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Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе

Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе - РИА Новости, 31.03.2025

Таджикистан, Узбекистан и Киргизия подписали договор о границе

Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех... РИА Новости, 31.03.2025

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ДУШАНБЕ, 31 мар – РИА Новости. Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана Эмомали Рахмон, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров подписали договор "О точке стыка государственных границ" трех стран, сообщает пресс-служба таджикского лидера.Стык этих границ находится в Ферганской долине - в точке между Согдийской областью Таджикистана, Ферганской областью Узбекистана и Баткенской областью Киргизии."Президенты Таджикистана, Киргизии и Узбекистана подписали договор о точке стыка государственных границ... Президент Эмомали Рахмон назвал подписание договора... очень знаменательным событием", - говорится в сообщении.Отмечается, что после подписания договора Рахмон заявил, что в Таджикистане высоко ценят отношения с Киргизией и Узбекистаном, "основанные на добрососедстве, равноправии, уважении и учете взаимных интересов". Всестороннее развитие этих отношений явялется "одним из приоритетных направлений внешней политики Таджикистана", добавил Рахмон.

https://ria.ru/20250122/belousov-1994926037.html

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таджикистан, в мире, узбекистан, эмомали рахмон, шавкат мирзиеев, садыр жапаров, киргизия