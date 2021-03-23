https://ria.ru/20210323/moshennik-1602417661.html

Назван способ отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника

Назван способ отличить специалиста по замене счетчиков от мошенника

Специалисты по замене приборов учета электроэнергии приходят к потребителям только по предварительным заявкам в заранее назначенный день, мошенника можно... РИА Новости, 23.03.2021

2021-03-23T07:11

2021-03-23T07:11

2021-03-23T07:11

национальная технологическая инициатива (нти)

жкх

москва

мосэнергосбыт

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594639688_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f0fb71bc079099dd4fd89044d04129e.jpg

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Специалисты по замене приборов учета электроэнергии приходят к потребителям только по предварительным заявкам в заранее назначенный день, мошенника можно вычислить, задав ему наводящие вопросы, рассказал РИА Новости эксперт регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Артем Волков.Ранее власти Москвы сообщили, что в столице до конца 2021 года заменят и установят более 500 тысяч новых приборов учета электроэнергии в жилых домах. Эти работы проводятся бесплатно - с 1 июля прошлого года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к "Мосэнергосбыту". Работы по замене приборов будут проводиться сразу во всем доме. Срок службы новых многотарифных счетчиков составит 30 лет.Также отличить мошенника можно по внешнему виду. Сотрудники "Мосэнергосбыта" работают в фирменной одежде, у них есть официальные удостоверения."Если вам предъявляют какие-либо документы, внимательно прочитайте их. Зачастую злоумышленники представляются работниками Единого расчетного центра "ЕРЦ", однако такой организации не существует. В Москве есть учреждение с похожим названием - ГБУ "Единый информационно-расчетный центр (ЕИРЦ) города Москвы", которое занимается общедомовыми приборами учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Они не приходят с личными визитами", - отмечает эксперт.Как правило, мошенники уже с порога "засыпают" потенциальную жертву технической и профессиональной терминологией. Чтобы сбить человека с толку, они могут ссылаться на несуществующие законы, постановления или же пугают финансовыми потерями."Чтобы уберечь себя от ущерба, перед подписанием каких-либо документов и оплатой сверьтесь с информацией на официальном сайте "Мосэнергосбыта" и на сайте мэра Москвы. Помимо этого, для оказания платных услуг на месте специалист обязан иметь при себе кассовый аппарат и выдать чек, подтверждающий платеж. Ни в коем случае не соглашайтесь оплачивать услуги без заявки и "на руки", - заключил эксперт.

https://radiosputnik.ria.ru/20210322/moshenniki-1602380385.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210317/moshennik-1601713716.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

национальная технологическая инициатива (нти), жкх, москва, мосэнергосбыт, общество