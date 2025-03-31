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Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе - РИА Новости, 31.03.2025
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11:19 31.03.2025 (обновлено: 11:56 31.03.2025)
https://ria.ru/20250331/granitsa-2008350419.html
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе - РИА Новости, 31.03.2025
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе
Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех... РИА Новости, 31.03.2025
2025-03-31T11:19:00+03:00
2025-03-31T11:56:00+03:00
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узбекистан
эмомали рахмон
шавкат мирзиеев
садыр жапаров
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ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех стран, сообщает пресс-служба таджикского лидера.Стык этих границ находится в Ферганской долине - в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Киргизии."Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка государственных границ... Президент Эмомали Рахмон назвал подписание договора... очень знаменательным событием", - говорится в сообщении.Отмечается, что после подписания договора Рахмон заявил, что в Таджикистане высоко ценят отношения с Киргизией и Узбекистаном, "основанные на добрососедстве, равноправии, уважении и учете взаимных интересов". Всестороннее развитие этих отношений явялется "одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана", добавил Рахмон.
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таджикистан, в мире, узбекистан, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, садыр жапаров, киргизия
Таджикистан, В мире, Узбекистан, Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиеев, Садыр Жапаров, Киргизия
Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе

Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о государственных границах

© AP Photo / Sergei GritsКПП на границе Киргизии и Узбекистана
КПП на границе Киргизии и Узбекистана - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP Photo / Sergei Grits
КПП на границе Киргизии и Узбекистана. Архивное фото
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ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех стран, сообщает пресс-служба таджикского лидера.
Стык этих границ находится в Ферганской долине - в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Киргизии.
"Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка государственных границ... Президент Эмомали Рахмон назвал подписание договора... очень знаменательным событием", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после подписания договора Рахмон заявил, что в Таджикистане высоко ценят отношения с Киргизией и Узбекистаном, "основанные на добрососедстве, равноправии, уважении и учете взаимных интересов". Всестороннее развитие этих отношений явялется "одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана", добавил Рахмон.
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ТаджикистанВ миреУзбекистанЭмомали РахмонШавкат МирзиеевСадыр ЖапаровКиргизия
 
 
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