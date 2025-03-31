https://ria.ru/20250331/peterburg-2008337227.html

В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами

В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами - РИА Новости, 31.03.2025

В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами

Четверо подростков, вместе гулявших во дворе на улице Черняховского в Санкт-Петербурге, попали в больницы с отравлением лекарствами, двое из них в реанимации,... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T10:18:00+03:00

2025-03-31T10:18:00+03:00

2025-03-31T10:18:00+03:00

происшествия

санкт-петербург

тосненский район

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Четверо подростков, вместе гулявших во дворе на улице Черняховского в Санкт-Петербурге, попали в больницы с отравлением лекарствами, двое из них в реанимации, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Центрального района поступила телефонограмма о госпитализации 18-летнего жителя Тосненского района Ленинградской области, гулявшего в компании приятелей во дворе дома 26/28 на улице Черняховского. Он попал в отделение токсикологии с отравлением лекарственным препаратом в состоянии средней тяжести. "Чуть позже в полицию поступили три аналогичных телефонограммы из медучреждений. Две девушки в возрасте 15 и 16 лет, а также их сверстник были госпитализированы с аналогичными симптомами. При этом состояние двоих медики оценили как тяжелое, поместив несовершеннолетних в реанимацию", – говорится в сообщении. По предварительным данным, все четверо отдыхали в одной компании во дворе дома на улице Черняховского, уточняют в ГУМВД. Полиция устанавливает, как у подростков оказались медицинские препараты.

https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974270497.html

санкт-петербург

тосненский район

ленинградская область

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происшествия, санкт-петербург, тосненский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)