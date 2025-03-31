https://ria.ru/20250331/dogovor-1764313488.html

Когда результат нельзя пощупать: как заключить договор оказания услуг

Договор оказания услуг 2025: образец заполнения, функции заказчика и исполнителя

Когда результат нельзя пощупать: как заключить договор оказания услуг

Договор оказания платных услуг между физическими и юридическими лицами гарантирует заказчику выполнение исполнителем всех условий и обязанностей, указанных в... РИА Новости, 31.03.2025

2025-03-31T19:31:00+03:00

2025-03-31T19:31:00+03:00

2025-03-31T19:31:00+03:00

общество

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/10/1764121081_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e0db409aebc00ceaccc82a1a014190f.jpg

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Договор оказания платных услуг между физическими и юридическими лицами гарантирует заказчику выполнение исполнителем всех условий и обязанностей, указанных в документе. Как правильно составить договор в 2025 году и где найти образцы, — в материале РИА Новости.Что такое договор оказания услугДоговор оказания услуг – это документ, по условиям которого один субъект (исполнитель) гарантирует, что совершит определенные действия согласно договоренности, а второй (заказчик) – в установленный срок и в полном размере выплатит вознаграждение за выполнение заказа.Соглашение бывает двух видов – в зависимости от того, выполняет исполнитель свои обязательства платно или безвозмездно.Условия договора на оказание услуг существенно отличаются от условий гражданско-правовых соглашений:— По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик — эту работу оплатить. Услуги бывают разные: от медицинской до юридической консультации, —пояснил РИА Новости Рубен Маркарьян, заместитель президента Гильдии российских адвокатов, член общественного совета при Минюсте России.Зачем нуженСоглашение заказчика с исполнителем заключается, когда процесс работы исполнителя так же важен, как и результат. Заказчик будет вправе предъявить претензии к врачу или юристу, если специалист его не устраивает, в любой момент, на любом этапе работы, не дожидаясь конечного результата услуги.— Иногда приходится заключать договор оказания услуг, например, с адвокатом или врачом. В некоторых случаях его не нужно оформлять в виде отдельного документа, так как получатель услуги просто присоединяется к общим правилам. Никто же не заключает договор на оказание услуг розничного питания, приходя в ресторан. В заключении такого договора нет смысла, все регулируется иначе: правилами заведения, Гражданским кодексом и законом о защите прав потребителей. А вот договор с адвокатом нелишне заключить письменно. И не потому, что его работа не регулируется законом о защите прав потребителей, а в связи с тем, что у адвокатов всего два вида договора по закону: поручения по уголовному делу и возмездного оказания юридических услуг, если речь идет о консультации, —объяснил РИА Новости Рубен Маркарьян.Договор на оказание бытовых услуг между организацией и потребителем может быть заменен стандартной квитанцией, если в ней отражены все существенные данные, и даже кассовым или товарным чеком, если заказчик присутствует при выполнении исполнителем своих обязательств.ВидыУслуги, которые могут быть предметом гражданско-правового контракта, указаны в Гражданском кодексе РФ (п. 2 ст. 779) и предоставляются организациями, занятыми в сферах:Что необходимо для заключенияВ российском законодательстве не существует жестких требований для заключения договора оказания услуг. Понадобятся только документы, удостоверяющие личность физического лица, или бумаги, подтверждающие статус организации. Например, учредительные или выписка из торгового реестра.Условия соглашенияДоговор на оказание услуг оформляется в стандартной письменной форме. Возможно даже устное соглашение, если цена сделки составляет меньше 10 тысяч рублей. Обычно в документе указываются следующие пункты:Порядок расторженияРасторжение договора регламентируется положениями Гражданского кодекса.Субъект сделки имеет возможность в одностороннем порядке отказаться от своих обязанностей, если издержки пострадавшей стороне будут компенсированы (ст. 782 ГК РФ).Заказчик имеет право по собственной инициативе расторгнуть контракт и требовать компенсации ущерба в следующих случаях:Сторона-инициатор расторжения обязана известить в письменном виде контрагента об отказе от исполнения своих обязательств. С того момента, как второй участник соглашения получает уведомление, контракт прекращает свое действие. Инициатор расторжения сделки должен возместить пострадавшей стороне ущерб.Если стороны не имеют разногласий, им необходимо составить и подписать соглашение о расторжении договора. В этом документе указывают, с какого момента договор прекращает действовать и какие должны быть произведены взаиморасчеты.В случае если стороны не могут самостоятельно договориться о компенсации возникших издержек или возможных убытков, разногласия решаются в судебном порядке.“Если одна из сторон откажется расторгнуть договор по соглашению сторон или не ответит в отведенный ему срок, то впоследствии письмо (уведомление) о расторжении договора будет доказательством соблюдения вами претензионного порядка, если вы обратитесь в суд с требованием расторгнуть договор”, - говорит Оксана Васильева, к.ю.н, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ.Какие ошибки чаще всего делают в договореИногда в документе забывают указать сроки исполнения работ и действия самого договора; стоимость и порядок оплаты; ответственность сторон. Часто обязанности исполнителя сформулированы обтекаемо.Участники сделки защищены законодательством, но лучше четко и недвусмысленно перечислить все условия. Чем более детально будут описаны услуги, тем лучше. Это сведет к минимуму возможные споры. Также будет не лишним указать порядок урегулирования спорных ситуаций.Отличия от договора подрядаРазница заключается в предмете соглашения: подряд предполагает, что по прошествии определенного периода времени появится материальный результат услуг. Например, если заказчику требуется ремонт помещения, — это договор подряда. Если же заказчик хочет выучить иностранный язык с помощью репетитора, — это договор на оказание услуг. Кроме того:Не являются договорами на оказание услуг гражданско-правовые взаимоотношения, предметами которых выступает:Образец договораТиповые формы договоров оказания услуг можно скачать на сайтах госструктур, ответственных за помощь малому бизнесу. Например, Центра развития и поддержки предпринимательства Санкт-Петербурга.В шапке нужно указать, кто с кем заключает договор и проставить дату.Образец договора на оказание медицинских услуг1. Предмет договора1.1. Потребитель поручает, а Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные медицинские услуги, а Потребитель обязуется их принять и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим договором.Перечень оказываемых услуг:1.2. Дата начала оказания медицинских услуг: _______________.Услуги должны быть оказаны в течение 30 календарных дней.2. Цена и порядок оплаты.2.1. Цена договора составляет ____________ рублей.2.2. Оплата в размере, указанном в п. 2.1 настоящего договора, производится Потребителем за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу "Исполнителя".2.3. Потребитель обязуется произвести оплату медицинских услуг непосредственно в тот же день после их оказания.3. Права и обязанности Сторон.3.1. Исполнитель обязуется:3.1.1. Оказать медицинские услуги в соответствии с условиями настоящего договора и стандартами оказания медицинской помощи, действующими на территории Российской Федерации.3.1.2. Предоставить Потребителю полную и достоверную информацию о предоставленных услугах.3.2. Исполнитель вправе:3.2.1. Отказать в оказании медицинских услуг в случае невыполнения Потребителем требований лечащего врача.3.3. Потребитель обязан:3.3.1. Выполнять требования лечащего врача, обеспечивающие качественное предоставление Исполнителем медицинских услуг, включая сообщение необходимых для этого сведений (перенесенных заболеваниях, противопоказаниях, аллергических реакциях, ухудшении здоровья, возникновении осложнений медицинского характера).3.3.2. Оплатить предоставленные услуги в порядке и размере, предусмотренном в настоящем договоре.3.4. Потребитель вправе:3.4.1. Получать полную и достоверную информацию об оказываемых медицинских услугах.3.4.2. Потребовать исполнения медицинских услуг другим специалистом.3.4.3. Отказаться от получения медицинских услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.4. Ответственность Сторон, иные условия договора.4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Потребителя в результате предоставления некачественной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.4.3. Заключая настоящий договор, Потребитель дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с федеральным законом "О персональных данных" от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Персональные данные обрабатываются Исполнителем в целях выдачи дубликатов результатов проведенных обследований, для сравнения данных и более точного формирования заключения при последующих обращениях Потребителя.4.3.1. Состав обрабатываемых персональных данных: фамилия, имя, отчество, год рождения, пол; адрес; телефон; вид, номер, дата выдачи и наименование органа, выдавшего документ, удостоверяющий личность; наименование страховой компании и номер страхового полиса; сообщенная Потребителем информация, касающаяся наличия аллергических реакций и инородных включений в организме; вид оказываемой услуги и результаты, полученные при оказании медицинской услуги.4.3.2. Персональные данные хранятся в пределах Исполнителя, могут быть без согласия Потребителя переданы сторонним лицам только в соответствии с законодательством РФ. Срок обработки персональных данных не ограничен и не заканчивается с окончанием срока действия настоящего договора. Персональные данные по письменному заявлению Потребителя будут уничтожены Исполнителем в течение 10 рабочих дней или в любой момент по инициативе Исполнителя.4.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств Сторонами, может быть изменен или расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: два хранятся у Исполнителя, один выдается на руки Потребителю.Образец договора на оказание бытовых услуг1. Предмет договора.1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать бытовые услуги, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги Исполнителя.Перечень оказываемых услуг: _______________________________________________2. Место оказания услуг.2.1 Услуги оказываются по адресу: ___________________________________________3. Сроки3.1. Начало оказания Услуг: _________________________________________________3.2. Конец оказания Услуг: __________________________________________________4. Финансовые условия и порядок расчетов.4.1. Стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору составляет сумму в размере ____________________________________________ (сумма прописью) рублей.4.2. Оплата услуг Исполнителя осуществляется на основании выставляемого Исполнителем счета в течение одного дня с момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг.4.3. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре, или же передачей наличных денежных средств Исполнителю.4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в полном объеме.5. Права и обязанности Сторон.5.1. Исполнитель оказывает Услуги лично.5.2 Заказчик обязуется произвести оплату в указанные в настоящем Договоре объеме и сроки.6. Ответственность Сторон и форс-мажорные обстоятельства.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.6.2. Исполнитель несет имущественную ответственность за ненадлежащее оказание Услуг по настоящему Договору. В случае если Услуги оказаны Исполнителем с отступлениями от условий настоящего Договора по вине Исполнителя, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок либо соразмерного уменьшения стоимости Услуг. 6.3. В случае нарушения сроков оказания Услуг Заказчик вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 1% от стоимости Услуг за каждый день просрочки.6.4. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа (пени) в размере 1% от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.6.5. Уплата штрафов (пени) не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.6.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.

https://ria.ru/20250314/zarplaty-2004895721.html

https://ria.ru/20250331/bankrotstvo-1600141843.html

https://ria.ru/20250305/nalog-1892398220.html

https://ria.ru/20250314/strakhovka-2004895580.html

https://ria.ru/20250311/nalogi-1745702905.html

https://ria.ru/20250331/bezrabotnye-1599982658.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия