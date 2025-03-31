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Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе - РИА Новости, 31.03.2025
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе
Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:19:00+03:00
2025-03-31T11:19:00+03:00
2025-03-31T11:56:00+03:00
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ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех стран, сообщает пресс-служба таджикского лидера.Стык этих границ находится в Ферганской долине - в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Киргизии."Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка государственных границ... Президент Эмомали Рахмон назвал подписание договора... очень знаменательным событием", - говорится в сообщении.Отмечается, что после подписания договора Рахмон заявил, что в Таджикистане высоко ценят отношения с Киргизией и Узбекистаном, "основанные на добрососедстве, равноправии, уважении и учете взаимных интересов". Всестороннее развитие этих отношений явялется "одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана", добавил Рахмон.
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таджикистан, в мире, узбекистан, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, садыр жапаров, киргизия
Таджикистан, В мире, Узбекистан, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров, Киргизия
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о государственных границах