"Мосэнергосбыт" предупредил о мошенничестве с заменой электрооборудования
"Мосэнергосбыт" рассказал москвичам о способах мошенничества с заменой электрооборудования
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРосстандарт ввел новые правила проверки счетчиков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Жители Москвы получают поддельные уведомления о замене автоматических выключателей - предохранителей от скачков напряжения, распространяемые компанией "Мосэлектросеть". В "Мосэнергосбыте" РИА Новости рассказали, что данная компания не имеет к ним отношения и предупредили, что платную замену автоматов или счетчиков предлагают только мошенники.
"Мосэнергосбыт" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Москвы и Московской области, в том числе оказывает услуги по диагностике, эксплуатации, ремонту, замене и проверке средств измерений и учета электрической энергии.
"Данная компания никакого отношения к "Мосэнергосбыту" не имеет. Сотрудники компании "Мосэнергосбыт" никогда по собственной инициативе не ходят по квартирам и не предлагают услуги и ремонт и не распространяют листовки. Сотрудник компании выезжает на адрес только после поступления заявки от жильцов и предварительного согласования времени визита", - уточнили в пресс-службе предупредив, что срочная платная замена автоматов, а также платная замена приборов учета являются наиболее часто встречающимися видами мошенничества.
В "Мосэнергосбыте" добавили, что сотрудники могут приходить к потребителю только в случае, если прибор учета вышел из строя и потребитель обратился в компанию с заявкой на ремонт, а также если счетчик вышел за межповерочный интервал.
"Специалисты "Мосэнергосбыта" знают об этом и сами свяжутся с хозяином квартиры для согласования даты и времени проведения работ. Замена прибора учета будет произведена в строго согласованную с клиентом дату и бесплатно", - рассказали в компании.
Всю информацию о замене счетчиков можно узнать не из листовок, а на досках объявлений в подъездах домов, личном кабинете клиента "Мосэнергосбыта" и на официальном сайте. Также в компании уточнили, что замену счетчиков производит подрядная организация СЭК ("Стройэнергоком").