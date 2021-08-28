https://ria.ru/20210828/moshenniki-1747626696.html

"Мосэнергосбыт" предупредил о мошенничестве с заменой электрооборудования

"Мосэнергосбыт" предупредил о мошенничестве с заменой электрооборудования - РИА Новости, 28.08.2021

"Мосэнергосбыт" предупредил о мошенничестве с заменой электрооборудования

Жители Москвы получают поддельные уведомления о замене автоматических выключателей - предохранителей от скачков напряжения, распространяемые компанией... РИА Новости, 28.08.2021

2021-08-28T08:52

2021-08-28T08:52

2021-08-28T08:52

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общество

мосэнергосбыт

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МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жители Москвы получают поддельные уведомления о замене автоматических выключателей - предохранителей от скачков напряжения, распространяемые компанией "Мосэлектросеть". В "Мосэнергосбыте" РИА Новости рассказали, что данная компания не имеет к ним отношения и предупредили, что платную замену автоматов или счетчиков предлагают только мошенники."Мосэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Москвы и Московской области, в том числе оказывает услуги по диагностике, эксплуатации, ремонту, замене и проверке средств измерений и учета электрической энергии."Данная компания никакого отношения к "Мосэнергосбыту" не имеет. Сотрудники компании "Мосэнергосбыт" никогда по собственной инициативе не ходят по квартирам и не предлагают услуги и ремонт и не распространяют листовки. Сотрудник компании выезжает на адрес только после поступления заявки от жильцов и предварительного согласования времени визита", - уточнили в пресс-службе предупредив, что срочная платная замена автоматов, а также платная замена приборов учета являются наиболее часто встречающимися видами мошенничества.В "Мосэнергосбыте" добавили, что сотрудники могут приходить к потребителю только в случае, если прибор учета вышел из строя и потребитель обратился в компанию с заявкой на ремонт, а также если счетчик вышел за межповерочный интервал."Специалисты "Мосэнергосбыта" знают об этом и сами свяжутся с хозяином квартиры для согласования даты и времени проведения работ. Замена прибора учета будет произведена в строго согласованную с клиентом дату и бесплатно", - рассказали в компании.Всю информацию о замене счетчиков можно узнать не из листовок, а на досках объявлений в подъездах домов, личном кабинете клиента "Мосэнергосбыта" и на официальном сайте. Также в компании уточнили, что замену счетчиков производит подрядная организация СЭК ("Стройэнергоком").

https://realty.ria.ru/20210812/mosgaz-1745456510.html

https://ria.ru/20210323/moshennik-1602417661.html

https://realty.ria.ru/20210301/moshenniki-1599388938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, мосэнергосбыт, московская область (подмосковье), москва, жкх