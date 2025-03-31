https://ria.ru/20250331/elektroschetchik-1767952942.html

Замена электросчетчика в квартире: алгоритм, кто должен оплачивать

Замена электросчетчика в квартире или доме в 2025 году: как и за чей счет поменять

Замена электросчетчика в квартире: алгоритм, кто должен оплачивать

Собственники квартиры или частного дома должны проводить замену электросчетчиков. Каковы нюансы этой процедуры в 2025 году, за чей счет можно поменять... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:13:00+03:00

2025-03-31T19:13:00+03:00

2025-03-31T19:13:00+03:00

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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Собственники квартиры или частного дома должны проводить замену электросчетчиков. Каковы нюансы этой процедуры в 2025 году, за чей счет можно поменять измерительный прибор в Москве и области, - в материале РИА Новости. ЭлектросчетчикСчетчик электроэнергии - это измерительный прибор, который нужен для учета расхода потребляемого электричества. Оборудование может работать как от переменного, так и от постоянного тока. Принцип действия устройства заключается в том, что на подвижную деталь, изготовленную из проводящего материала (диск), влияет магнитное поле, формирующееся неподвижными токопроводящими катушками. Объем потребляемой энергии находится в прямой зависимости от числа оборотов диска.ВидыЭлектросчетчики различаются по трем основным критериям:С января 2022 года энергетики должны устанавливать только “умные” счетчики, которые имеют набор функций интеллектуальных систем учета. Такие приборы в автоматическом режиме передают показания, а также, в зависимости от модели, могут фиксировать скачки напряжения, попытки вскрытия, отключать или ограничивать подачу электроэнергии должникам, подключать обратно. Причем установка такого счетчика требует его присоединения к интеллектуальной системе, о чем владельцу присылается уведомление.ОднотарифныеПоказания однотарифного счетчика не зависят от времени суток. Таким образом, один киловатт-час днем будет стоить столько же, сколько и ночью. Такие электроприборы стоят дешевле остальных из-за того, что их принцип работы намного проще.ДвухтарифныеДвухтарифные и многотарифные счетчики показывает помимо общего расхода энергии расход киловатт-часов в разных временных промежутках: для двухфазных они обозначаются Т1 и Т2.Т1 - с семи утра до одиннадцати вечера.Т2 - с одиннадцати вечера до семи часов утра.Такой вид электросчетчика можно подключить и к одному тарифу.Кто обслуживает счетчикиЗа счетчики в многоквартирных домах отвечает гарантирующий поставщик, а в частных жилых помещениях - сетевые компании.В квитанции на оплату электричества указано, к кому именно нужно обращаться. Также на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы(ФАС) можно найти “реестр гарантирующих поставщиков и зон их ответственности”."Согласно п.2 ст. 543 ГК РФ обязанность обеспечивать надлежащее состояние и безопасность приборов учета энергии возлагается на энергоснабжающую компанию. Гражданин не может самостоятельно заменить электросчетчик, что связано с повышенной опасностью работы с энергосетями", — поделилась с РИА Новости Татьяна Трофименко, член Европейской Юридической Службы.Случаи для заменыЗамена счетчиков производится: если электроприбор неисправен, истек срок межповерочного интервала, вышел срок годности прибора. Обычно как только приходит время для замены электрики сами звонят и согласовывают с владельцем дату проведения процедуры.Даты изготовления счетчика и последней поверки указаны в паспорте прибора, а также на самом электросчетчике.НеисправныйНеисправность электросчетчика можно обнаружить при внешнем осмотре. Если прибор сгорел, тогда будут видны соответствующие следы на контактах, оплавленный корпус. Счетчик может быть механически поврежден, на что укажут вмятины, сколы и трещины на смотровом стекле и корпусе. Из-за неправильного вращения диска будут происходить систематические изменения в показаниях.При каком-либо повреждении электроприбора нужно сообщить об этом гарантирующему поставщику, в управляющую компанию (УК) дома или в товарищество собственников жилья (ТСЖ).Если неисправность счетчика обнаружится в ходе плановой поверки, то будет произведен перерасчет израсходованной энергии, исходя из норм потребления.С просроченным межповерочным интерваломМежповерочный интервал - это период времени, в течение которого электросчетчик работает без сбоев. Такой интервал предусмотрен для каждого измерительного прибора. По его окончании собственник сообщает об этом энергетической организации, после чего в квартиру или частный дом приходит электрик для проверки оборудования. Если погрешности в работе минимальны, и устройство работает исправно, то межповерочный интервал отсчитывается заново. В противном случае счетчик заменяют на новый."Информацию о межповерочном интервале можно найти в паспорте на счетчик. Для каждого отдельного прибора могут быть разные сроки. Это зависит от технических характеристик оборудования", — сообщила Татьяна Трофименко.Порядок заменыПорядок замены электросчетчиков не зависит от ее причины и в общем виде выглядит так.ЗаявкаПрежде всего нужно оставить гарантирующему поставщику или сетевой компании заявку на замену счетчика. Жильцы многоквартирных домов могут направить свою просьбу через управляющую компанию.В документе нужно обязательно указать помимо причины замены (просроченный межповерочный интервал или неисправность оборудования) паспортные и контактные данные заявителя, а также информацию о месте установки измерительного прибора и расположение энергопринимающих устройств.Согласование датыПосле подачи заявки владельцу квартиры или частного дома придет запрос о согласовании даты и времени, когда представители сетевой организации или гарантирующего поставщика произведут замену электросчетчика. Дату нужно будет подтвердить в течение десяти дней.Проведение работПосле согласования даты и времени замены счетчика к заявителю придет представитель энергокомпании для осмотра места установки электроприбора и определения объема работ. Он осуществит монтаж оборудования.Проверка прибораПосле процедуры замены электросчетчика жильцу стоит проверить, работает ли прибор. Достаточно посмотреть, вращается ли диск и горит ли цветовая лампочка (индикатор).Сроки для заменыСуществуют временные промежутки, в которые происходит плановая замена электросчетчиков.Если измерительное оборудование сломалось или его срок эксплуатации истек, то устройство должны поменять в течение шести месяцев со дня обращения в энергетическую организацию (сетевая компания/гарантирующий поставщик).График заменыКомпании каждого региона самостоятельно составляют график замены измерительных приборов. Для этого сначала проводится проверка всех счетчиков, чтобы выяснить, когда и в каком доме нужно менять оборудование.Узнать график замены можно в справочной гарантирующего поставщика или сетевой компании, а также на официальном сайте организаций.Плата за заменуС 1 июля 2020 года жители Москвы не платят за замену электросчетчиков в многоквартирных домах. Эти работы производятся бесплатно энергетической компанией за счет Мосэнергосбыта. В регионах России расходы на установку новых приборов несут сетевые организации и гарантирующие поставщики.При присоединении к сетям новых объектов потребления стоимость прибора учета будет включена в плату за технологическое присоединение.Оплатить замену счетчика нужно будет в том случае, если прибор исправен, его срок годности не истек, а заявитель хочет обновить оборудование. Также собственнику придется заплатить, если он не хочет ждать назначенного по графику периода замены измерительного прибора.ДокументыЕдинственный документ, который представитель энергетической компании составляет после замены электросчетчика и передает собственнику, - это акт допуска прибора в эксплуатацию. Он необходим для дальнейших расчетов между собственником и энергосбытовой организацией.Как распознать мошенничествоЗачастую по квартирам ходят мошенники, которые убеждают жильцов в том, что необходимо срочно поменять электросчетчики, и предлагают платные услуги. Но прибор подлежит бесплатной замене от гарантирующего поставщика или сетевой компании. Как только придет время, с собственником свяжутся представители соответствующей организации и предупредят о плановой проверке оборудования.Эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков назвал признаки, по которым можно распознать мошенников.Сотрудники энергокомпании всегда приходят к потребителю исключительно по предварительной заявке, в заранее назначенный день и согласованное время. Они работают в фирменной одежде, у них есть официальные удостоверения."Вычислить мошенника можно и наводящими вопросами. Спросите, в какую квартиру он идет, откуда у него ваши контактные данные, или информацию о вашем индивидуальном счетчике. Переодетый злоумышленник, скорее всего, растеряется и замнется с ответом, в этом случае не стоит пускать его в квартиру", - добавляет Волков.Чтобы уберечь себя от ущерба, перед подписанием каких-либо документов и оплатой, стоит свериться с информацией на официальном сайте энергокомпании. “Помимо этого, для оказания платных услуг на месте специалист обязан иметь при себе кассовый аппарат и выдать чек, подтверждающий платеж. Ни в коем случае не соглашайтесь оплачивать услуги без заявки и "на руки", - заключил эксперт.Что делать со старым счетчикомПосле замены электросчетчика старый прибор можно утилизировать. Для этого нужно позвонить в энергосбытовую компанию, которая примет непригодное для использования измерительное оборудование.Изменения в 2025 годуВ марте заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что власти города собираются в 2025 году бесплатно заменить москвичам более 300 тысяч электросчетчиков. По его словам, также будет установлено оборудование, позволяющее подключить счетчики к интеллектуальной системе учета. В будущем это избавит людей от необходимости передавать данные об электропотреблении, система будет делать это сама, сказал Бирюков.

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общество, мосэнергосбыт, москва, национальная технологическая инициатива (нти), россия, европейская юридическая служба