьере певца стало участие в шоу "Фактор А" и "Голос". В 2013 году о Ярославе Дронове узнали многие. В третьем сезоне проекта "Фактор А" на отборочном этапе он исполнил композицию "Дельтаплан" Валерия Леонтьева. Певец успешно прошел все туры и занял в проекте третье место.В конце 2013 года Дронов стал солистом кавер-группы "Час Пик". А в 2014 успешно прошел кастинг и стал участником третьего сезона проекта "Голос". Ярослав выбрал в качестве наставника Пелагею и успешно дошел до финала, став серебряным призёром. По слухам, после проекта Пелагея приглашала певца работать в ее коллективе, но он отказался.Певец гастролировал вместе с музыкантами "Час Пик" по всей стране. Но вскоре, в 2017 году, Дронов принял решение начать сольную карьеру, активно писал песни и в 2020 запустил проект SHAMAN. По его словам, псевдоним появился с подачи поклонников, так как его выступления слушатели часто сравнивали с гипнотическим шаманским камланием. Певец сменил имидж и выпустил первый авторский сингл "Луна", с которого и берет начало дискография и сольная карьера Ярослава. Синглы "Лёд" и "Если тебя нет" успеха не имели. В 2021 году трек "Улетай" в Тиктоке привлек внимание общественности и популярность артиста резко возросла. Слушатели с одобрением восприняли и другие его синглы: "Девочка-весна", "Таяли", "Разлука-любовь".23 февраля 2022 года SHAMAN выпустил патриотическую композицию "Встанем", которая получила оглушительный успех у аудитории. Большой сольный концерт артиста состоялся в марте 2022 года в Москве, билеты на него раскупили задолго до выступления.В 2023 году SHAMAN начал свой тур по России с концертной программой "Я русский". Артист часто выступает на концертах в поддержку президента России Владимира Путина и бойцов СВО с композициями "Встанем" , "Я русский", "Исповедь" , "Мы" и "Моя Россия". В мае 2024 певца наградили премией Минобороны РФ в номинации "Музыкальное искусство" за высокое мастерство при исполнении патриотических песен.Ярослав Дронов неоднократно заявлял, что он является самостоятельным музыкальным исполнителем, автором песен и композитором. Он сам создает концертные программы, визуальные идеи и образы. Все права на тексты, аранжировку и музыку полностью принадлежат ему.12 октября певец подал в Роспатент две заявки на регистрацию бренда “Я русский”, из указанных в заявках классов международной классификации следует, что под этим брендом могут производиться спиртные напитки, косметика, парфюмерия, ювелирные украшения и прочее.16 октября в своем Телеграм-канале SHAMAN объяснил решение тем, что сейчас выпускается слишком много различной продукции под названием “Я русский”, которая не имеет никакого отношения к певцу. Таким образом он защищает авторские права и получает возможность разрешать или не разрешать использовать название своей песни на товарах.Руководитель пресс-службы Дронова добавил, что певец пока не собирается запускать собственное производство, и если это случится, то не в ближайшее время.А в конце того же месяца общественное движение "Зов народа" обратилось в Госдуму с просьбой подготовить и рассмотреть законопроект, запрещающий "регистрацию и использование названий наций, национальной идентичности и государственных, религиозных символов на товарах в дискредитирующем или оскорбительном контексте". Общественники привели в пример заявки Дронова. По мнению "Зова народа", использование слогана "Я русский" на "спиртных напитках, средствах женской гигиены… наносит ущерб национальной идентичности, обесценивает государственные символы и порождает негативные ассоциации с нацией".Не так давно стало известно, что Роспатент отказал Shaman в регистрации товарного знака "Я русский" и дал Дронову шесть месяцев, чтобы тот смог направить в ведомство пояснения и комментарии, только потом по заявке будет принято окончательное, а не предварительное решение.Личная жизньСам артист не любит афишировать семейные отношения. Он женат дважды, есть дочь.Первой супругой Ярослава стала преподавательница музыкальной школы, где он занимался в родном Новомосковске - Марина Рощупкина. Музыкант в свои 16 лет влюбился в учительницу народного пения, которой на тот момент было 22 года. Общение переросло в постоянные встречи, и влюбленные через полтора года стали жить вместе. Пара официально зарегистрировала отношения в 2012 году, через два года у них родилась дочь Варвара, она унаследовала музыкальные способности своих родителей. Сохранить семью у пары не получилось. Ярослав жил в Москве, а Марина не хотела перебираться в столицу. Жизнь на два дома привела к окончательному разрыву. В 2016 году супруги подали на развод. Экс-супруга Шамана по-прежнему работает преподавателем. Артист поддерживает связь с дочерью Варей, участвует в ее воспитании.Во второй раз Ярослав женился в 2017 году. Его новой избранницей стала Елена Мартынова, она занимает должность заместителя генерального директора по стратегическим коммуникациям и продвижению в компании "Мегафон". Елена старше певца на 14 лет. Для нее это тоже второй брак, она была замужем за известным писателем Александром Цыпкиным. Супруга рядом с музыкантом с самого начала его сольного творческого пути. Ярослав рассказывал, что они познакомились, когда он пел в кавер-группе. Марина всегда поддерживала его и подбадривала, верила в то, что он станет выдающимся артистом. Многие уверены, что именно она помогла супругу со сценическим имиджем и карьерным ростом. Вместе они уже семь лет, но совместных детей у пары нет.В своем интервью он раскрыл секрет гармоничного, крепкого брака:- Я стараюсь в свое отсутствие каждый день отправлять ей по букету. Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку, а вот что в ней – я вам не скажу.Развод с женойСлухи о расставании супругов появились в СМИ, и SHAMAN сделал официальное заявление. В личном блоге он подтвердил расставание с женой, назвав развод совместным решением."Родные, мы с Еленой – очень занятые люди. К сожалению, такой график работы и уровень занятости не оставил нам времени на нормальную личную жизнь", – признался Ярослав.Исполнитель заверил, что остается с Еленой в хороших отношениях.Сама Елена Мартынова, комментируя информацию о разводе в социальных сетях, подтвердила, что их решение разойтись принято совместно."Мне поступило много запросов от СМИ, отвечу всем сразу. Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным", – написала она.Shaman опубликовал свидетельство о расторжении брака с Еленой Мартыновой, исходя из него супруги развелись 13 октября.Новые отношения9 марта 2025 года на концерте "Ты моя" в "Live Арене" Ярослав Дронов и глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина официально заявили, что они - пара. После официального заявления об их отношениях Shaman исполнил песню "Ты моя", обнимая Екатерину.Слухи о их романе ходили давно. В то время как глава "Лиги безопасного интернета" активно критиковала молодых рэперов за продвижение ценностей, несовместимых, на ее взгляд, с идеалами сильного государства, Shaman посвящал свои песни России и любви, завершал выступления государственным гимном. Мизулина начала часто посещать его концерты и взаимодействие между ними стало более тесным, что вызвало волну догадок в СМИ. Молодые люди долгое время опровергали слухи о романтических чувствах, но 9 марта подтвердили, что они - пара.

https://ria.ru/20250309/shaman-2003969080.html

https://ria.ru/20250309/shaman-2003964229.html

https://ria.ru/20250306/shaman-2003423610.html

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Артем Смирнов

shaman (ярослав дронов) , россия, биографии, общество, культура, справки