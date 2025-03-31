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В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами - РИА Новости, 31.03.2025
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10:18 31.03.2025
https://ria.ru/20250331/peterburg-2008337227.html
В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами
В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами - РИА Новости, 31.03.2025
В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами
Четверо подростков, вместе гулявших во дворе на улице Черняховского в Санкт-Петербурге, попали в больницы с отравлением лекарствами, двое из них в реанимации,... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T10:18:00+03:00
2025-03-31T10:18:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
тосненский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Четверо подростков, вместе гулявших во дворе на улице Черняховского в Санкт-Петербурге, попали в больницы с отравлением лекарствами, двое из них в реанимации, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Центрального района поступила телефонограмма о госпитализации 18-летнего жителя Тосненского района Ленинградской области, гулявшего в компании приятелей во дворе дома 26/28 на улице Черняховского. Он попал в отделение токсикологии с отравлением лекарственным препаратом в состоянии средней тяжести. "Чуть позже в полицию поступили три аналогичных телефонограммы из медучреждений. Две девушки в возрасте 15 и 16 лет, а также их сверстник были госпитализированы с аналогичными симптомами. При этом состояние двоих медики оценили как тяжелое, поместив несовершеннолетних в реанимацию", – говорится в сообщении. По предварительным данным, все четверо отдыхали в одной компании во дворе дома на улице Черняховского, уточняют в ГУМВД. Полиция устанавливает, как у подростков оказались медицинские препараты.
https://ria.ru/20240923/otravlenie-1974270497.html
санкт-петербург
тосненский район
ленинградская область
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происшествия, санкт-петербург, тосненский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Санкт-Петербург, Тосненский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Петербурге гулявшие во дворе подростки отравились лекарствами

В Петербурге четверо подростков, гулявших во дворе, отравились лекарствами

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 мар – РИА Новости. Четверо подростков, вместе гулявших во дворе на улице Черняховского в Санкт-Петербурге, попали в больницы с отравлением лекарствами, двое из них в реанимации, полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, накануне в полицию Центрального района поступила телефонограмма о госпитализации 18-летнего жителя Тосненского района Ленинградской области, гулявшего в компании приятелей во дворе дома 26/28 на улице Черняховского. Он попал в отделение токсикологии с отравлением лекарственным препаратом в состоянии средней тяжести.
"Чуть позже в полицию поступили три аналогичных телефонограммы из медучреждений. Две девушки в возрасте 15 и 16 лет, а также их сверстник были госпитализированы с аналогичными симптомами. При этом состояние двоих медики оценили как тяжелое, поместив несовершеннолетних в реанимацию", – говорится в сообщении.
По предварительным данным, все четверо отдыхали в одной компании во дворе дома на улице Черняховского, уточняют в ГУМВД.
Полиция устанавливает, как у подростков оказались медицинские препараты.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургТосненский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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